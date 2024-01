Robot Dreams, del papel al Oscar

En el quinto borrador del guion de 'Robot Dreams' que Pablo Berger entregó a José Luis Ágreda –fechado en enero de 2019–, el director bilbaíno dibujó un megáfono como el del póster de 'Torremolinos 73' y una exclamación: «Bergman solía decir que José Luis Ágreda es el mejor director de arte del mundo. ¡Es verdad!».

Aquel taco de folios sujetos con un clip albergaba un sueño que ha mantenido en vilo a su autor durante cinco años, sin desfallecer, ilusionando a unos colaboradores que confían a ciegas en el hombre que ganó diez Goyas con 'Blancanieves', una cinta muda y en blanco y negro. Ahora, Berger quería una película de dibujos protagonizada por un perro y un robot. Sin un solo diálogo.





Cada escenario de 'Robot Dreams' se ha concebido para recrear distintos tipos de iluminación. Cortesía de José Luis Ágreda - Director de Arte

Una producción que vio la luz en el festival de cine más relevante del mundo, Cannes, fue la mejor película de animación en los Premios del Cine Europeo, aspira a cuatro Goyas y el próximo 10 de marzo puede culminar su hazaña con el primer Oscar para la animación española. «Una nominación al Oscar es el sueño cumplido de un productor, algo imborrable en tu currículo que marca un antes y un después», reconoce la productora Sandra Tapia. «Si para algo sirven los premios, más allá del subidón, es para dar visibilidad, sobre todo si son películas tan autorales y puras como esta».

'Robot Dreams' sigue en cartelera en España, se ha estrenado en Francia y lo hará puntualmente en todos los territorios. «Pero lo más importante es que el Oscar llega al público; si alguien no tenía situada la película, ahora sabe que la tiene que ver», añade la socia de la productora barcelonesa Arcadia, cuyo logo figura en los dos filmes anteriores de Berger, 'Blancanieves' y 'Abracadabra'.

Ampliar ¿Quién no ha celebrado la amistad haciédose una fotos de cabina? Cortesía de José Luis Ágreda - Director de Arte

Y todo empezó gracias a una beca de la Diputación de Vizcaya: la que llevó a Pablo Berger en 1990 a dejar su trabajo como ingeniero informático en Arthur Andersen para marcharse a Nueva York a estudiar cine.

La década feliz que pasó en la ciudad de los rascacielos resucitó cuando, fiel a su afición a comprar cómics sin diálogos, leyó 'Robot Dreams' de Sara Varon, ambientada en esa época. «La historia me atrapó y el final me conmovió. Sorprendentemente, los protagonistas eran un perro y un robot y el resto seres antropomórficos. Pero tenían una verdad y una ternura maravillosas».

Berger citó a Tapia en su 'camarote', como llama a su oficina en la madrileña calle San Bernardo. «Pablo suele llevar sus proyectos con mucho secretismo, no los comparte hasta que están muy avanzados. Creía que me iba a presentar un musical. Cuando vi que era una película de animación en 2D pensé: qué bien, no hay actores». La productora que recogió el Goya por 'As bestas' cree que Berger es un director perfecto para la animación: «Siempre dibuja el storyboard de todo lo que quiere rodar, rueda todo lo que ha dibujado y monta todo lo que ha rodado».

Los personajes de 'Robot Dreams' se dibujan en las distintas posiciones. Al mostrarlos como una secuencia se produce la animación. Cortesía de José Luis Ágreda - Director de Arte

Y llegamos al director de arte favorito de Bergman, José Luis Ágreda (es broma). El ilustrador e historietista sevillano vivió en Bilbao desde los 4 a los 18 años. Su hermano formaba parte de la pandilla de cómics de Álex de la Iglesia, Biaffra, Iñigo Rotaetxe... «No lo recuerdo, pero seguro que coincidí con Pablo en algún ciclo de Buster Keaton o Hitchcock en la Cinemateca del Museo», aventura el autor del 'storyboard'.

Ágreda ha brindado las herramientas visuales necesarias para contar la película de la forma que el realizador desea: estilo, color, luz, tono, diseño de los personajes... También coordinó el equipo de 200 artistas en estudios de Madrid y Pamplona, ocupados durante dos años en la fase más intensa de producción. «El director de una película de animación puede no saber dibujar», explica. «Pablo no ha hecho los 'storys', pero tiene una cultura visual muy grande. Me daba referencias de autores de cómic hasta que dimos con el estilo, que es como el de Sara Varon pero hipervitaminado».

Lugares como la isla de Manhattan, con su Central Park y la Séptima Avenida han sido recreadas con detalle y ajustándose a cómo eran en los años en los que acontece la historia. Cortesía de José Luis Ágreda - Director de Arte

La mujer y cómplice creativa de Berger, Yuko Harami, suministró la documentación necesaria para recrear el Nueva York de la época, aunque en el filme no aparezca nunca el nombre de la ciudad. La esquina de una calle, un modelo de teléfono, un bote de ketchup... «Reflejamos con rigor un mundo real y concreto que ayuda al espectador a meterse en la historia», se ufana Ágreda. Una fauna variada de figurantes refleja el Nueva York multicultural. El hecho de que los protagonistas sean un perro y un robot sin género ayuda a que su historia de amistad también se pueda interpretar como un amor de pareja.

«Reflejamos con rigor un mundo real y concreto que ayuda al espectador a meterse en la historia» José Luis Ágreda Director de Arte de 'Robot Dreams'

«La diferencia con 'Elemental' de Disney-Pixar, que ha costado 200 millones de euros frente a los 5 y medio de 'Robot Dreams', es la libertad creativa», constata José Luis Ágreda. «Los productores aquí no están tan preocupados. Esta es una película artesanal, en la que cuenta la mano de cada artista. Una película de Pablo, que a los demás artistas nos permite jugar con su juguete».

Coproducida con Francia, 'Robot Dreams' ya estaba vendida a todo el mundo antes de proyectarse en Cannes. La distribuidora Neon, que consiguió cuatro Oscar para 'Parásitos', se encargará de su estreno en EE UU en primavera. En Japón se verá en otoño e irá acompañada de merchandising. «No tenemos voces de actores famosos para publicitarla, pero a cambio no hay que doblarla en los países donde se estrena», se consuela Sandra Tapia, que no revela el dineral que hubo que abonar por los derechos de 'September', la canción de Earth,Wind & Fire que suena como leit motiv. El segundo verso cita el 21 de septiembre, el día en que nació Aiko, la hija de Berger y Harami.

En 'Robot Dreams' el ambiente neoyorquino ha sido detalladamente recreado: atascos, taxis amarillos... ...Chinatown... ...el parque de atracciones junto a la playa de Coney Island... ...Times Square con los anuncios de los 90 como los de la cadena Radio Shack o los de la representación teatral del musical 'Annie'... ...hasta los interiores de los locales están repletos de detalles, como este restaurante chino con esos botes de salsa de tomate tan icónicos. Si no es el New York de los 90, se le parece muchísimo. 1 /

