Los 10 mejores rostros de Elvis Presley en el cine

Al margen de las películas protagonizadas por 'El rey del rock', Elvis Presley es un icono recurrente en multitud de películas y series de televisión. El inmediato estreno de 'Elvis', el largometraje de Baz Luhrmann el próximo día 24, con Austin Butler como el creador de «El rock de la cárcel», hace que volvamos la mirada sobre las mejores películas en torno al 'rey del rock', no protagonizadas por él mismo. Junto al título y el año de producción, indicamos la plataforma en que se pueden ver, las que se encuentran en algunas.

Imagen de 'Elvis y Nixon'. / RC

1. 'Elvis y Nixon' (2016)

Dirigida por Liza Johnson y con Michael Shannon como Elvis, muestra cómo, la mañana del 21 de diciembre de 1970, Presley se presenta en el patio de la Casa Blanca para solicitar una cita con el hombre más poderoso del mundo, el Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon (interpretado por Kevin Spacey). Al parecer, a Elvis se le metió en la cabeza que quería tener una placa de agente federal para poder luchar contra la drogadicción en su país, y los asesores de Nixon pensaron que no había problema en conceder tal deseo, a cambio de unas fotografías que podrían mejorar la imagen pública del presidente, a quien el Rey del Rock obsequió con un revólver de coleccionismo.

Imagen de 'This is Elvis'. / RC

2. 'This is Elvis' (1981)

Dirigida por Malcolm Leo y Andrew Solt, con el desconocido Johnny Harra como Elvis. Película semidocumental que pasó por el Festival de Cannes. La película combina cintas caseras e imágenes de conciertos del Rey del Rock, con dramatizaciones con actores. Se incluyen actuaciones primerizas y apariciones televisivas, así como imágenes reales en el servicio militar en Alemania, el deterioro de su salud y su muerte.

Russell como Elvis. / RC

3. 'Elvis' (1979)

Una producción televisiva que trasciende a la pequeña pantalla tanto por su director como por quien da vida a Elvis. Está dirigida por John Carpenter y cuenta con un perfecto trabajo de Kurt Russell como The King. Presley va a reaparecer en Las Vegas... Antes del concierto, en un hotel de ciudad, a Elvis le asaltan recuerdos de su pasado, de su rebelde juventud, de sus primeros días en Memphis, su ascenso a la fama y a la fortuna y, sobre todo, recuerda a su verdadero amor, Priscilla.

Imagen de 'Elvis and me'. / RC

4. 'Elvis y yo' (1988)

También una miniserie de televisión, dirigida por Larry Peerce, con Dale Midkiff como Elvis. Se trata de una biografía de Priscilla, la que fue esposa de Elvis Presley, que incide sobre todo en su relación con el cantante. Habla de su romance antes de la boda, los problemas familiares, y las causas que llevaron al divorcio de la pareja.

Imagen de 'En la cuerda floja'. / RC

5. 'En la cuerda floja' (2005)

Dirigida por James Mangold, con Tyler Hilton interpretando a Elvis. La película es un biopic de Johnny Cash, uno de los iconos de la música americana del siglo XX, al que da vida con un perfecto mimetismo Joaquin Phoenix. El filme narra su historia de amor con June, otra cantante de la época, y sus tendencias autodestructivas cayendo en todo tipo de excesos de amor y drogas, y muestra la ascensión de Cash desde sus primeros días en una granja de algodón de Arkansas hasta su ascenso a la fama con Sun Records en Memphis, donde grabó junto a Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y, por supuesto, Elvis Presley.

Imagen de 'Gran bola de fuego'. / RC

6. 'Gran bola de fuego' (1986)

Dirigida por Jim McBride, cuenta con Michael St. Gerard como Elvis. Un biopic del rockero Jerry Lee Lewis, que escandalizó a la América de los 50 y 60 con sus comportamientos fronterizos, con su revolucionaria música, con su adicción a todo tipo de drogas y con sus excentricidades, muchas de ellas anatema para las inmaculadas conciencias estadounidenses, que nunca le perdonaron que se casara con una menor y que, además, fuese su sobrina. En el filme se muestra la relación de Jerry Lee Lewis con Elvis Presley, ambos revolucionando a América con el naciente rock and roll.

Imagen de 'Forrest Gump'. / RC

7. 'Forrest Gump' (1994)

Dirigida por Robert Zemeckis siendo Peter Dobson Elvis Presley. A través de las vivencias de Forrest (Tom Hanks), capaz de cualquier cosa gracias a su empeño y honestidad, asistimos a la reciente historia de los Estados Unidos, desde el nacimiento del rock en los años cincuenta con Elvis Presley hasta los crispados años noventa, marcados por el sida. Un repaso a la vida americana de las últimas décadas a través de la historia de un hombre con un pobre coeficiente intelectual, que siempre está en el lugar oportuno en el momento adecuado. Lo mejor de la película está en los sorprendentes efectos especiales, capaces de incrustar a Forrest en imágenes documentales de época, con el resultado de que parece que el personaje estaba realmente en aquellos lugares.

Cartel de 'Heartbreak hotel'. / RC

8. 'Heartbreak Hotel' (1988)

Dirigida por Chris Columbus, muy en la línea de las comedias que hacía este director, cuenta con David Keith interpretando al Rey del Rock: Cuando un adolescente intenta establecer una banda de rock and roll en la escuela, su madre, que era una gran fanática de Elvis Presley, tiene un accidente. Él y los miembros de su banda deciden secuestrar a Elvis y presentárselo a su madre. Para asombro de sus raptores, Elvis, cansado de una vida llena de éxitos fáciles, no sólo no pone resistencia, ¡sino que decide quedarse unos días. A partir de este momento, Johnny y su familia se verán envueltos en una serie de increíbles aventuras que harán cambiar sus vidas y la de su dormida ciudad para siempre. No es una obra maestra pero resulta una película muy entrañable.

Protagonistas de 'Hot shots!' / RC

9. 'Hot shots!' (1986)

Dirigida por Jim Abrahams, con Bob Lenz como Elvis. Una parodia de 'Top Gun' (1986) en la que un talentoso pero inestable piloto de caza debe superar los fantasmas de su padre y salvar una misión saboteada por los codiciosos fabricantes de armas. Deberá lidiar con un incompetente almirante y con un escuadrón de pilotos selectos directamente imbéciles. Como en este tipo de comedias, aparecen muchos personajes icónicos en pequeños papeles, entre ellos el mismísimo rey del rock.

Imagen de 'Man on the moon'. / RC

10.'Man on the moon' (1999)

Dirigida por Milos Forman, el director logra rizar el rizo: Jim Carrey imitando a Andy Kaufman imitando a Elvis. Un biopic del cómico e imitador Andy Kaufman, que de niño ya le gustaba organizar espectáculos de variedades, aunque no tuviera público. De adulto empieza a destacar como humorista y es descubierto por un cazatalentos, que le consigue un papel en una famosa serie de televisión, en la que, gracias a sus dotes cómicas, alcanza una gran popularidad. A pesar de ello, se plantea nuevos retos: con un colega crea el personaje de Tony Clifton, su alter ego; además, organiza espectáculos de lucha libre entre mujeres que le ocasionan numerosos problemas. Su imitación de Elvis Presley hizo historia.

Y además...

No conviene olvidar 'Elvis' (1990), 'Luna de miel en Las Vegas' (1992), 'La muerte os sienta tan bien' (1992) 'Solo los tontos se enamoran' (1996), 'Mis queridos compatriotas' (1996), 'Graceland' (1998), 'Los reyes del crimen' (2001), 'Bubba Ho-Tep' (2002) o 'Lonely Street' (2009).