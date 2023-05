Los diez títulos imprescindibles de Michael Caine

Con 90 años recién cumplidos, Sir Maurice Joseph Micklewhite, Jr. conocido como Michael Caine, sigue en activo. Caine nació el 14 de marzo de 1933 en Rotherhithe, un barrio obrero de Londres. Es el último superviviente de una generación irrepetible de actores británicos (Richard Burton, Peter O'Toole, Richard Harris...) todos amigos de inolvidables juergas nocturnas bañadas en alcohol y de una calidad insuperable en escenarios y películas

En sus inicios Caine trabaja intensamente interviniendo a la vez en teatro, películas y series de televisión, lo que le sirvió de preparación. Tras 'El honrado gremio del robo' y 'Zulu', realizada en 1964, Caine rueda dos películas que le convierten en un famoso actor. La primera es interpretando al espía Harry Palmer en 'Ipcress', personaje que volvería a representar en otras dos ocasiones. 'Funeral en Berlín' (1966) y 'Un cerebro de un millón de dólares' (1967). La segunda es 'Alfie', menos apreciada en los países no angloparlantes, ya que uno de los principales atractivos del film son los monólogos de Caine hablados con el acento cockney, propio del barrio londinense en el que había nacido.

A lo largo de los años, Caine ha ido incrementando su prestigio como actor, haciendo papeles más complejos y exigentes: 'La batalla de Inglaterra', 'Mercenarios sin gloria', 'Un trabajo en Italia', 'Comando en el mar de la China', 'Salvaje y peligrosa' o 'La huella'. En 2000 la Corte Real Británica le nombra caballero, lo que le convirtió en Sir Maurice Micklewhite. Él pide específicamente recibir la Orden de Caballero bajo su verdadero nombre como un signo de respeto por su padre, que se llama de la misma manera. En 1998 había comentado que se trataba de una tradición gitana la de poner el nombre Maurice al primogénito en la familia. Contrariamente a la costumbre generalizada entre los actores, Caine siempre ha utilizado su nombre verdadero en la vida real.

Caine, entre cine y televisión ha trabajado en 175 películas, Tiene dos Oscar, 41 premios y 68 nominaciones y sigue cultivando todos los géneros. Estas son las 10 películas del actor, entre las que se encuentran disponibles en plataformas.

10 Brian de Palma, 1967 Disponible en Filmin. Y en alquiler en Apple Tv, Rakuten TV y Amazon Vestida para matar

Protagonizada por Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen y Keith Gordon. Brillante película de Brian De Palma que, guiñando un ojo a 'Psicosis', propone una trama de intriga criminal aderezada con ribetes eróticos y psicológicos muy bien resuelta. Como en tantas películas de este director, sus referencias a Hitchocock son constantes, tanto temática como visualmente.

Ella se llama Bobbi, es alta, rubia y una asesina. Él es el doctor Robert Elliot (Michael Caine), guapo, con una amplia y agradable sonrisa. Se dedica a la psiquiatría y pasa consulta en una moderna casa del lado Este de Londres. Está claro que tiene éxito. Bobbi había sido paciente suya según mensajes de su contestador automático, pero cambió de médico porque no le gustaban los métodos de tratamiento de Elliot y ahora la navaja que utiliza para llevar a cabo sus crímenes la ha robado de su consulta. Otra de sus pacientes es Keith Miller (Angie Dickinson), una mujer muy atractiva que sufre fantasías eróticas con tanto realismo que le es muy difícil separar los sueños de la realidad. Liz Blake (Nancy Allen), una prostituta de lujo, es testigo de uno de los crímenes y, consecutivamente, el asesino la persigue y la policía la acosa. Si logra sobrevivir, ella puede ser la llave del misterio. Para resolver el caso se cuenta con la inestimable ayuda de Elliot, psiquiatra de las víctimas.

Una película de la que no conviene decir demasiado, por sus múltiples sorpresas argumentales. Caine es el psiquiatra que tampoco es lo que aparenta.

9 Lewis Gilbert, 1983. Disponible en Filmin y Prime Video Educando a Rita

Protagonizada por Michael Caine, Julie Walters, Michael Williams y Maureen Lipman. Caine fue nominado al Oscar y logró el Globo de Oro y el BAFTA por este trabajo. Una comedia basada en un gran éxito del teatro londinense de Willy Russell.

Susan White (Julie Walters), que inicialmente se hace llamar Rita, es una joven peluquera de clase trabajadora, insatisfecha con la rutina de su trabajo y con su vida social, que busca superarse inscribiéndose en un curso de literatura inglesa de la Open University. El profesor asignado a Susan, Frank Bryant (Michael Caine), está hastiado y hace tiempo que abusa del alcohol. La pasión de Bryant por la literatura es reavivada por Rita, cuya capacidad técnica para la materia se ve limitada por su falta de educación, pero cuyo entusiasmo el profesor encuentra refrescante. Al principio, Frank recela de la capacidad de Rita para adaptarse a la cultura estudiantil, pero queda impresionado por su brío y seriedad y se ve obligado a replantearse sus actitudes y su posición en la vida. Para Susan su estancia en la universidad no supondrá sólo un cambio de aires sino una transformación total que afectará también a su profesor. Susan descubre que la tutela de Frank le abre las puertas a un estilo de vida bohemio y a una nueva confianza en sí misma.

Una historia sobre segundas oportunidades que tanto a Caine como a Julie Walters les reportó grandes críticas por sus interpretaciones. La película es todo un canto a la libertad en la educación y un recorrido por la dependencia que cada uno de los protagonistas tiene de sus criterios y experiencias.

8 Lewis Gilbert, 1966 Disponible en alquiler en Rakuten TV y Amazon Alfie

Protagonizada por Michael Caine, Shelley Winters, Millicent Martin y Julia Foster. La consagración mundial de Michael Caine, con un personaje que le dio su primera nominación al Oscar, un playboy de poca monta que no puede decidir si su vida de soltero es tan maravillosa como creía. Caine protagoniza esta adaptación de la entonces muy exitosa pieza teatral de Bill Naughton, en un papel de estudiante seductor que habían rechazado previamente Terence Stamp y varios ilustres intérpretes británicos más.

Ampliar Un fotograma de 'Alfie'.

Alfie (Michael Caine) es un rompecorazones. Tiene tanto éxito con el sexo opuesto como habilidad para no engancharse con ninguna. Le han ocurrido algunas cosas y la vida le ha dado algunos reveses: una vez tuvo un hijo que ha sido adaptado por otro hombre. En otra ocasión conoció a una mujer casada a la que ayudó a abortar y cuando decidió sentar la cabeza con ella, ésta le abandonó yéndose con otro hombre mucho más joven. Ha llegado el momento de reflexionar, y Alfie se pregunta si la vida que ha llevado hasta ahora le merece la pena tanto como para seguir así.

Además de ser nominado al Oscar, Caine lo fue también al Globo de Oto y a BAFTA. La película fue Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes.

7 Paolo Sorrentino, 2015. Disponible den Prime Video y Filmin, y en alquiler en Apple TV La juventud

Protagonizada por Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano y Jane Fonda. El italiano Paolo Sorrentino firma un drama sobre la vejez y el crepúsculo creativo de dos artistas en su invierno vital. Una hermosísima historia crepuscular, que enlaza con sus películas anteriores, que se desarrolla en un hotel balneario suizo y que explora el paso de los años, las decisiones que uno toma en su juventud y el resultado que se obtiene con ellas.

Primavera. Fred Ballinger (Michael Caine) y Mick Boyke (Harvey Keitel), dos viejos amigos que ahora se acercan a los ochenta, están de vacaciones en un elegante hotel a los pies de los Alpes. Fred, compositor y director de orquesta, está a punto de retirarse. Mick, director de cine, aún trabaja. Los dos amigos saben que su tiempo se acaba rápidamente, y deciden enfrentarse al futuro juntos. Ellos miran con curiosidad y ternura las vidas confusas de sus hijos, los entusiastas jóvenes guionistas de Mick y a los otros huéspedes del hotel, todos los cuales, al parecer, tienen todo el tiempo que a ellos les falta. Y mientras Mick se apresura a terminar el guión de lo que él se imagina que será su última película importante, Fred, que renunció a su carrera musical hace mucho tiempo, no tiene intención de volver a ella. Pero alguien quiere a toda costa a escuchar sus composiciones y verle dirigir de nuevo. La reina de Inglaterra quiere que dirija en Londres su composición más famosa, aquella que por motivos personajes, dejó de interpretar desde hace años.

Ua película mira al pasado para analizar el presente y el futuro. Una película bella y pausada, con excelentes diálogos, sobre la vida, la amistad, las relaciones entre padres e hijos que se desarrolla en un lujoso hotel d los Alpes suizos. Michel Caine logró por este trabajo el Premio del Cine Europeo al Mejor Actor.

6 Phillip Noyce, 2002 Disponible en Filmin El americano impasible

Protagonizada por Michael Caine, Brendan Fraser y Do Thi Hai. Versión del filme homónimo de Mankiewicz, de 1958, que se basa en una novela de Graham Greene, donde Caine fue de nuevo nominado al Oscar. La historia de un perturbador trío amoroso con el trasfondo de una intriga de espionaje en el Vietnam de los años 50.

El voluntario Alden Pyle (Brendan Fraser) llega a Saigón en el otoño de 1952, momento en el que la lucha de los vietnamitas por liberarse del yugo colonial francés se encuentra en su punto álgido. Entusiasmado con su misión de ayudar al pueblo vietnamita a través de su programa de ayuda económica y ansioso por conocer la situación del país de la mano de alguien más experimentado, Pyle se hace amigo de Thomas Fowler (Michael Caine), corresponsal del London Times. Sin embargo, pronto se siente atraído por la joven amante vietnamita de Fowler, Phuong (Do Thi Hai Yen), una muchacha tan bella, exótica y misteriosa como la misma ciudad de Saigón. Los tres se ven envueltos en un tempestuoso triángulo amoroso que llevará a una serie de sorprendentes revelaciones y finalmente, al asesinato.

Además de ser nominado al Oscar, Caine en todo su esplendor lo fue también al BAFTA y al Globo de Oro. Este adaptación de Greene es mucho más fiel el texto original que la de Mankiewicz.

5 Christopher Nolan, 2010. Disponible en HBO Max y Movistar+, y en alquiler en Amazon, Apple TV, Rakuten TV y Chili Origen

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Tom Berenger y Michael Caine.

Una compleja película de acción y suspense fantástico sobre una invasión al mundo de los sueños, mezcla de acción, thriller y ciencia ficción, que transcurre en la era contemporánea. Christopher Nolan, imagina una intriga laberíntica donde los ladrones roban ideas del subconsciente y la mente humana se convierte en el escenario del crimen perfecto. Caine hace aquí un personaje más secundario.

Un hombre es rescatado frente a las costas de lo que aparenta ser Japón. Es recibido por un comando que lo presenta a un hombre viejo. Cuando éste ve la única posesión de aquel, su rostro adquiere un tono serio y sorprendido. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) es el mejor ladrón, pero sus robos no son materiales, sino que se dedica a entrar en los secretos del subconsciente mientras la gente duerme y extraer la información que desean sus clientes. Su poderosa habilidad le ha convertido en una figura codiciada dentro del espionaje empresarial, hasta el punto de ser perseguido internacionalmente. Es el mejor, planeando la entrada, diseñando el mundo en el que se envolverá y siempre se asegura que hay una salida y que nadie queda perjudicado. Su trabajo es apreciado en todo el mundo pero también es temido. En Estados Unidos además es buscado por la ley, razón por la que no puede visitar a sus dos hijos pequeños. Y por si no fuera poco, su esposa fallecida, Mal (Marion Cotillard), se le aparece constantemente en los sueños en los que trabaja, interrumpiendo su labor. Después de tener que sacrificar toda su vida por escapar, Cobb encuentra la oportunidad de redimirse con un enrevesado encargo: invertir su modus operandi para insertar una idea en la mente de una persona. Saito (Ken Watanabe) le asegura que si implanta cierta información en la mente de Robert Fischer (Cillian Murphy), el heredero de la fortuna de un multimillonario moribundo llamado Maurice Fisher (Pete Postlewaithe), él se encargará de limpiar su nombre, lo que le permitirá regresar a su país y ver crecer a sus hijos. Convencido de que no hay nada que perder y mucho que ganar, Cobb reune a los mejores para la tarea: Arthur (Joseph Gordon Levitt), su mano derecha; Ariadne (entonces todavía Ellen Page antes de su cambio de sexo), la arquitecta del mundo que debe formar parte del sueño de Fisher; Eames (Tom Hardy), el experto en imitar, replicar y en la acción pura y dura; y Yusuf (Dileep Rao), un químico que conoce todo lo que hace falta saber sobre anestésicos para dormirlos a todos'. En medio del caos onírico, sólo Miles (Michael Caine), podrá proporcionarles momentos de lucidez.

La misteriosa ambientación del filme, inspirada en la propia arquitectura del cerebro, se ve potenciada por simbólicos movimientos de cámara y grandes efectos especiales. El diseño de producción resulta espectacular, con un montaje que llega hasta cuatro niveles de sueño y uno de realidad, alternándose en distintos mundos.

4 Lasse Hallström, 1999. Disponible en Movistar Plus+ y SkyShowtime, y en alquiler en Rakuten TV y Amazon. Las normas de la casa de la sidra

Protagonizada por Michael Caine, obey Maguire, Charlize Theron, Delroy Lindo, Paul Rudd y Jane Alexander. Película que muestra la evolución de un joven huérfano que empieza a descubrir el mundo desde el orfanato en el que se ha criado. Dirigida por el sueco Lasse Hallström y protagonizada por Tobey Maguire, que sustituyó a Leonardo di Caprio en el proyecto inicial, muy bien secundado por Charlize Theron y Michael Caine, que obtuvo con esta película el Oscar al Mejor Actor Secundario.

Ampliar Un fotograma de 'Las normas de la casa de la sidra'.

Homer Wells (Tobey Maguire) es un huérfano al que no le falta familia. Ha crecido en el orfanato de St. Cloud's bajo la poco convencional pero tierna tutela del Dr. Wilbur (Michael Caine), un hombre sin hijos que nunca ha dejado de dar afecto a sus chicos. Pero a medida que Homer se va haciendo un hombre y se da cuenta del gran abanico de posibilidades que le brinda la vida, empieza a dudar y a cuestionar los métodos del Dr. Wilbur, que le prepara para que sea su sucesor. aprende de el como practicar abortos, como ayudar en los partos. Es su mano derecha, el elegido para ocupar su puesto cuando el no esté. Pero Homer desea explorar el mundo por su cuenta, salir de ese lugar y conocer lo que hay más allá de St. Cloud y alrededores, sin sentir la necesidad de suceder al doctor Wilbur. La visita al centro de una pareja con problemas, y cautivado por la belleza de la chica (Charlize Theron), provocará que Homer decida que ha llegado la hora de partir. Homer les pide que lo lleven con ellos; así consigue salir de St. Cloud's. De repente, el abanico de posibilidades que se abre ante Homer no tiene límites. Entra en un mundo más grande, lleno de cosas nuevas, de aventuras y de amistades, en el que, sin embargo, también están presentes la tragedia, la traición y el peligro. Las reglas que gobernaban su vida anterior han quedado desfasadas.

La película está basada en la novela de John Irving 'Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra'. Caine interpreta al preceptor del joven protagonista, y además del Oscar al mejor secundario fue nominada al Globo de Oro y al BAFTA.

3 Woody Allen, 1986. Disponible en Filmin, Movistar Plus+ y MGM, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon Hannah y sus hermanas

Protagonizada por Mia Farrow, Woody Allen, Dianne Wiest, Michael Caine, Barbara Hershey, Carry Fisher. Fue la duodécima película de Woody Allen en la que recrea sus dos grandes pasiones, el amor desde su infancia por el cine, y su permanente romance con Nueva York. Rodada por medio de largos flashback, así como la utilización del sistema de las viejas películas mudas de separar las escenas por capítulos subtitulados, nos cuenta los amores de tres hermanas neoyorquinas que viven en torno al Central Park, sus aventuras y desventuras, hasta llegar al más optimista y 'tolstoniano' final en la que las tres hermanas acaban felices, casadas y embarazadas, en la comida anual de la familia del Día de Acción de Gracias, en Central Park West.

Tres hermanas neoyorquinas, son hijas de una actriz (Maureen O'Sullivan) y de un actor (Lloyd Nolan).La hermana mayor, Hannah (Mia Farrow) es la fuerte: compagina carrera, matrimonio con Elliot (Michael Caine) un rico empresario y maternidad y, cuando hace falta, paga las facturas de sus dos hermanas menores. Holly (Diane West) es la hermana sensible; mientras trata de convertirse en actriz vive de su negocio de alimentación al que llama Stanislavsky Catering Company (Compañía de Suministros Stanislavsky). La tercera, la más joven de las hermanas, Lee (Barbara Hershey), vive en una buhardilla del Soho con un maduro pintor minimalista llamado Frederick (Max Von Sydow). Las tres se disponen a celebrar el Día de Acción de Gracias en familia. Hasta ese día, todo era armonía hasta que Lee, quien abandonó a su marido, llega a la celebración con el ex esposo de su hermana Hannah, un hipocondríaco productor de televisión llamado Mickey (Woody Allen).

Caine logró el Oscar como mejor actor secundario, además de las nominaciones al Globo de Oro y al BAFTA por este trabajo. Allen, entonces feliz pareja de Mia Farrow, realizó también un guiño familiar al provocando que Mauren O´Sullivan y Mia Farrow, madre e hija en la realidad, lo fueran también también en la película.

2 John Huston, 1975. Disponible en Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon El hombre que pudo reinar

Protagonizada por Michael Caine, Sean Connery, Christopher Plummer, Saeed Jaffrey, Shakira Caine y Doghmi Larbi. Duelo interpretativo entre Michael Caine y Sean Connery en esta adaptación con mucho humor de una famosa novela de Rudyard Kipling en torno a dos aventureros del ejército británico y miembros de una liga masónica, que se presentan ante el propio periodista Rudyard Kipling y le narran una asombrosa aventura que les llevó a adentrarse en las agrestes regiones de Kafiristán y conquistar un mítico reino. Una obra maestra del cine de aventuras en donde la historia de unos perdedores que tuvieron el mundo en sus manos (una temática muy habitual en el cine de Huston), está narrada de forma admirable: aventuras exóticas, humor, sentido del ritmo, excelente fotografía panorámica y Sean Connery y Michael Caine, que nunca estuvieron mejor.

En la India bajo dominio británico, dos soldados aventureros ingleses, Daniel Dravot (Sean Connery) y Peachy Carnehan (Michael Caine) se lanzan en pos de una quimera, ser reyes de uno de los territorios más bucólicos de las abruptas montañas de la India. Antes de partir, hacen un solemne juramento por el que se comprometen a prescindir del alcohol y de las mujeres y a ayudarse mutuamente hasta que uno de los dos lograse ser coronado rey. De la forma más increíble, y gracias a un amuleto masónico que les había regalado el propio Rudyard Kipling (Christopher Plummer), consiguen sus propósitos. En una batalla, Dravot es rozado por una flecha. Su grueso uniforme le salva, pero los habitantes del lugar le creen una reencarnación de Alejandro Magno. Así Dravot llegará a creerse, efectivamente, no un rey, sino un dios. Llega a convertirse en el rey del país, poseyendo todos los tesoros, y junto a su amigo y compañero Peachy, traza un plan para huir con estas riquezas. Pero Dravot comete un error y, ante el terror de sus súbditos y la indignación de los sacerdotes, toma por esposa a la bella Roxanne (Shakira Caine), faltando a su pacto, lo que finalmente desencadenará la tragedia.

Cuando se estrenó en España la censura daba los últimos coletazos tratando de proteger la recién llagada monarquía. El título castellano del filme fue impuesto por la censura que prohibió la traducción literal de 'El hombre que sería rey'.

1 Joseph L. Mankiewicz, 1992. Disponible en Filmin y Prime Video La huella

Protagonizada por Laurence Olivier y Michael Caine. Un deslumbrante juego de Joseph L. Mankiewicz que llevó a la pantalla una famosa obra de teatro de Anthony Shaffer, que también se hizo cargo del guion. Con prácticamente dos únicos personajes, interpretados por Laurence Oliver y Michael Caine, la película desarrolla una intriga asfixiante que toca un tema muy querido por Mankiewicz, el poder y el dominio de unas personas sobre otras.

Un famoso escritor de novelas policíacas llamado Andrew Wyke (Lawrence Olivier), invita a su casa de campo a un joven vecino suyo peluquero llamado Milo Tindle (Michael Caine). A poco de iniciarse la charla entre los dos hombres en el salón de la casa de campo de Wyke, éste le confiesa a su invitado que está perfectamente enterado de las relaciones que el joven vecino mantiene con su esposa, con la señora Wyke. Utiliza para decírselo una forma típicamente británica, con toda naturalidad, como quién habla del tiempo que no es bueno ni es malo. El joven, cogido en la trampa, reacciona de la misma manera que su anfitrión, sin preocuparse lo más mínimo de una situación que en otro podría ser embarazosa. Puestos al corriente de sus relaciones indirectas, Wyke le propone a Milo que roben las joyas que el primero guarda en una caja fuerte, en el interior de su despacho. De llevarse a cabo el robo, Milo se beneficiaría de las joyas robadas, mientras que Andrew Wyke obtendría el pago de la póliza del seguro por parte de la compañía aseguradora.

Una gran obra maestra, que en 2007 volvió a ser llevada a la pantalla por Kenneth Branagh, contando con Michael Caine en el personaje que aquí hacía Laurence Olivier, y con Jude Law (productor de la nueva versión) en el de Michael Caine.