La quiniela de los Premios Oscar

Una película que proclama el amor al cine en el año en el que el cine necesita más amor. No habría mejor mensaje de la Academia.

MEJOR DIRECTOR

Steven Spielberg por 'Los Fabelman'

No es que la Academia y Spielberg necesiten una reconciliación pero sí una nueva noche de amor que no se produce desde 1998 cuando el director ganó el premio por 'Salvar al soldado Ryan' (que no obtuvo el de mejor película sin embargo).