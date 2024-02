A quién le ha tocado más veces poner cara de perdedor en los Goya

Que te nominen a los Goya entraña un riesgo, que hay muchas probabilidades de no ganarlo. Y cuantas más veces te nominen más ocasiones habrá de enfrentarse a esa tesitura. Tan importante como preparar un posible discurso de agradecimiento es ensayar una cara de buen perder, es decir, que no denote ningún atisbo de decepción por no conseguir la preciada estatuilla. En este caso también la procesión se ha de llevar por dentro. Nos preguntamos a qué actores y actrices les ha tocado recurrir a esa cara más frecuentemente, qué directores no han conseguido colarse en el palmarés durante más años.

Ampliar Las actrices Berta Vázquez y Belén Rueda anuncian el Goya a mejor película europea, la noche del 11 de febrero de 2023. EP

No siempre es fácil disimular el disgusto de escuchar el nombre de otro cuando se abre el sobre. Hay derrotas y derrotas y tienen mucho que ver con las expectativas generadas. No es lo mismo asumir no salir victorioso si tu película cuenta con un par de nominaciones que sí acumula más de diez. Y no es lo mismo aceptar que otra persona se lleve el galardón si durante semanas has oído comentar que partes como favorito. Y si no que se lo pregunten a Antonia San Juan, que aparecía en todas las quinielas para lograr el Goya a mejor actriz revelación en el año 1999 por su papel en 'Todo sobre mi madre' y finalmente el premio fue a parar a Ana Fernández por 'Solas'. La chica Almodóvar, que para más inri presentaba la gala ese año, regresó al escenario, después de haber perdido, con cara de pocos amigos y la desgana se apoderó de ella durante el resto de la ceremonia.

El propio cineasta manchego ha sufrido noches de irse con las manos vacías y no siempre ha reaccionado de la misma manera. Algunas decisiones, que él tomó como desaires, le motivaron incluso a enemistarse con la Academia y a estar durante años ajeno a todas sus actividades, las entregas de premios incluidas. Recordada es la noche en la que acudió como favorito con 15 nominaciones por 'Átame' y ninguna se transformó en reconocimiento. A su lado competía '¡Ay Carmela!', que cerró la velada con 13 cabezones. Algunas debacles no han sido tan estruendosas, pero seguramente escocieron igual. 'Tacones lejanos', 'La flor de mi secreto', 'La mala educación', 'Los amantes pasajeros' o 'Madres paralelas' no obtuvieron distinción alguna y 'Kika' y 'Hable con ella' apenas arañaron una. No se puede decir lo mismo de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'Volver' y 'Dolor y Gloria', que sí terminaron bien recompensadas.

'Átame', dirigida por Pedro Almodóvar, tuvo quince nominaciones en 1991, pero no consiguió alzar ninguna estatuilla esa noche.

Almodóvar faltó a algunas citas para evitar la cara de desilusión. 20 veces ha sido él mismo candidato al Goya como director y guionista y solo 5 ha salido vencedor de la competición. Tiene el dudoso honor de encabezar esta lista, en la que aparecen otros profesionales que le son muy cercanos, como Penélope Cruz chica Almodóvar desde 1997 y que ha tenido que digerir 11 derrotas en los reconocimientos de la Academia. Es verdad que la botella se puede ver medio llena o medio vacía. A la intérprete de Alcobendas sus compañeros la convierten en candidata cada vez que puede y esto supone que sus posibilidades de perder aumenten.

Las actrices con más derrotas

La primera vez que entró en la competición fue por 'Jamón, jamón' en 1993 y ya entonces no pudo subir al escenario. La fortuna le sonrió a Ariadna Gil por su papel en 'Belle epoque'. Seis años después llegaría su momento con 'La niña de tus ojos'. Las otras dos estatuillas las mereció por 'Volver' y 'Vicky Cristina Barcelona', las dos películas que le llevaron a los Oscar por cierto. Desde 2009 ha entrado en la terna de candidatas nueve años más, pero en ninguno fue la elegida.

Goya perdido Goya ganado Goya de Honor

A Maribel Verdú le tocó esperar hasta 2008 para entrar en la lista de las ganadoras después de cuatro intentos anteriores. Fue con 'Siete meses de billar francés'. Después ha sido candidata seis veces más, pero solo en 2012 volvió a ser la ganadora por su papel en 'Blancanieves'.

Ni Ana Belén ni Ángela Molina han recibido un Goya de forma de ordinaria. Las dos tuvieron que esperar a que la Academia les concediese el de honor. A la primera en 2017 y a la segunda en 2021. Victoria Abril solo tiene un Goya por 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto', pese a que ha optado hasta por 9 filmes distintos. Najwa Nimri ha sido candidata en 5 galas, pero en todas se fue de vacío. Tampoco Inma Cuesta o Loles León han obtenido todavía el preciado galardón, aunque ambas han sido propuestas hasta 3 veces.

Los actores que más veces se han ido de vacío

Entre los actores destaca el caso de Antonio de la Torre, que ha sido nominado 14 veces, lo cual le ha llevado a caer en la terna de los perdedores hasta en 12 años. La Academia consideró que sus trabajos más premiables eran los de 'Azul oscuro casi negro' y 'El reino', pero no opinó lo mismo con otros como 'Gordos', 'La isla mínima' o 'La trinchera infinita'.

Goya perdido Goya ganado Goya de Honor

Eduard Fernández le sigue en el listado con 10 derrotas, aunque bien es cierto que el actor catalán ha sido candidato 13 veces, por lo que ha saboreado el triunfo por 3 papeles. Un promedio similar tiene Luis Tosar: 9 nominaciones y 2 premios. Peor balance hace Juan Diego Botto que todavía no se ha estrenado en los Goya pese a que ha sido propuesto por 7 trabajos. Antonio Banderas tuvo que esperar hasta 2020 para que sus compañeros le otorgasen un Goya por 'Dolor y Gloria' y eso que su primera candidatura fue en 1986 por 'Matador'. Entre medias recibió el de Honor en 2014. Más flagrante es el caso de Imanol Arias, que ha perdido hasta cuatro veces y aún es de los que no se ha estrenado en esta ceremonia.

De Iciar Bollaín a Álex de la Iglesia, en el ranking de los más desfavorecidos

Entre los directores más agraviados están Vicente Aranda, Julio Medem y Álex de la Iglesia, con un Goya en su haber cada uno. El primero por 'Amantes', el segundo por 'Vacas' y el tercero por 'El día de la bestia'.

Goya perdido Goya ganado Goya de Honor

Iciar Bollaín ha optado al galardón como actriz, como directora y como guionista, por lo que ha tenido más opciones de perder. Su año fue el de 'Te doy mis ojos', en 2003, cuando recibió dos estatuillas. En las otras 12 propuestas no tuvo más remedio que recurrir a la cara de derrotada.

Las películas con muchas nominaciones, pero sin premio

'Mar adentro', de Amenabar, se erige como la cinta española más premiada en la historia de los Goya con 14 cabezones. Le siguen '¡Ay, Carmela!' con 13 y 'La isla mínima', 'Blancanieves' y 'Handia' con 10. La cara B de esta historia la protagoniza la ya citada 'Átame' de Almodóvar que terminó la ceremonia de 1991 sin salir vencedora en ninguna de las 15 categorías a las que había sido propuesta.

Goya perdido Goya ganado Goya de Honor

De vacío se fueron también 'El artista y la modelo', de Fernando Trueba', pese a sus 13 nominaciones; 'Alcarrás', de Carla Simón, que era candidata a 11 galardones; 'Sin noticias de Dios', de Agustín Díaz Yanes, con idéntico número de candidaturas; y 'Abre los ojos' y 'El mar del tiempo', que lograron ni un premio de los 10 a los que concurrían.

Más llevables fueron otras derrotas como la de 'Grupo 7', candidata en 16 categorías, que salvó los trastos con 2 reconocimientos. 'Los girasoles ciegos', 'La Comunidad', 'Balada triste de trompeta' y 'La trinchera infinita' acumularon 15 nominaciones y terminaron sus noches con una distinción en el caso de la de Cuerda y dos en las de Álex de la Iglesia y la de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga. Son maneras de perder mucho más llevables.

¿A quién le tocará engrosar este año la lista de perdedores? Los que más probabilidades acumulan son '20.000 especies de abejas' y 'La sociedad de la nieve', ya que compiten en 15 y 13 categorías. En unos días se desvelará la incógnita.