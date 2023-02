¿Por qué hablamos tanto del último cine español?

Repasamos las claves de las películas más destacadas del año a propósito de los Premios Goya

El cine español acude a los próximos Premios Goya en forma. Hacía tiempo que un número tan elevado de producciones de nuestro país no acaparaba la atención de público, crítica especializada y festivales de todo el mundo. Es difícil recordar un año con trabajos tan diversos y tal pluralidad de miradas. Tratamos de analizar por qué nos sentimos identificados con este cine, qué tienen las últimas películas nacionales para haber generado tanto interés y haber ganado nuevos espectadores.























































































































































































































































































































El de este año ha sido un cine de pequeñas historias, que no intenta imitar a otras industrias… Sin complejos, orgulloso de sus orígenes, que pisa la calle. El boca oreja ha funcionado con algunas películas que han entrado en la conversación social por su repercusión, por su temática o por sus protagonistas. Y eso se debe en gran parte al desembarco de nuevas voces, que apuestan por descentralizar las tramas, por poner en valor todas las sensibilidades. Estos títulos han puesto sobre la mesa temas como la vida en el campo, las distintas maternidades o las dificultades para madurar. Esta nueva hornada de cine español ha entrado en nuestras casas con grandes dosis de realismo y empatía hacia los personajes. AUX STEP FOR JS

De la ciudad al campo

Los nuevos directores del cine español han vuelto su mirada a los orígenes. Quién sabe si la explicación es la pandemia, aunque la producción de varias de estas películas se solaparon con el confinamiento. Lo que es indiscutible es la nueva sensibilidad hacia la naturaleza. El paso de un entorno a otro deja al descubierto contradicciones de género y de clase, aparentes incompatibilidades entre el mundo rural y el moderno, y el deseo por preservar la tradición y las creencias populares que se han ido heredando de generación en generación.

Activa el sonido para disfrutar de esta experiencia





















































































































































































































































































































Este año el cine español ha huido de las grandes ciudades y se ha instalado en villas, aldeas, casas abandonadas y masías por rehabilitar Varios protagonistas viven del campo y trabajan la tierra, como los temporeros de 'Suro', el joven de 'El agua' y la familia de 'Alcarràs'. Otros, como la pareja de 'As bestas', lo hacen por afición. Pero a menudo el estilo de vida de estos personajes se ve amenazado por signos del progreso, bien sean molinos de viento o placas solares. Mientras tanto, en la ciudad, también nos mantenemos en la periferia. Películas como 'La maternal' y 'En los márgenes', que se ambientan Barcelona y Madrid, transcurren en barrios que no solemos ver en el cine. Esta descentralización permite que escuchemos otros acentos y más idiomas: gallego, catalán, euskera, francés y árabe. La incomunicación germina como una semilla dramática AUX STEP FOR JS

Precariedad laboral

La precariedad laboral es un tema recurrente en varias tramas. Algunas de las películas más reconocidas de 2022 denuncian las condiciones poco favorables en oficios diversos. El nuevo cine español se enfunda el uniforme, ficha, hace horas extra y padece jornadas laborales abusivas.





















































































































































































































































































































































































'En los márgenes' y 'Suro' advierten de la deshumanización de las empresas. Las jornadas sin posibilidad de conciliar tienen consecuencias terribles para algunos personajes de 'La maternal', 'Mantícora' o 'En los márgenes'. La difícil supervivencia de pequeños negocios frente a los gigantes comerciales también está presente en los últimos estrenos españoles. Un taller de muebles con problemas de solvencia, una carnicería en la que no entra casi nadie y dos viejos bares de carretera son los escenarios de 'No mires a los ojos', 'Cerdita', 'La maternal' o 'El agua' Las cintas de Carla Simón y Elena López Riera han otorgado visibilidad a las reivindicaciones de la agricultura de pequeños trabajadores de la tierra. En el caso de 'Suro', se exponen las condiciones de la recogida del corcho cuando una pareja llega de la ciudad dispuesta a explotar los alcornoques de un terreno heredado. AUX STEP FOR JS

Maternidades

Madres en el cine español siempre ha habido muchas, ¿pero qué tienen de diferente las de este año? En primer lugar, no son solo madres. La Amaia de 'Cinco lobitos' necesita recuperar su rol de hija para acompañar a su madre enferma y esta, a su vez, aprenderá a dejarse cuidar; Carla, de 'La maternal', es sobre todo una adolescente que tiene un bebé; y Julia en 'Girasoles silvestres' intenta hacer encajar su vida familiar con la sentimental.

El hecho de ser madre está acompañado de decepciones, sacrificios, frustraciones profesionales y crisis de pareja. También de reconciliaciones y amor incondicional. Empieza antes del parto, como descubre Elena en 'Suro', donde le recuerdan su condición de embarazada, y ya no termina nunca.





















































































































































































































































































































































































Las otras madres del cine español sostienen muchas de las películas de este año. La unidad familiar, en ocasiones fallida, provoca que todo el peso recaiga sobre ellas. Vemos, por supuesto, bebés y niños, pero la relación maternal va más allá de la crianza. Hay madres de adolescentes con los que no consiguen conectar, como sucede en 'Cerdita', 'El agua', 'La piedad' o 'La maternal'. La madre de 'En los márgenes' se pasa toda la película intentando hablar con su hijo, que le ha dado la espalda. Las madres de 'As bestas' y 'La consagración de la primavera' saben que sus hijas las seguirán necesitando toda su vida. Los padres, mientras tanto, permanecen ausentes. Frente a la responsabilidad, algunos deciden irse y otros, imaginamos, se fueron hace tiempo. AUX STEP FOR JS

Terrores modernos

Vampiros, fantasmas y espíritus son figuras recurrentes en el cine de terror. Pero hay otro tipo de monstruos que también pueden provocar susto. Algunas apuestas españolas lo han demostrado. No cuentan con efectos especiales, no abusan de los sustos, no incluyen espectros pero asustan igual. El miedo tiene múltiples caras. La cartelera española ha presentado cintas de género convencionales, como '13 exorcismos', pero también otras que exploran los terrores contemporáneos.

























































































































































































































































Vampiros, fantasmas y espíritus son figuras recurrentes en el cine de terror. Pero hay otro tipo de monstruos que también pueden dar miedo. 'As bestas', 'Cerdita' y 'Mantícora' lo han demostrado. Sorogoyen apuesta por el terror rural, que ejercen los habitantes de una aldea ante unos vecinos que no quieren vender sus terrenos. Carlota Pereda se fija en 'La matanza de Texas' para plantear una historia de bullying con consecuencias terroríficas. Carlos Vermut demuestra en 'Mantícora' que los monstruos pueden aparentar ser seres angelicales aunque alberguen demonios interiores. No tienen efectos especiales, no abusan de los sustos, no incluyen espectros pero asustan igual. AUX STEP FOR JS

Adolescencias

Que la adolescencia es una guerra de la que nadie sale ileso ya lo decía Harlan Coben. Adolescentes rebeldes, inconformistas, descontentos pueblan el último cine español, que ha intentando acercarse a los más jóvenes para plantear temas como la maternidad precoz, el acoso escolar o la salud mental.

Hay obsesión en los adolescentes del último cine español por huir del mundo de los adultos. Aunque no toman las mejores decisiones para hacerlo.

























































































































































































































































La falta de información y la incomunicación marcan a las protagonistas de 'La maternal' y 'El agua'. Los adolescentes de 'Cerdita', 'La piedad' o 'Las niñas de cristal' se sienten solos, confundidos… La sociedad los aísla y ellos buscan sus particulares refugios. Buscan formas de evasión: el baile es una de ellas. Y descubren sus primeros amores de formas torpes. AUX STEP FOR JS

Queda aún mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la industria del cine, pero este año se aprecian signos de esperanza a la espera de cifras oficiales del total de la producción. De hecho, por primera vez en la historia de los Premios, entre las aspirantes a Mejor Película hay más títulos dirigidos por una mujer que por un hombre. En Dirección Novel también predominan las realizadoras e incluso hay categorías como la de Dirección de Producción que hace pleno de candidatas.

Estén dirigidas por un director o una directora, muchas ficciones de este año están protagonizadas por personajes femeninos. Acostumbradas a ser sujetos pasivos, ellas ahora son las que guían el punto de vista y conducen la acción. Curiosamente, películas como 'As bestas' y 'Un año, una noche', con personajes centrales masculinos, dan el relevo en su tramo final para que sean ellas quienes completen el relato.

Los Forqué y los Feroz apuntan a 'As bestas' como favoritas pero el resto prometen dar batallas

Los Goyas de 2023 serán los más disputados de los últimos años. Los Forqué y los Feroz apuntan a 'As bestas' como favoritas pero el resto prometen dar batallas. De momento 'Modelo 77' y la película de Sorogoyen acumulan el mayor número de nominaciones: 16 y 17, respectivamente. La sorpresa podría llegar de la mano de 'Cinco lobitos', 'Alcarràs' o 'La maternal', que también compiten en la categoría de mejor película. Los actores de 'As bestas' y 'Cinco lobitos' son los grandes favoritos para ganar los Goyas de interpretación. Luis Zahera, Laia Costa y Susi Sánchez han tomado la delantera en las entregas de otros galardones y miran con autoridad la estatuilla de la Academia de Cine.

El último cine español ha estado presente en festivales como el de Cannes, la Berlinale, Venecia, Karlovy Vary y San Sebastián

Pero el hecho de que una película sea muy condecorada no siempre repercute en la taquilla, como demuestran las bajas recaudaciones de 'Un año, una noche' o 'La maternal'. 'As Bestas', 'Alcarràs', 'Cinco lobitos' y 'Los renglones torcidos de Dios' son las nominadas a los Goya que han obtenido el mayor número de espectadores. La taquilla del cine español en 2022 ha conseguido doblar los números de 2021, sobre todo gracias a Santiago Segura. Supera los 80 millones, cifra que sigue siendo muy inferior a la del último año previo a la pandemia, 2019, en el que se alcanzaron los 96 millones de recaudación.