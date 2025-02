La quiniela de los premios Goya 2025

Ha logrado buenas críticas, ha recordado un movimiento social no demasiado contado en nuestro cine, ha funcionado bien en taquilla y cuenta con las mejores interpretaciones del año. ‘El 47’ es seguramente la película que pueda gustar a los votantes más dispares en un año sin clara favorita para ganar.

Lacuesta y Rodríguez firman la cinta más magnética del año. La excusa era contar la historia de los Planetas y un momento musical de vital importancia en España, pero ellos aprovechan para trazar un relato onírico y desesperanzador sobre la amistad. No se puede dejar de mirar.

Mejor guion original

'Casa en llamas'

Eduard Sola ha sido el guionista del año en cine y televisión. Y este premio puede reconocerle aunque ‘Casa en llamas’ no haya sido lo mejor que ha firmado. Pero esta película tiene no pocas virtudes, entre otras demostrar que una comedia puede triunfar en España aunque en ella no aparezca Santiago Segura.