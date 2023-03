Así hemos narrado la gala de los Oscar

03:51 Con esta última imagen damos por finalizada el minuto a minuto de la 95 edición de los Premios Oscar. Un saludo.

03:50 Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang, junto a todo el equipo de 'Todo a la vez en todas partes', tras ganar el Oscar a la mejor película. / Reuters



03:46 Brendan Fraser, con el Oscar al mejor actor. / Reuters



03:45 Michelle Yeoh, con el premio a la mejor actriz. / Reuters



03:43 Brendan Fraser obtiene la estatuilla a mejor actor por su estupendo papel en 'La ballena' y Steven Spielberg se va de vacío. 03:42 'Sin novedad en el frente' es la otra gran ganadora de la noche, con ese Oscar a mejor película internacional y otros tres a mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor banda sonora. 03:41 Con este último premio, son siete los que ha obtenido 'Todo a la vez en todas partes', que arrasa en unos Oscar que huelen a cambio de ciclo, a generación z y a cultura friki. Mejor película, dirección, actriz, actriz y actor de reparto, guion original y edición.

03:36 Daniel Kwan se despide con una reflexión: "Tengo la sensación de que el mundo está cambiando más rápido que las películas y eso me preocupa".

03:32 Harrison Ford sale al escenario a presentar el Oscar a la mejor película, el más codiciado de la noche. Y el Oscar es para 'Todo a la vez en todas partes'. 03:31 "Para todos los niños y niñas que se parecen a mí y ven la tele. Este es un faro de esperanza y oportunidades y de que se puede soñar en grande. ¡Chicas, no dejéis que nadie os diga nunca que se os ha pasado el arroz!", exclama quien dedica el premio a su madre y a todas las madres que "son superheroínas". 03:28 Y el ganador del Oscar a la mejor actriz es para Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'. Se convierte así en la primera mujer asiática en ganar este galardón. 03:27 Y ahora las nominadas a mejor actriz. Cate Blanchett por 'Tár', Ana de Armas por 'Blonde', Andrea Riseborough por 'To Leslie', Michelle Williams por 'Los Fabelman' y Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'. 03:25 "Os estoy muy agradecido", se despide el actor.

03:24 Emocionadísimo Fraser dice "así que esta es la pinta que tiene el multiverso. Estoy muy agradecido a Darren Aranofsky por darme este salvavidas. Caballeros habéis puesto vuestro corazón para que podamos ver lo que hay en vuestras almas y es un honor que me hayan nominado con vosotros en esta categoría", dice al resto de los candidatos.

03:23 Y el Oscar es para Brendan Fraser por 'La ballena'. 03:22 Jessica Chastain y Halle Berry presentan a los nominados a mejor actor. Austin Bautler por 'Elvis', Colin Farrell por 'Almas en pena de Inisherin', Brendan Fraser por 'La ballena', Paul Mescal por 'Aftersun' y Bill Nighy por 'Living'. 03:20 Kimmel se ríe un poco ahora de los discursos caóticos de los Daniels. Quedan tres premios: actor, actriz y película. "Pero vamos a estirarlos al máximo", amenaza Kimmel divertido. 03:14 Los Daniels triunfan y, con toda probabilidad, Steven Spielberg se va de vacío. Una pena. 03:13 Scheinert da las gracias a su madre por fomentar su creatividad. Kwan: "Si nuestra película tiene algo de grandeza es gracias a nuestro equipo. El genio surge del colectivo".

03:12 Idris Elba y Nicole Kidman presentan los Oscar a mejor dirección. El Oscar es para Daniel Kwan y Daniel Scheinert por 'Todo a la vez en todas partes'.

03:08 Turno ahora para la mejor edición. 'Almas en pena de Inisherin', 'Elvis', 'Todo a la vez en todas partes', 'Tár' y 'Top Gun: Maverick' son las nominadas. El Oscar es para 'Todo a la vez en todas partes', de Paul Rogers. Sin duda, muy merecido. 03:03 Una actuación muy sobria, bajo, batería y piano. También de las mejores de la noche, aunque no era difícil. 02:59 John Travolta sale al escenario, con unas notas de una de las piezas de 'Grease'. Presenta el In Memoriam con la mente y el corazón puestos en Olivia Newton-John y Kirstey Alley. Con lágrimas en los ojos, presenta a Lenny Kravitz. 02:57 Es el momento de las nominadas a la mejor canción original, que han estado sonando toda la noche. 'Naatu naatu', de 'RRR', se lleva el Oscar a mejor canción original. Todo el Dolby Theatre en pie. Y no me extraña: ha sido la mejor actuación de la noche. 02:54 Efectivamente, el primer Oscar de la noche para los responsables de sonido de 'Top Gun: Maverick', la brutal y también pueril película de acción que recuperó el público en las salas de cine, con permiso de la secuela de 'Avatar', claro.

02:53 Llega ahora el Oscar al mejor sonido. Todo apunta a que 'Top Gun: Maverick' se llevará el primer premio de la noche en una candidatura en la que también están 'Sin novedad en el frente', 'The Batman', 'Avatar. El sentido del agua' y 'Elvis'.

02:51 Daniel Scheinert y Daniel Kwan, los Daniels, con el Oscar al mejor guion original. / Reuters



02:44 Ahora llega el momento de los nominados al mejor guion adaptado. 'Sin novedad en el frente', 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion', 'Living', 'Top Gun: Maverick' y 'Ellas hablan' son las nominadas. El Oscar es para 'Ellas hablan', de Sarah Polley. 02:42 Primer Oscar para la cinta más nominada de la velada. 02:40 Y el Oscar es para 'Todo a la vez en todas partes', de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, más conocidos como los Daniels. 02:39 Turno ahora para el Oscar al mejor guion original. Ojo porque esto es un momento importante. 'El triángulo de la tristeza', 'Los Fabelman', 'Tár', 'Almas en pena de Inisherin' y 'Todo a la vez en todas partes'.

02:38 Kimmel cambia el smoking negro por el blanco. Dice que es porque ha derramado guacamole en el otro.

02:35 Rihanna, durante su actuación. / Reuters



02:33 El público se vuelve a poner en pie para aplaudir a Rihanna y en homenaje a Chadwick Boseman. 02:29 Turno ahora para Rihanna que interpreta 'Lift Me Up', la canción que homenajea a Chadwick Boseman y nominada por 'Black Panther: Wakanda Forever'. 02:24 Elizabeth Banks sale con el oso cocainómano de su película 'Oso vicioso' para presentar el Oscar a mejores efectos especiales que no podía ser para otra película: 'Avatar. El sentido del agua'. Es el primer Oscar para la secuela de 'Avatar'. Acaban de cortar un discurso de un nominado. Están intentando acelerar la gala.

02:20 Andie MacDowell y Hugh Grant. / Reuters



02:19 Y con la tontería son cinco oscars ya a dos producciones de Netflix. 02:15 Pues haciendo un repaso 'Sin novedad en el frente' de momento lleva cuatro oscars, mientras que 'Todo a la vez en todas partes' se ha hecho con dos y el 'Pinocho' de Guillermo del Toro, con uno. 02:14 Volker Bertelmann se lleva el Oscar a la mejor banda sonora por 'Sin novedad en el frente'. Cuarto Oscar para esta cinta sobre la Primera Guerra Mundial, dirigida por Edward Berger.

02:12 Lady Gaga, durante la interpretación de 'Hold my Hand', en 'Top Gun: Maverick'. / Reuters



02:09 Presentan el Oscar al mejor diseño de producción que es para 'Sin novedad en el frente'. Con este ya son tres los oscars que se lleva esta película alemana, que tiene el apoyo de Netflix detrás. 02:08 Hugh Grant y Andie MacDowell, protagonistas de la mítica 'Cuatro bodas y un funeral', salen a las tablas. Dice Grant que están aquí para dejar claro lo buenas que son las cremas. "Ella lleva toda la vida usándolas y está estupenda, yo no he usado nunca y parezco un escroto". 02:01 Menudo vozarrón. Muy aclamada esta actuación en memoria de Tony Scott, que ha comenzado con Lady Gaga sentada en un taburete. 02:00 Esta tirando la realización de primeros planos, algo que no se ha visto en toda la noche. Lady Gaga va en camiseta y con un maquillaje ciertamente discreto. Se busca una actuación desnuda, está claro. Piano, guitarra, bajo y batería. 01:58 Lady Gaga presenta su propia canción para 'Top Gun: Maverick'. "Es una canción muy personal, necesitamos mucho amor para vivir", afirma la artista, que dice también que necesitamos héroes pero que "a veces los podemos encontrar en nosotros mismos".

01:55 Turno ahora para el mejor corto de animación. Por cierto, los está presentando Pedro Pascal, que por cierto hoy cierra la primera temporada de 'The Last of Us' en HBO Max. Gana la producción inglesa 'El niño, el topo, el zorro y el caballo'.