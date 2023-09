Los estrenos de series y películas más esperados para este otoño

Con el verano casi clausurado y el curso escolar iniciado los estrenos de series y películas se acumulan. Si la rutina aprieta ahí está la ficción dispuesta a distraernos. Scorsese, Fincher, Woody Allen, Todd Haynes, los Javis o Berto Romero, entre otros, presentan sus últimos trabajos en los próximos meses. Ha comenzado la temporada de festivales -este año con ausencia de estrellas pero no por ello con propuestas menos interesantes- y no tardarán en surgir las primeras quinielas de premios. Los éxitos de películas como 'Barbie' o, en su escala, de la española 'Campeonex' demuestran que las salas de exhibición no están muertas y que pueden convivir perfectamente con las plataformas. En uno y otro lugar se sucederán las próximas citas cinéfilas y seriéfilas. Los redactores de Pantallas eligen los títulos por venir que mayor curiosidad les despiertan.

Vaya por delante: 'Starstruck' no es una serie insólita ni revolucionaria, no ha roto moldes, pero si su nueva temporada conserva la mitad del carisma de las anteriores ya podremos dar el otoño televisivo por salvado. Podríamos resumir la trama como un 'Notting Hill' del revés: en una noche londinense de borrachera, una mujer millennial que acumula trabajos (desde repartidora de flores hasta dependienta de palomitas en un cine) se acuesta con un actor famoso. Y, claro, se enamoran. ¿Cómo es posible que este 'chica conoce chico' desprenda frescura en 2023? La respuesta es Rosa Matafeo, actriz y creadora que ha sabido conservar el punto justo de romanticismo y añadir un aire realista y mundano a la historia. Cuando a la mañana siguiente ella se marcha de la casa de él, los paparazzis la confunden con la mujer de la limpieza. Es el comienzo de una complicada y muy divertida historia de amor.

¿Hay suficientes series policíacas británicas? Quizás sí, pero no todas vienen avaladas por críticas que la comparan con 'Line of Duty', por un reparto donde se mezclan nuevos actores con viejos conocidos tan sólidos como John Lynch o Richard Dormer y por la escritura de dos periodistas de investigación norirlandeses que conocen perfectamente Belfast, la ciudad a la que son arrojados tres policías novatos para completar su formación y en la que aún continúan abiertas las heridas causadas por los enfrentamientos entre protestantes y católicos, lo que contribuye a crear un marco más complejo de lo habitual. Todo eso, además de la consistencia tradicional de las series británicas, hace que estemos esperando 'Blue Lights' como agua de mayo. O de septiembre.

Las imágenes de avance de 'Gen V', spin-off de la brutal 'The Boys', son tremendamente salvajes, en el buen sentido. Cruzar los problemas de la juventud con los dilemas morales de la conocida serie de Prime Video se antoja una materia prima impagable, con el añadido de sangre a raudales y superpoderes... no siempre al servicio del altruismo. Héroes con un lado oscuro, justicieros sin principios, villanos descomunales y competitividad, mucha competitividad. El prometedor cóctel ha terminado de enganchar por adelantado a su audiencia potencial gracias a un tráiler final repleto de «fatalities». El bien y el mal se diluyen. El fantástico cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, superado por su adaptación a imagen real, amplía más su universo (ojo a la serie de dibujos animados disponible en la misma plataforma). En los despachos de Marvel tienen que estar nerviosos. Muy nerviosos.

Siempre dan un poco de miedo estos 'spin-off' con personajes más jóvenes, pero no debería haber motivo para desconfiar. Puede que el desarrollo de personajes no sea el fuerte de 'The Boys' -casi siempre acaban como empiezan-, pero a lo largo de sus tres temporadas la ficción de Prime Video ha demostrado una agudeza brutal a la hora de retratar a la polarizada sociedad estadounidense. Ahora la acción se traslada a la Universidad de Godolkin, una institución exclusiva para superhéroes donde los estudiantes se entrenan para convertirse en la próxima generación de héroes. Si Patriota nos descubrió qué podía pasar cuando el super, en realidad, es un villano, imagínense con jóvenes que compiten por las mejores notas con las hormonas revueltas.

Mientras se habla mucho de 'Rebel Moon', la nueva epopeya espacial de Zack Snyder, un díptico apoyado por Netflix que parece la enésima copia de 'Star Wars', se estrena a finales de este mes una película que parece transcurrir por la misma senda, otra de ciencia-ficción, que llama la atención formalmente y tiene pinta de tener buen fondo: 'The Creator'. Detrás está Gareth Edwards, director de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', historia que dio pie a 'Andor', la serie más interesante de la franquicia. El filme trata un tema de actualidad, con muchas luces y más sombras, la inteligencia artificial, con algunas imágenes espectaculares. Va a ser la buena, aunque se hable menos de ella que de algunos fenómenos inflados en internet. El ruido promocional que proporcionan las redes necesita un filtro decente. La viralidad no es sinónimo de calidad.

No es que me apasione el trabajo de David Gordon Green al frente de la franquicia 'Halloween', pero sí es cierto que su visión sobre la última trilogía de la saga, con un pie en el material original y otro lanzándose hacia un futuro incierto, mantuvo mi interés hasta su truculento final. Y aquí lo tienen de nuevo: cogiendo 'El exorcista' y haciendo una secuela directa de la obra maestra de William Friedkin, recientemente fallecido. Gordon Green ya ha dejado claro que Friedkin nunca se involucró en este nuevo largometraje que se olvida del resto de entregas de la saga y nace con vocación de trilogía -habrá que ver si la taquilla da para ello-. El regreso de la oscarizada Ellen Burstyn en el papel de Chris MacNeil, la madre de Regan, la niña poseída por el demonio en la película original, es uno de sus puntos a favor. Ah, y parece que Linda Blair, la actriz que dio vida a la chavala entonces, también estará en la nueva película.

Si toda nueva película de Scorsese es un acontecimiento, que sea un thriller, el género en el que mejor se ha desenvuelto, es doblemente interesante. Además llega avalado por seis minutos de aplausos ininterrumpidos con los espectadores puestos en pie, en el pasado Festival de Cannes. Sabemos que se trata de un drama criminal que dura tres horas y 26 minutos, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro, Scorsese y su guionista Eric Roth adaptaron la película del libro de no ficción más vendido de 2017 de David Grann del mismo nombre. Se centra en una investigación del FBI sobre una serie de asesinatos en Oklahoma a principios de la década de 1920 y que se conoció como el Reino del Terror, después de que se descubriera petróleo en el lugar. La espero con enormes ganas y estoy seguro que va a convertirse en la gran película del otoño. Si no, al tiempo.

'Un amor', la excelente novela de Sara Mesa, tiene una capacidad poco usual de incomodar al lector, sin que eso sea motivo para querer abandonar la lectura. La autora sorprende acercándose al amor desde un punto de vista nada romántico, pero que nos obliga a cuestionarnos sobre las razones que nos llevan a enamorarnos o a engancharnos a a una persona. ¿Qué pasará con todo esto en manos de Isabel Coixet? Es una incógnita, teniendo en cuenta la necesidad de la directora de imprimir su sello en todo lo que hace. Nadie duda de que detrás del popular libro había claramente una película, pero quien la llevase a cabo debía entender y ser capaz de mantener el espíritu de la obra original. Ojalá Coixet lo haya conseguido. Algunos aciertos previos: la elección de protagonistas, Laia Costa y Hovik Keuchkerian; y el hecho de que el guion lo haya coescrito Laura Ferrero, autora a su vez de otro título estimulante de los últimos tiempos, 'Los astronautas'.

A pesar de haber escuchado a The Smiths durante toda mi vida, nunca me han entrado ganas de matar a nadie. Pero parece que a Michael Fassbender le pasa lo contario, porque los oye mientras se prepara para cometer un asesinato. Fassbender es un asesino a sueldo, callado y metódico en 'The Killer', la última película de David Fincher. En ella Fincher, además de utilizar las letras de Morrissey para introducirnos en el mundo del protagonista, vuelve a diseccionar, con pulso firme y bisturí afilado, unos tiempos consumistas, capitalistas y tan enfermos como para engendrar seres capaces de matar por dinero y sin remordimiento alguno. Con guion de Andrew Kevin Walker, que ya había firmado 'Seven', dicen desde Venecia que estamos ante un 'polar' minimalista, silencioso, directo, frío como el hielo. Y una película en la que suenan The Smiths siempre es una película mejor.

Si uno piensa en Todd Haynes, director de 'Carol', lo primero que espera es un melodrama, pero no uno cualquiera. Excepto por el título, 'Secretos de un escándalo' (pésima traducción de 'May December') tiene pinta de ser algo excepcional. Primero, por estar protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman y, segundo, por inspirarse en una historia real que en su día llenó los tabloides de Estados Unidos. Lo que sabemos del argumento: en los años 80, una profesora de unos treinta años (Moore) entabló una relación con un estudiante de 13. Ella incluso pasó por la cárcel, pero la pareja continuó en pie y formaron una familia. Ahora, su historia se adaptará al cine y una intérprete (Portman) compartirá con ella unos días para acercarse al personaje. El juego identitario está servido. Tras su paso por Cannes, las referencias ya pusieron los dientes largos: un estilo heredado de Douglas Sirk, trazos de 'Persona' de Bergman, un tono telenovelesco y una atmósfera cargada de erotismo y suspense a lo Patricia Highsmith. Quién da más.

'La Mesías' es una serie de siete episodios de la que no se ha filtrado nada, por lo que despierta una curiosidad enorme. Puede ser cualquier cosa pero sabiendo que tras ella están Los Javis es seguro que no van a decepcionar. Su estreno tendrá lugar en el inminente Festival de San Sebastián, y según la sinopsis del certamen, estamos ante «un thriller familiar que se proyectará fuera de concurso y en cuyo reparto figuran, entre otros, Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas o Carmen Machi». A partir de esta frase, se abren infinitas posibilidades. Sabemos que habla del paso del tiempo, por lo que los Javis de las habrán ingeniado para que los personajes crezcan (física y emocionalmente) en lo que será un largo flashback. Y conociendo los anteriores trabajos de los directores ('Paquita Salas', 'La Veneno'...) seguro que va a dar mucho que hablar y que cabe esperar de todo. ¡Viva la polémica!

Me gusta la gente poco conformista con capacidad para reinventarse y ambición por enfrentarse a nuevos retos. Berto Romero lo es. Cuando decidió saltar al campo de la ficción podría haberlo hecho con una comedia costumbrista siguiendo la línea de lo que hace en sus monólogos y en sus intervenciones televisivas. Pero no, 'Mira lo que has hecho' es mucho más que eso. Tiene forma de comedia pero en su interior se oculta un drama sobre la forma en que una pareja asume los cambios y dudas que surgen con la llegada de los hijos. Lo siguiente será narrar una historia de terror sin abandonar la comedia, sin caer en lo grotesco, sin despertar perplejidad. Está el propio Berto en el reparto. Y Buenafuente. Dicen ambos que los dos géneros casan bien porque generan reacciones espontáneas. Hay que ser buenos con los malabares para que eso cuaje bien. Vamos a verlo.