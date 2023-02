Sigue la alfombra roja de la 37 edición

18:03 Ruth Díaz./ Rosa Palo

18:01 Lucía Jiménez, en la alfombra azul, se ha dirigido divertida a las periodistas y les ha dicho: "Qué monas sois, ¿no?". / Rosa Palo

17:58 En la sala de prensa hay nervios. Ya asumen los periodistas que en algún momento dejará de escucharse el sonido de la retransmisión y el temor a que la ceremonia se alargue hasta las dos de la mañana también está ahí.

17:57 (Rosa Palo) Mientras llegaban las estrellas, los compañeros de prensa aprovechaban para grabar entradillas. O para hacerse fotos en el photocall, que los redactores también tenemos derecho. 17:56 Habrá, dijo, cambios en la estructura de la ceremonia “para acusar el golpe que ha supuesto” su muerte, pero el vídeo de homenaje al director de películas como ‘La caza’, ‘Deprisa, deprisa’ o ‘Carmen’ apenas será modificado. 17:55 El propio Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, se dirigía ayer a los periodistas que acudían a cubrir la rueda de prensa de Juliette Binoche, Goya internacional. “Estamos muy afectados por la noticia. Estoy tocado”, dijo quien definió a su amigo como “uno de los más grandes cineastas de la historia del cine español”. 17:55 A pesar de que es un día de fiesta, de reencuentros y de mucha emoción, sobrevuela en el ambiente cierta tristeza. La muerte ayer de Carlos Saura, Goya de honor de esta misma edición, ha impactado duramente en los académicos.

17:55 Nuria Gago. / Rosa Palo

17:54 Antonio de la Torre, presentador de la gala junto a Clara Lago, acaba de llegar. Tras varios aplausos y fotos con algunos de sus seguidores, De La Torre ha entrado en el Palacio de Congresos. 17:53 Reconocían, eso sí, que no habían visto ninguna de las películas nominadas. Decenas de personas se encuentran ya en las vallas que flanquean el camino por el que los actores y actrices entran al recinto. 17:51 Desde la sala de prensa estará un servidor, Iker Cortés. Hay expectación a las puertas del Palacio de Congresos y Exposiciones. Varios grupos de adolescentes hacían cola desde las tres de la tarde en la puerta, esperando ver a actores como Miguel Herrán, nominado a mejor actor protagonista por ‘Modelo 77’, y a la siempre divertida Najwa Nimri, que no está nominada, ni falta que hace. 17:50 A pie de una alfombra roja, que no es roja sino azul -patrocina La Caixa y ya se sabe, poderoso caballero es don dinero-, se encuentra Rosa Palo, que nos irá contando todas aquellas intimidades que el aluvión de cámaras no acaba de captar. 17:49 Desde la sala de prensa de Fibes, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla donde tiene lugar la ceremonia, iremos comentando, minuto a minuto, toda la gala, pero también buena parte de la alfombra roja.

17:49 Bienvenidos a la 37 edición de los Premios Goya, los galardones que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Una gala que este año se celebra en Sevilla y que presentarán los actores Antonio de la Torre y Clara Lago.