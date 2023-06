Las diez mejores películas de Harrison Ford

A punto de cumplir 81 años, Harrison Ford (Chicago, 13 de julio de 1942) sigue siendo el héroe cinematográfico por excelencia. El actor debe su notoriedad a su colaboración con el guionista, productor y director George Lucas, que fue el primero en darle la posibilidad de ser actor. Se ha hablado mucho que Ford fue carpintero antes de actor. Es una verdad a medias

Ford estudia literatura inglesa, filosofía e interpretación. Se traslada a Hollywood se presenta a cuantos casting tiene oportunidad, la mayor parte de las veces con resultados negativos. Aun así logra breves apariciones en telefilmes y en dos películas en las que ni siquiera aparecía en los créditos, en 'Ladrón y amante', junto James Coburn (1966) y ' Luv... quiere decir amor' (1967). A la tercera va la vencida y en 'La cabalgada de los malditos', del mismo año, ya su nombre figura por primera vez en pantalla, aunque bajo el nombre de Harrison J. Ford. Sin embargo Ford no despunta y debe compaginar sus trabajos de actor con cualquier otro oficio que se le presente. Así, a base de leer acudiendo a una biblioteca, busca hacerse carpintero. Logra pequeños trabajos siendo uno de ellos participado en la construcción de decorados para la Universal. Y allí conoce al hombre que le iba a cambiar la vida: George Lucas.

Por fin Ford logra un personaje significativo en 'American Graffiti', la película que consagra a Lucas, el de Bob Falfa, uno de los conductores de los numerosos automóviles que aparecen el el filme. A partir de allí su carrera de actor ya no tiene límites. Sus películas han recaudado más de cinco mil seiscientos millones de dólares en todo el mundo, siendo el actor que más ingresos ha generado con sus películas de toda la historia del cine. En 1998 fue elegido, con cincuenta y seis años, el hombre vivo más sexy del mundo por la revista estadounidense People,​ y en 1995 por la británica Empire como uno de los cien actores más sexy de la historia, en el puesto número 15. En 2002 fue elegido como 'Estrella del siglo del box-office' por la National Association of Theatre Owners. Y Ford es hoy a sus 80 años un gran defensor de la conservación de la naturaleza y de la preservación del medioambiente, sensibilizando particularmente sobre la situación crítica de deforestación de los bosques tropicales.

Estas son las 10 mejores películas, de menos a más, de Harrison Ford, entre las que están disponibles en plataformas, teniendo en cuenta que el orden de las cinco primeras es perfectamente intercambiable entre ellas:

10 Andrew Davis, 1993 Disponible en HBO Max, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon El fugitivo

Protagonizada por Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore y Joe Pantoliano.

Una puesta a punto de una antigua serie de televisión de los años 60, que consagró a David Jansen, personaje que ahora interpreta Harrison Ford. La película combina con mucha habilidad suspense, efectos especiales y un prodigioso ritmo narrativo, con espectaculares escenarios naturales y emocionantes escenas de acción que funcionan con la perfección de un mecanismo de relojería.

El Dr. Richard Kimble (Harrison Ford), distinguido cirujano de Chicago, llevaba una vida perfecta: una bella esposa llamada Helen (Sela Ward), una posición privilegiada en el mundo de la medicina, una casa de lujo en el mejor barrio residencial de Chicago… Un día, de regreso a su casa tras realizar una intervención quirúrgica de urgencia, Kimble sorprende a un intruso. Momentos después encuentra a su mujer gravemente herida, que muere en sus brazos. Kimble es acusado de su asesinato y condenado a muerte. En el camino hacia la cárcel en un autobús especial, algunos de los otros presos intentan escapar provocando el descontrol del autobús que cae por un terraplén volcando y siendo arrollado por un tren instantes después. En el último segundo, Kimble se escapa de una muerte segura e inicia su obsesiva odisea en la persecución del asesino real de su esposa, un hombre manco al que sólo él pudo ver. Ahora Kimble es un fugitivo. Se inicia contra él una implacable búsqueda y captura por parte del jefe de policía Sam Gerard (Tommy Lee Jones), que ha jurado volver a poner a Kimble en manos de la justicia, mientras que este fugitivo desarrolla una veloz carrera contra el tiempo para huir de su perseguidor y a la vez averiguar quién es el verdadero asesino de su esposa.

Película trepidante sin un momento de descanso que no sólo no desmerece sino que potencia la fuerza que poseía la serie de televisión. Rodada y ambientada en los mismos escenarios naturales de Chicago, es una película llena de sorpresas e ingenio, donde la tragedia del médico protagonista se le muestra también lleno valores humanos con su sentido de la vocación profesional (es un eficiente cardiólogo), lo que incluso le llevará a poner en peligro su vida en aras a la responsabilidad moral.

9 Richard Marquand, 1982 Disponible en Disney+ y Movistar Plus+, y en alquiler en AppleTV, Rakuten TV y Amazon El retorno del Jedi - Star Wars: Episodio VI

Protagonizada por Harrison Ford, Mark Hamil, Carrie Fischer, Billy Dee Williams y Anthony Daniels.

Fantasía, humor, aventuras, romanticismo y unos espectaculares efectos especiales son las señas de identidad de esta primera (según el orden de rodaje) trilogía galáctica. Tras la cámara Richard Marquard, reservándose George Lucas para las tareas de productor. Si bien Marquand siguió fielmente las instrucciones dadas por Lucas, la película vuelve a repartir la trama en dos direcciones distintas, por un lado la batalla de los rebeldes en la Luna de Endor, y por otro la batalla personal de Luke Skywalker por alcanzar la maestría Jedi. El sabio Yoda vivirá lo suficiente para enseñarle a Luke que nunca llegará a controlar del todo sus poderes hasta que no se enfrente a muerte con su padre, antiguo caballero Jedi convertido en el malvado Darth Vader tras caer en el lado oscuro de la Fuerza, como se narraba en 'La venganza de los Sith'. Ahora el Emperador forzará un duelo entre padre e hijo para conseguir acabar con el último de los caballeros Jedi.

Un año después de la ocupación por parte del Imperio Galáctico de Ciudad Nube, el Imperio ha estado trabajando en la construcción de una nueva estación espacial aún más poderosa que la temida Estrella de la Muerte. Luke Skywalker (Mark Hamil) viaja junto con sus amigos al desértico planeta Tatooine, en un intento de rescatar a Han Solo (Harrison Ford) de las garras del temido ganster intergaláctico Jabba el Hutt (Mike Edmonds y Toby Philpott). Al caer la noche, en el interior del palacio de Jabba el Hutt, la Pricesa Leia (Carrie Fisher) disfrazada de un cazarrecompensas, libera a Solo de su estado de hibernación dentro del bloque de carbonita, pero es descubierta por Jabba y puesta bajo su custodia pasando a ser su esclava. Poco tiempo más tarde, Luke llega para hacer una petición final a Jabba de liberar a Solo. Luke es capturado y enviado con sus amigos al desierto para ser ejecutado y consumido por Sarlacc. Con la ayuda de R2-D2 (Kenny Baker), Luke recupera su sable laser, estallando una batalla, en la que Jabba es asesinado por Leia, y Boba Fett (Jeremy Bulloch) es golpeado por Solo cayendo dentro de Sarlacc. Luke y su equipo consiguen escapar justo antes de que la barcaza de Jabba explote. Luke vuelve a Dagobah para completar su entrenamiento Jedi, pero Yoda está enfermo y le dice que su entrenamiento con él ha concluido. Antes del morir, Yoda le dice a Luke que debe enfrentarse Darth Vader (David Prowse) para completar su entrenamiento, pues es su destino y le confirma que es su padre. Yoda también informa a Luke que tras su inminente muerte el último de los Jedi será él. Más tarde, la forma de espíritu de Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) aparece, y confirma que Vader una vez fue Anakin Skywalker, un antiguo Jedi quien fue seducido por el lado oscuro de la Fuerza. También le revela que la Princesa Leia es su hermana melliza, que fueron separados al nacer y ocultados para proteger a ambos de Anakin y el Emperador Palpatine (Ian McDiarmid). Mientras tanto en el punto de reunión, la Alianza Rebelde prepara una estrategia de ataque contra el Imperio. Como parte de la estrategia de ataque, Luke y sus compañeros deben dirigir un comando de asalto sobre la luna de Endor para desactivar el generador de escudo que protege la Estrella de la Muerte. En Endor, descubren una tribu de Ewoks, unas criaturas indígenas nativas de Endor. Con la ayuda de C-3PO (Anthony Daniels), consiguen forjar una alianza para combatir juntos al Imperio. Más tarde, Luke decide que el tiempo de afrontar su destino ha llegado y se prepara para enfrentarse a Darth Vader. Antes de marcharse le confiesa a Leia la verdad sobre ellos y Vader, y que presiente aun el bien en él. Luke se entrega al Imperio, y sin éxito intenta convencer a su padre para que deje el lado oscuro. Vader traslada a Luke a la Estrella de la muerte y lo presenta ante el Emperador, quien le revela que la Alianza Rebelde va a caer en una trampa y que la nueva estación espacial está en perfecto estado y funcionamiento. En Endor, la Alianza Rebelde entra en el Bunker de control del generador de escudo, pero inmediatamente son tomados presos por tropas de asalto del Imperio. Pero las fuerzas imperiales no contaban con los Ewoks empezando así la batalla de Endor.

Fue la primera de la saga 'Star Wars' en utilizar efectos digitales. En el primer argumento no había una segunda Estrella de la Muerte, los ewoks no estaban en la trama (se incluyeron pensando en el merchandising), Han Solo moría en la batalla en Endor, Leia no iba a ser la hermana de Luke (Luke buscaría a su hermana en los futuros episodios VII, VIII y IX), Luke no se enfrentaría al Emperador hasta el Episodio IX junto con su hermana, la película no terminaría en una gran celebración, sino de forma agridulce con Leia como reina recomponiendo las pérdidas de la guerra, y Luke caminando y desvaneciéndose en el horizonte como un vaquero bajo el sol. Sin embargo, Lucas cambió casi todo el argumento previo en aras de la popularidad lograda por Harrison Ford, por el mercandising que le generaba bastantes ingresos y por la idea de además de hacer una trilogía previa y otra posterior.

8 Steven Spielberg, 1989 Disponible en Disney+, Movistar Plus+, Sky ShowTime, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Chili Indiana Jones y la última cruzada

Protagonizada por Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover y River Phoenix.

Indiana Jones debe evitar que los nazis encuentren el Santo Grial, pero para ello, tiene que rescatar antes a su padre, que ha sido secuestrado por los mismos nazis, puesto que posee un diario con la información necesaria para localizar el mítico objeto. Sin embargo, la búsqueda del Grial no es el tema principal de la película. En las tramas de búsqueda, el personaje se moldea y evoluciona a través de esta búsqueda y del éxito o fracaso en encontrar lo buscado. La acción se desarrolla por todo el mundo. Tras un prólogo en Utah en 1912 con Jones con 13 años, prosigue 26 años después en la costa portuguesa, en Venecia, en el castillo de Brunwald, Austria, junto a la frontera con Alemania, en Berlín y en Hatay.

Hace veintiséis años, Indiana Jones (Harrison Ford) fracasó en un intento por recuperar la legendaria Cruz de Coronado de las manos de unos ladrones. Pero ahora, un Indiana más mayor, más sabio y más fuerte ha devuelto finalmente la Cruz de Coronado a su jefe, Marcus Brody (Denholm Elliott). Casi tan pronto como llega a su tranquilo colegio New England, Indiana es perturbado bruscamente por representantes del multimillonario Walter Donovan (Julian Glover), quien ha desenterrado una piedra misteriosa. Indiana la reconoce como la primera de las tres señales enterradas durante mucho tiempo que revelan la ubicación del mismo Santo Grial. Pero el hombre que encontró la piedra ha desaparecido: El Dr. Henry Jones (Sean Connery), el padre de Indiana, al que no ve hace mucho tiempo, que es el experto en el Santo Grial más destacado del mundo. De viaje a Venecia, Indiana conoce a la Dra. Elsa Schneider (Alison Doody), colega de Donovan, quien le ayuda en la búsqueda de su padre. Pero están siendo perseguidos por la Hermandad de la Espada Cruciforme, cuyos miembros han hecho voto de proteger el Grial a cualquier precio, incluso si se trata de las vidas de Indiana y Elsa. Uno de estos guerreros revela que el padre de Indy está retenido en el impresionante Castillo Brunwald en Austria. Lo que Indiana no sabe es que el castillo es en realidad una fortaleza nazi, y que Elsa es uno de sus agentes, quien además trabaja para el tramposo de Donovan. El Dr. Jones padre y el Dr. Jones hijo se encuentran a sí mismos siendo perseguidos por las calles de Berlín, el cielo alemán y los desiertos de Turquía. Junto a Brody y su viejo amigo Sallah (John Rhys-Davies) finalmente localizan el lugar donde descansa el Grial, pero los nazis les han ganado esta vez. Decidido a obligar a Indy a que devuelva el Grial, Donovan dispara a su padre, quien se desploma en el suelo. Vacilante, Indiana entra en el templo.

Tras analizar el primer corte de montaje del filme, Spielberg y el director de montaje Michael Kahn notaron que la cinta carecía de escenas de acción. A causa de ello, durante la etapa de postproducción, en marzo de 1989, se grabó la escena de persecución en motocicleta por la frontera germano-austriaca en el monte Tamalpais y en Fairfax, ambos en California, en las proximidades del rancho Skywalker de Spielberg. Como detalle curioso, ni Lucas ni Spielberg estaban del todo convencidos de incluir esta última escena en la edición definitiva de la película. Solo después de habérsela proyectado a algunos ejecutivos y a un público limitado, que la recibieron positivamente, decidieron añadirla a la película.

7 Roman Polanski, 1988 Disponible en Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon Frenético

Protagonizada por Harrison Ford, Betty Buckley, Djiby Soumare, Emmanuelle Seigner, Dominique Virton y Gérard Klein.

Un thriller de suspense muy influido por el cine de Alfred Hitchcock, al que Roman Polanski otorga un ritmo frenético, con un excelente punto de partida, la misteriosa desaparición de una mujer ante su propio esposo cuando ambos se disponían a revivir su luna de miel en la capital francesa veinte años después. De nuevo Harrison Ford desenvolviéndose con total soltura en un thriller de acción.

Durante su luna de miel, hace 20 años, el doctor Richard Walker (Harrison Ford) y su esposa Sondra (Betty Buckler), se enamoraron de París. Ahora, una conferencia médica les brinda la oportunidad de revivir su romance con la ciudad… y entre sí. Un paseo sin rumbo fijo en un destartalado taxi y la el ruidoso bullicio de la capital francesa desperazándose al alba, han dado paso a la elegancia del Grand Hotel. Cuando Richard Walker se mete en la ducha, ve a su esposa reposando lánguidamente sobre la cama. Cuando sale, la habitación está vacía y la bata húmeda de su mujer está encima de la colcha. Al lado hay una maleta… que no es de ella. Tras la sorpresa inicial, comienza a preguntar. Nadie ha visto a su esposa y la policía duda que se trate de un secuestro. El doctor Walker se encuentra totalmente solo, un extranjero en una tierra desconocida, que decide investigar por sí mismo quienes y por qué han secuestrado a su esposa. Desciende al mundo de la prostitución de París, donde encuentra una inesperada guía, una hermosa joven parisina que posee la clave del misterio de la desaparición de su esposa. Su encuentro en un desván, donde un hombre yace asesinado, crea una alianza de sospecha e intereses personales, peligro y también una perturbadora atracción.

Polanski, que rueda todo el filme en París por su imposibilidad de viajar a Estados Unidos, demuestra una gran soltura en el género, cuidando al máximo hasta los más mínimos detalles para no dejar ningún cabo suelto. Debut como actriz de Emmanuelle Seigner, que se convertirá, a partir de esta cinta, en la compañera de Polanski y protagonista de casi todas sus películas.

6 Peter Weir, 1985 Disponible en Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV y Amazon Único testigo

Protagonizada por Harrison Ford, Kelly McGillis, Josef Sommer, Lukas Haas, Jan Rubes, Alexander Godunov y Danny Glover.

Suspense, drama y romance se mezclan en una historia, galardonada con el Oscar al mejor guion y al mejor montaje, bien documentada y que destaca por su carácter documental en cuanto a las costumbres de la comunidad Amish en la que se desarrolla gran parte de la historia.

Rachel Lapp (Kelly McGillis) es una mujer de la comunidad Amish de Pensylvania. Junto con su hijo pequeño Samuel (Lukas Haas), de ocho años, realiza un viaje en tren a Philadelphia para visitar a unos parientes. Cuando hacen el transbordo el niño es testigo accidental de un brutal asesinato en los servicios de la estación, sin que los culpables sean conscientes de la presencia del pequeño. John Book (Harrison Ford), el capitán de policía encargado del caso, pide al niño su ayuda para que identifique al asesino, pero las cosas se complican cuando el niño descubre al criminal en una fotografía de los agentes del cuerpo que hay en las estanterías de la comisaría. Al ser consciente la existencia de una conspiración dentro del propio cuerpo de policía, Book decide esconderse dentro del poblado Amish junto a Rachel y Samuel para protegerles. Pero los criminales que están detrás del asesinato no tardarán en descubrirlos e intentarán asesinar al niño y a Book. Mientras esperan a que los agentes implicados den con ellos, surge una historia de amor prohibido entre John y Rachel.

El director australiano Peter Weir ('El show de Truman', 'El club de los poetas muertos', 'Gallipoli') consiguió que Harrison Ford realizara una de sus mejores interpretaciones de su carrera como el agente John Book, un policía que debe proteger a un niño y a su madre de la propia policía en medio de una oscura corrupción. Cabe destacar, como curiosidad, que 'Único testigo' supuso el debut cinematográfico de Vigo Mortensen. Junto a Ford destacan especialmente dos de los intérpretes de la cinta, los que encarnan al niño y a su madre. El joven Lukas Haas ('Todos dicen I Love You', 'La caja de música', 'Mars Attacks!') tuvo aquí su primera oportunidad en el cine, igual que Kelly McGillis ('Acusados', 'Top Gun, ídolos del aire').

5 Ridley Scott, 1982 Disponible en HBO Max y Movistar Plus+, y en alquiler en Rakuten TV, Apple TV y Chili Blade Runner

Protagonizada por Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh y Daryl Hannah.

Película futurista, que cambió el concepto de la ciencia ficción, que se desarrolla en una apocalíptica ciudad de Los Ángeles. Se trata de una adaptación de la novela '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?', que su autor, Philip K. Dick, había escrito 14 años antes. La película es una mezcla de ciencia ficción futurista en un muy avanzado siglo XXI con una serie negra típica de los años 40 del siglo XX.

Los Ángeles, año 2019. Las calles están atestadas de gente bajo una permanente lluvia ácida que envuelve todo y los edificios son como monstruos llenos de anuncios de neón. El detective Rick Deckard (Harrison Ford) deambula por la ciudad en busca de replicantes, unos androides creados mediante ingeniería genética de vida limitada, construidos por la multinacional Tyrell para que trabajen como esclavos en las colonias estelares, que se han amotinado y que ahora se han pasar por seres humanos, confundiéndose entre ellos. Rick Deckard pertenece a una brigada policial denominada Blade Runner con órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba retiro. Pero el más perfecto de estos replicantes, el Nexus 6, está empezando a crear serios problemas. Un grupo de replicantes Nexus 6 ha escapado de una colonia y han llegado a la tierra en un intento de prolongar su efímera existencia La misión actual de Deckard es cazar cuatro de estos replicantes fugados. Lo que no espera es que su lider, Roy Batty (Rutger Hauer), le ponga las cosas tan difíciles. Durante la caza, Deckard deberá hacerse numerosas preguntas sobre su propia naturaleza, llegando a dudar de si él mismo no es un replicante más. Deckard decide ir a Tyrell Corporation para realizar un test de inteligencia a Rachel (Sean Young), un modelo de Nexus más avanzado y sin fecha de caducidad. El test consiste en una serie de preguntas observando a su vez la dilatación y contracción de la pupila de esta, que según su comportamiento, puede averiguarse si es o no un replicante. Deckard, después de muchas preguntas se da cuenta de que ella es una replicante pero, continuando la investigación, decide ir a la vivienda de Leon Kowalski (Brion James), un antiguo replicante que ha matado a un Blade Runner y allí encuentra una escama de serpiente. Esta escama, le lleva hasta Zhora (Joanna Cassidy), una replicante que trabaja en un club de alterne. Después de que Deckard hable con ella, ésta se escapa, pero Deckard logra neutralizarla. Ya solo quedan tres replicantes. Deckard, tras la lucha mantenida con Zhora, se enfrenta a Leon, pero cuando éste se dispone a matar al Blade Runner, es abatido de un disparo por Rachel. La conducta afectiva de ésta hacia Deckar es recíproca. En el otro extremo de los Ángeles, uno de los diseñadores genéticos de los Nexus 6, J. F. Sebastián (William Sanderson), se encuentra con la replicante Pris (Daryl Hannah), y la invita a subir. Unas horas después, aparece el replicante Roy Batty. Ambos le piden que les alargue la vida, pero como esto no es posible le fuerzan a que les lleve donde esta su creador. Roy, mata a J.F. Sebastian y se dirige hacia la casa de éste para reunirse con la replicante Pris, pero Deckard se ha adelantado y ha llegado antes. Tras una pelea consigue matarla. Cuando Roy llega a la vivienda, encuentra a Pris muerta en el suelo. Intenta reanimarla, mostrando a su vez sus sentimientos de amor hacia ella. Rabioso, Roy consciente de que el asesino aún se encuentra en la casa, decide ir a por él. Al encontrarse Deckard y Roy mantienen una sangrienta lucha que termina en la terraza, y es allí, donde el replicante perdona la vida del Blade Runner, falleciendo inevitablemente tras haber transcurrido el período de vida que le había sido implantado por su creador. Finalmente, Deckard y Rachel huyen hacia el mundo exterior para empezar una nueva vida alejada de la ciudad.

La puesta en escena con los anuncios gigantes sobrevolando la ciudad, los efectos especiales de Syd Mead y la amortizada banda sonora de Vangelis han hecho historia en la ciencia-ficción. Ridley Scott ha realizado posteriormente al menos tres versiones más del filme cambiando algunos elementos como la voz en off, que la ha suprimido de algunas de ellas o el final. En 2019 Denis Villeneuve realizó una secuela, 'Blade Runner 2019' con Harrison Ford en una breve aparición.

4 Steven Spielberg, 1989 Disponible en Disney+, Sky ShowTime y Movistar Plus+ y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon Indiana Jones y el templo maldito

Protagonizada por Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Roshan Seth, Philip Stone y Phillip Blumburtt.

Aquí el mítico aventurero se debe enfrentar a un culto religioso que practica la esclavitud infantil, magia negra y rituales de sacrificio humano. Con una tecnología de efectos especiales innovadores, la película vivió una etapa crítica en el desarrollo de efectos ópticos más refinados, como hacer que un carro minero pareciera volar por el aire. Un carrusel de aventuras y emociones galardonada con el Oscar a los mejores efectos especiales.

Metido en una loca pelea dentro del Club Obi-Wan, en el Shanghai de 1935, donde está actuando la cantante americana Willie Scout (Kate Capshaw), mientras se está estableciendo un tráfico de diamantes, el aventurero arqueólogo Indiana Jones (Harrison Ford) deberá escapar de los mafiosos del lugar junto a Willie y al pequeño Tapón (Ke Huy Quan) de 11 años de edad. Los tres logran introducirse en un avión, que resulta ser propiedad de Lao Che (Roy Chiao), el jefe de la mafia, cosa que desconocen. En el aire, el piloto vacía el depósito de gasolina y se tira en paracaídas. Indiana, Willie y Tapón, con el avión sin control y a punto de estrellarse, usan una balsa salvavidas como paracaídas para escapar y aterrizar en un lejano río indio. Con sus compañeros Willie Scott y Short Round, Indiana Jones tropieza con un pueblo en las profundidades de la India con un misterio alarmante. Después del robo de su piedra sagrada Sankara, los niños del pueblo fueron secuestrados.Un nativo Shaman (D.R. Nanayakkara) les explica que la aldea ha sido víctima de un maleficio desde que la piedra sagrada Sankara fuera robada por el Maharajá de Pankot (Raj Singh). Le suplica a Indiana que ayude a la aldea y a sus niños, quienes desaparecieron durante la noche. Juntos, Indiana, el audaz Tapón y la infeliz Willie deciden salir a rescatarlos junto con la piedra sagrada, siguiendo pistas en lo profundo de un templo que esconde más terrores que simples trampas explosivas. En el Palacio de Pankot se encuentran cara a cara con el siniestro Maharajá, un niño de 13 años. Después de un extraño banquete, Indiana, Willie y Tapón descubren, inesperadamente, un pasadizo escondido que lleva a las mismas entrañas del Palacio. Mientras bajan por el mortífero camino, el trío acaba encontrándose en las profundidades del sofocante y subterráneo Templo Maldito, regentado por el diabólico Mola Ram (Amrish Puri), el Sumo Sacerdote de un culto secreto y terrorífico llamado Thunggee. Sus malvados seguidores, expertos en sacrificios humanos, protegen tres piedras brillantes, las piedras Sankara, que según la leyenda confieren poderes sobrenaturales a quien las posea. Capturados por guardianes Thuggee, Indiana, Tapón y Willie descubren que los residentes del Palacio Pankot y el culto Thuggee están unidos de alguna manera terrorífica que augura la muerte casi segura de la aldea y sus niños.

La película está considerada como la más oscura de la serie de Indy, con algún momento violento duro e incluso escenas que pueden dar verdadero miedo, pero Harrison Ford hace un auténtico alarde interpretativo combinando aventura, acción y mucho humor.

3 Irvin Kershner, 1980 Disponible en Disney+ y Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon El imperio contraataca - Star Wars: Episodio V

Protagonizada por Harrison Ford, Mark Hamil, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse, Peter Mayhew, Kenny Baker y Alec Guinness.

Quinta entrega de 'Star Wars', y segunda de la primera trilogía iniciada en 'La guerra de las galaxias'. La película visualmente mucho más rica y compleja en la que los personajes se han vuelto mucho más humanos y por tanto creíbles que en su predecesora. La película contó con la experimentada dirección de Irvin Kershner ('Los ojos de Laura Mars', 'Nunca digas nunca jamás', 'Robocop 2'), al que le cedió la dirección George Lucas, asumiendo éste las tareas de producción.

Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, los rebeldes huyen y establecen una base secreta en el planeta helado Hoth, que pronto es descubierta y atacada. Durante una épica batalla, las Fuerzas Rebeldes son casi completamente destruidas por el Ejército Imperial, que ha sido equipado con los nuevos AT-AT Walkers. Han Solo (Harrison Ford), la Princesa Leia (Carrie Fisher) y Chewbacca (Peter Mayhew) sobreviven para continuar el desesperado combate contra las naves imperiales. Luke Skywalker (Mark Hamil) se separa y busca al maestro Yoda en los pantanos del planeta Dagobah para iniciar su entrenamiento como caballero Jedi. Han Solo, Leia y Chewbacca van en busca de la ciudad minera de Bespin, hogar del antiguo propietario del Halcón Milenario, Lando Calrissian (Billy Dee Williams), antiguo amigo de Han Solo. Durante el entrenamiento Luke Skywalker recibe una lección espectacular cuando Yoda le muestra a su joven aprendiz cómo hacer levitar, a través de la telequinesis, a la pequeña nave atascada en un pantano. Darth Vader (David Prowse) continúa buscándolo. Mientras Han Solo y la princesa Leia inician una relación sentimental y desde el primer momento comienzan a tener dudas sobre la lealtad de Lando, C3PO (Anthony Daniels) desaparece y el malvado Darth Vader ha urdido una trampa para emplearles como cebo para atraer y capturar a Luke Skywalker y convertirlo al lado oscuro, para el que reserva un gran secreto. En medio de un fiero duelo con sus espadas láser, Luke se enfrenta a la terrible verdad sobre el legado de Skywalker. Nuevos personajes afectarán a todos los protagonistas, descubriendo secretos celosamente guardados y detonando cambios drásticos en la vida de Luke, Leia y Han. La traición a manos de un viejo amigo aguarda en la ciudad de Bespin.

La película logró el Oscar al mejor sonido. La película fue remasterizada y reeditada con cambios y alteraciones en imagen y sonido en 1997, 2004, 2011 y 2020. En 2008 la revista Empire la ubicó en el tercer puesto de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos.

2 George Lucas, 1976 Disponible en Disney+ y Movistar Plus+, y en alquileren Rakuten TV y Apple TV La guerra de las galaxias - Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Protagonizada por Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness y Anthony Daniels

Primera entrega de la célebre primera trilogía galáctica de George Lucas, que después pasaría a ser cronológicamente el 'Episodio IV', una saga cinematográfica que, tras su estreno, marcó un antes y un después en el desarrollo del género de la ciencia-ficción, con el clásico esquema de buenos muy buenos contra malos malísimos, la batalla por la libertad que recupera la clásica lucha del bien contra el mal. Los excelentes efectos especiales, la música de John Williams y un bien conjuntado reparto, contribuyeron al perfecto acabado de esta pieza clave del cine de los setenta.

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, una benevolente República ha sido sojuzgada por un inflexible imperio. Las tropas del Imperio interceptan una nave rebelde donde se esconden los planos robados de la Estrella de la Muerte, una nave armada capaz de volatilizar un planeta entero. En ella viaja la princesa Leia Organa (Carrie Fisher), miembro de un movimiento rebelde que es capturada por Morff Tarkin (Peter Cushing), Gobernador de las Regiones Exteriores Imperiales, y su maligno sicario Darth Vader (David Prowse). Sin embargo, sus dos robots, C3PO (Anthony Daniels) y R2-D2 (Kenny Baker) logran escapar con los planos hasta Tatooine, un planeta desértico donde vive refugiado Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness), un viejo guerrero Jedi que puede hacer que estos lleguen a manos útiles. Los basureros del desierto recogen a los robots y los venden al granjero Owen (Phil Brown) y a su sobrino, el joven Luke Skywalker (Mark Hamill). R2-D2 proyecta un holograma donde Leia pide ayuda a Obi-Wan Kenobi. Luke sigue al robot hasta el desierto, donde encuentran a Ben Kenobi, el famoso Obi-Wan Kenobi, un caballero Jedi de la República que les revela la existencia de la mítica Fuerza. Luke decide unirse a Kenobi para rescatar a Leia, al descubrir que las tropas del Imperio mataron a sus tíos. Kenobi, los robots y él contratan a un valeroso e impertinente piloto mercenario contrabandista, Han Solo (Harrison Ford) y a su peludo compañero Chewbacca (Peter Mayhew). A bordo del Halcón Milenario, parten con destino a Alderaan. Pero este planeta será objetivo de la Estrella de la Muerte. Capturados por Tarkin y encerrados en la Estrella de la Muerte, el grupo de rebeldes descubre que en ella está también encerrada la Princesa Leia. Los rebeldes consiguen escapar, apoderarse de la sala de control y liberar a Leia. Kenobi sucumbe en su duelo con Darth Vader, pero los demás logran escapar y refugiarse en el baluarte rebelde, Yavin. Sus fuerzas atacan a la Estrella de la Muerte, pero casi todas sus aeronaves son destruidas antes de que Luke, inspirado por el espíritu de Kenobi, le aseste el golpe definitivo, ayudado por Han Solo, que hasta ese momento decía que combatía únicamente por dinero, ya que este reaparece a tiempo para apartar a Darth Vader del camino de Luke. Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, los amigos regresan a Yavin, siendo recibidos triunfalmente y condecorados por la Princesa.

La aparición del primer mítico e icónico personaje de Harrison Ford, Han Solo, un piloto espacial mercenario al mejor postor, a los mandos de su nave, el Halcón Milenario. La película está considerada un hito en la historia del cine, principalmente por el uso de efectos especiales innovadores en su época. Además, es una de las películas de más éxito de todos los tiempos, así como una de las más influyentes en la cinematografía contemporánea. Obtuvo seis premios Óscar: mejor música, mejor sonido, mejor montaje, mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario y mejores efectos visuales

1 Steven Spielberg, 1981 Disponible en Disney+ y Sky ShowTime, y en alquiler en Amazon, Apple TV, Rakuten TV y Chili En busca del arca perdida

Ampliar

Protagonizada por Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott, Alfred Molina, Wolf Kahler y Anthony Higgins.

La creación de otro icono cinematográfico, Indiana Jones, que proporcionó a Harrison Ford el personaje de su vida. La película entremezcla elementos científicos y religiosos para narrar la búsqueda y descubrimiento de uno de los elementos religiosos más importantes que hayan existido, el Arca de la Alianza. Esto da lugar a la inclusión de factores sobrenaturales que hacen que Indiana Jones se tenga que enfrentar a una crisis de fe viéndose obligado a dejar de lado sus creencias científicas y confiar en el poder de lo intangible para poder sobrevivir.

En 1936 el arqueólogo estadounidense Indiana Jones (Harrison Ford) viaja a un templo peruano para recuperar una estatuilla, sin embargo es interceptado por René Belloq (Paul Freeman), un colega con quien tiene una rivalidad. Tras una persecución por integrantes de una tribu salvaje, Belloq se hace con la estatuilla y Jones escapa a bordo de un hidroavión. De vuelta en Estados Unidos, un par de agentes de inteligencia del ejército informan a Jones que, al interceptar unos telegramas nazis, se percataron de que las fuerzas alemanas se encuentran excavando en algún sitio de Tanis, Egipto. En uno de los telegramas se menciona al antiguo mentor de Indiana. Con esta información, el aventurero deduce que los nazis buscan el Arca de la Alianza para volverse «invencibles», así que acepta involucrarse en una misión para impedirlo. Su primer destino lo lleva a un bar en Nepal a cargo de Marion (Karen Allen), la hija su mentor y antiguo interés romántico del arqueólogo. Mientras la pareja conversa, un agente de la Gestapo incendia el bar e intenta sin éxito robarle un medallón a la propietaria, tras lo cual huye del sitio. A partir de ese momento Marion decide acompañar a Indiana a su próximo destino, El Cairo, en donde se reúnen con Sallah (John Rhys-Davies), un viejo amigo del aventurero. Este les revela que los nazis son ayudados por Belloq y que el medallón contiene la pista para localizar el Arca de la Alianza. Marion es capturada por los nazis, mientras que Jones y Belloq acuden a un lugar subterráneo denominado el Pozo de las almas, en donde el arqueólogo utiliza el medallón y una reliquia conocida como 'El bastón de Ra' para descifrar la ubicación exacta del Arca de la Alianza. Para entonces descubre que el medallón contiene una advertencia relacionada con el interior del objeto sagrado. Asimismo Marion logra huir de su prisión. Una vez descubierta el Arca de la Alianza, Indiana y Marion optan por trasladarla a Londres a bordo de un barco de vapor sin embargo son perseguidos en alta mar por los nazis, quienes logran robarle la reliquia. De manera inadvertida para ellos, la pareja se infiltra en la embarcación alemana y navegan junto a la tripulación hasta una isla en el mar Egeo, sitio elegido por Belloq para revelar el supuesto «poder» interior del Arca de la Alianza. A pesar de que el aventurero les advierte sobre las consecuencias de tal acción, el arqueólogo rival y los oficiales nazis abren el cofre y descubren que aparentemente solo contiene arena. A continuación una serie de elementos sobrenaturales emergen del Arca y asesinan a todos los presentes, excepto a Jones y Marion al ser los únicos que cerraron sus ojos y evitaron observar el interior de la reliquia. Una vez cerrada y asegurada el Arca y de regreso en Washington, el gobierno estadounidense reconoce la exitosa misión de Jones y el objeto es almacenado en un lugar secreto del país.

La película logró los Oscar al mejor montaje, al mejor sonido, a los mejores efectos visuales y a la mejor dirección artística. Al igual que había sucedido previamente con 'La guerra de las galaxias', la película supuso también un gran avance en la historia del cine, abriendo la puerta al Hollywood de los 80 y retomando las temáticas tradicionales del cine de aventuras de los años30 y 40, que sentaron las bases del género.