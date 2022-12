Las diez mejores películas navideñas

Las navidades son siempre una etapa de oro para el cine, no solo por las multimillonarias taquillas, sino también por esas empalagosas y bobaliconas que inundan pantallas y televisiones. Paro también, de vez en cuando, han surgido títulos que merecen la pena. Estos son los 10 mejores títulos, de menos a más, en el cine navideño.

10 Richard Curtis, 2003. Prime Video y Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV y Rakuten TV Love Actually

Protagonizada por Hugh Grant, Alan Rickman, Bill Nighy, Gregor Fisher, Colin Firth y Emma Thompson. Debut como director del neozelandés Richard Curtis, que venía de triunfar como guionista de títulos como 'Cuatro bodas y un funeral' o 'El diario de Bridget Jones'. Es una comedia de historias entrecruzadas, con un reparto coral, que culminan en Navidad.

El nuevo primer ministro (Hugh Grant) se enamora de un miembro de su gabinete, Natalie (Martine McCutcheon), a los pocos minutos de tomar posesión de su despacho en el 10 de Downing Street... Un escritor, Jamie Bennett (Colin Firth), escapa al Sur de Francia para reponerse de una desilusión amorosa y se enamora de nuevo en un lago... Una mujer felizmente casada, Karen (Emma Thompson), sospecha que está perdiendo a su marido Harry (Alan Rickman)... Una recién casada, Juliet (Keira Knightley), interpreta mal la actitud del mejor amigo de su marido... Un escolar quiere despertar el interés de la chica más deseada del colegio... Un padrastro que se ha quedado viudo, Daniel (Liam Neeson), trata de conectar con un hijo al que apenas conoce... Una ejecutiva, Sarah (Laura Linney), se arriesga a dar el primer paso con un compañero de trabajo de quien lleva tiempo enamorada... Un viejo rockero, Billy Mack (Bill Nighy), que ha vivido mucho pero no se acuerda de nada prepara su reaparición final a su peculiar manera... El amor, el gran enredador, a todos los iguala a la hora de complicarles la vida. Los amores y las vidas de todos estos ciudadanos de Londres se mezclan y entrecruzan en el día de Navidad, con resultados románticos, divertidos y agridulces para todos los que han tenido la fortuna (o el infortunio) de enamorarse.

La película combina el humor británico con la emoción contenida, deteniéndose en los detalles y en las anécdotas de los personajes, todos ellos relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor.

9 Chris Columbus, 1990. Disponible en Disney+ Solo en casa

Protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern. Un inesperado éxito que consagró al efímero actor infantil Macaulay Culkin y propició dos secuelas. Dirigida por Chris Columbus, la película fue una creación del productor y guionista John Hughes, creador del 'Brat Pack' con 'El club de los cinco'. Una frenética comedia de ambiente navideño que enfrenta a un niño de aspecto frágil y rostro enfermizo, al que su familia olvida imperdonablemente en la casa en su precipitada salida vacacional y a dos impresentables ladrones que se dedican a desvalijar lujosas mansiones aprovechando la ausencia de sus moradores.

La familia McCallister planea pasar la Navidad en París. Pero en la víspera del viaje todos los miembros del clan se duermen, llegan apurados al aeropuerto y embarcan sin darse cuenta que han olvidado algo en casa. Mientras Trace, Ron, Fuller, Kate, Sondra… y así hasta 10 McCallister aterrizan en tierras galas, Kevin (Macaulay Culkin), un niño de 8 años se despierta en su casa de Chicago, pronto se percatará de que sus padres le han olvidado y su deseo, aquel que pidió tras una fuerte discusión familiar, se ha cumplido, y se ha quedado 'solo en casa'. Pero la cosa se complica cuando en la urbanización donde reside comienza una oleada de robos, una tendencia que finalmente llamará a la puerta de la casa de los McCallister donde Kevin se atrincherará para mantener su hogar a salvo. Mientras la madre, Kate, iniciará una odisea de kilómetros para conseguir que el niño de sus ojos no pase solo la Navidad, este ingenia numerosas tretas para mantener a raya a una pareja de ladrones (Joe Pesci y Daniel Stern) bastante ineptos.

Tanto el director Chris Columbus como el productor John Hughes supieron dar con las claves de la comedia infantil creando un producto muy taquillero que encajó muy bien con el gusto familiar. La película fue nominada a los Oscar a la mejor música y mejor canción su recaudación mundial sobrepasó los 476,5 millones de dólares.

8 Michael Curtiz, 1953. Disponible en alquiler en Apple TV y Amazon Navidades blancas

Protagonizada por Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney y Vera Ellen. Todo un clásico navideño, un musical al servicio de Bing Crosby, apoyado en la música y canciones de Irving Berlin: Un exitoso dúo de bailarines y cantantes se involucra sentimentalmente con un dúo de hermanas y se unen para salvar un hotel de invierno de su antiguo comandante general. Fue la primera película estadounidense que hizo Michael Curtiz fuera de la Warner Bros, para la Paramont, adaptándose a la línea de musicales que seguía este estudio.

Tras licenciarse en el ejército, Bob Wallace (Bing Crosby) y Phil Davis (Danny Kaye) triunfan en el mundo del espectáculo junto a las hermanas Betty Haynes (Rosemary Clooney) y Judy Haynes (Vera Ellen). Para celebrar las navidades, los cuatro acuerdan dejar la calurosa Florida por una estación de esquí en Nueva Inglaterra. Al llegar a su destino, Bob y Phil descubren que el propietario es su antiguo general Thomas F. Waverly, que está al borde de la quiebra porque no ha caído ni un solo copo de nieve. Los muchachos intentan ayudarle y montan un espectáculo benéfico de Navidad, en el que participan todos los integrantes de la antigua compañía del general. Durante el festival, y para sorpresa de todos, comienza a nevar abundantemente. Bob y Phil terminan felizmente en brazos de sus respectivas amadas, Betty y Judy.

Como coprotagonista se pensó en un principio en Donald O'Connor, que tuvo que ser sustituido por Danny Kaye cuando aquel sufrió una lesión, contratando también al bailarín John Brascia para ejecutar los números musicales destinados a él. Como anécdota cabe descubrir al posteriormente famoso protagonista de 'West Side Story' George Chakiris en la línea del coro del número musical 'Love, You Didn't Do Right Be Me'. Fue la primera película en Vistavisión, formato creado por la Paramount.

7 Brian Desmond Hurst, 1951. Disponible en Filmin, Prime Video y Plex Cuento de Navidad

Protagonizada por Alastair Sim, Kathleen Harrison, Mervyn Johns y Hermione Baddeley. El cuento de Charles Dickens sobre un viejo avaro amargado al que se le da la oportunidad de redimirse cuando es perseguido por tres fantasmas en Nochebuena, es el libro que más veces se ha llevado a la pantalla, adaptándolo a todo tipo de géneros, situaciones y circunstancias. Esta versión del británico Brian Desmond Hurst es una de las mejores adaptaciones.

El avaro Ebenezer Scrooge (Alastair Sim) siente animadversión por la Navidad y por todo lo relacionado con estas fiestas. Un día recibe en su casa la inesperada visita de un fantasma. Se trata de su amigo Jacob Marley que le anuncia cuál será su futuro y, además le advierte de la visita de tres fantasmas más: el del Pasado le hará recordar con añoranza su infancia y juventud, el del Presente le mostrará cómo su empleado Bob Cratchir, aún siendo pobre, puede celebrar con alegría la Navidad, y el sombrío fantasma del Futuro le enseñará cómo acaban los avaros como él.

Otras adaptaciones del clásico de Dickens son: 'Scrooge' (1935), de Henry Edwards, con Seymour Hicks; 'A Christmas Carol' (1938), de Edwin L. Marin, con Reginald Owen; 'Muchas gracias, Mr. Scrooge' (1970), de Ronald Neame, con Albert Finney; 'Cuentos de Navidad' (1984), de Clive Donner, con George C. Scott; 'Los fantasmas atacan al jefe' (1988), de Richard Donner, con Bill Murray; 'Los Teleñecos en Cuentos de Navidad' (1992), de Brian Henson, con Michael Caine; 'Un cuento de Navidad' (2001, de Abel Ferrara, con Drea de Mattei; o 'Cuento de Navidad' (2009), de Robert Zemeckis en animación.

6 Henry Selick (1993). Disponible Disney+, y en alquiler en Apple TV, Movistar Plus+, Rakuten TV y Amazon Pesadilla antes de Navidad

Película de animación producida por Tim Burton realizada con la técnica stop motion. Es una animación que trata sobre cómo los habitantes de Halloweentown (la ciudad de Halloween) toman la Navidad, para festejarla bajo su muy particular enfoque. está dirigida por el animador de stop-motion Henry Selick.

Una año más, la ciudad de Halloweentown celebra el Dia de Difuntos con un gran éxito. En Halloweentown, Jack Skellington es el Rey de las Calabazas. Él supervisa las delicias macabras, los escalofríos y las sorpresas que se exportan al mundo real, pero ya está aburrido de esa rutina y los demás parecen no darse cuenta. Un día, Jack, vagando por el bosque, descubre por accidente una misteriosa puerta que le lleva a la Ciudad de la Navidad y se queda extasiado con los colores, los juguetes y la alegría que allí ve. Fascinado por ella, decide secuestrar a Santa Claus y celebrarla a su manera. Pero las consecuencias que ello produce le harán comprender que se trata de algo bastante más diferente a lo que los habitantes de Halloweentown suponían en un principio.

15 años después de su estreno, los Estudios Disney retomaron esta deliciosa película para volverla a estrenar en 3 Dimensiones. La transformación de la película a este formato fue llevada a cabo por el equipo original de cineastas que trabajó con Tim Burton y el director Henry Selick, y fue convertida en realidad mediante un intenso proceso de digitalización cuadro por cuadro, dirigido por los técnicos de Industrial Light & Magic.

Un fotograma de 'Gremlins'.

5 Joe Dante (1984) Disponible en HBO Max y Movistar Plus+, y en alquiler en Amazon, Rakuten TV y Apple TV Gremlins

Protagonizada por Zach Galligan, Phoebe Cates y Hoyt Axton. Fulgurante éxito apadrinado por Steven Spielberg (que se reserva un divertido cameo en una convención de inventores), dirigido por Joe Dante, con guion de Chris Columbus. Esta combinación de talentos no puede dar mejores resultados: acción, humor muy negro, terror y un toque navideño muy eficaz hacen de Gremlins un clásico del cine fantástico.

Es Navidad y un torpe inventor encuentra en el barrio chino de una ciudad el regalo perfecto para su hijo Billy (Zach Galligan), y allí entra en una cochambrosa tienda situada en un sótano, donde encuentra a Guismo, un encantador Mowai, un pequeño animal que depende de tres reglas que nunca de debe quebrar: 1º No debe darle la luz brillante, sobre todo la del sol. 2º No debe ponerle en contacto con agua. 3º Y la más importante de todas, por mucho que llore, por mucho que suplique, nunca, nunca, debe darle de comer después de medianoche. Billy intenta cumplirlas, pero pronto quebranta una de ellas, y Guismo en un descuido se moja debido a una jarra de agua que cae sobre él, y de su piel salen varias pelotas peludas que se convierten en otros gremlins, más traviesos y menos apacibles que el original. Más tarde, Billy comete su segundo error al quedarse dormido y los nuevos Mowais comen después de medianoche, lo que provoca que entren en una etapa de metamorfosis, de la que salen convertidos en unos demonios verdes bastante violentos. Los Mowais verdes salen de la casa comienzan destrozar cosas del pueblo y no paran de hacerles trastadas a la gente. Además, consiguen llegar a la piscina municipal y se multiplica su número. A partir de ahí, el caos reinará en el pueblo, la locura se apoderará de la gente y los Mowais verdes se adueñan del lugar.

La película fue un éxito inmediato que tuvo secuela, aún más alocada y bastante surrealista, pero tan buena como su original. Entre las muchas virtudes de la película cabe destacar la espectacular banda sonora de Jerry Goldsmith, que amplió el vocabulario de los Gremlins de una manera muy original.

4 George Seaton, 1947. Disponible en Disney+, y en alquiler en Apple TV y Amazon De ilusión también se vive

Protagonizada por Maureen O´Hara, Edmund Gwenn y Natalie Wood. Otro de las clásicos navideños más famosos que se han realizado, muy popular en su momento, pero prácticamente olvidado por las actuales generaciones. Dirigida por George Seaton, 'De ilusión también se vive' consiguió incluso un reconocimiento importante en la entrega de los Oscar de 1948, obteniendo las estatuillas a mejor actor secundario para Edmund Gween y mejor guion original para Seaton. Además, esta historia cargada de buenas intenciones cuenta en el reparto a Maureen O´Hara en uno de los mejores momentos de su carrera y una jovencísima y casi debutante Natalie Wood, en uno de sus primeros papeles protagonistas.

Durante un desfile navideño organizado por los grandes almacenes Macy, el hombre que encarna a Santa Claus es sustituido por indisposición. Un anciano llamado Kris Kringle (Edmund Gween) se ofrece a la señora Doris Walker (Maureen O´Hara), jefe de personal de los almacenes responsable del desfile, para encarnar a Santa Claus. Al llegar a su hijo Doris se encuentra a su hija de ocho años, Susan (Nathalie Wood), contemplando el desfile desde la ventana de Fred Galley (John Payne), el cual, insiste la niña, debe ser invitado a comer con ella. Poco después Fred descubre a Doris que él mismo pidió tal invitación deseoso de entablar amistad con Doris. En los almacenes Macy, Kris, convence a Doris y es contratado por dar a la perfección el tipo de personaje, pero todo se complica cuando él asegura que es el auténtico Santa Claus. Kris, convencido de ser el auténtico Papá Noel, se encuentra en la gloria desentendiéndose de la lista de juguetes y causando emoción al enviar a los clientes a otras tiendas cuando no encuentran en Macy lo que buscan. La insistencia de Kris en afirmar que él es Papa Noel motiva que Doris motiva lo mande al psiquiatra, quién diagnostica que se trata de un maníaco. Pero en la tienda Kris progresa de modo fantástico y su táctica atrae a más y más clientes.

3 Christian Carion, 2005. Disponible en HBO Max y Acontra+ Feliz Navidad

Protagonizada por Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet, Dany Boon y Daniel Brühl. En 1993, el director francés Chistian Clarion descubrió el libro de Yves Buffetaut, 'Las batallas de Flandes y de Artois, 1914-1918'. En el capítulo titulado 'La increíble Navidad de 1914' encontró la historia que buscaba. La fraternización entre enemigos, el tenor alemán que arrancó aplausos de las trincheras francesas, un partido de fútbol entre bandos opuestos... El director descubrió ahí la génesis de un ambicioso proyecto de claro mensaje antibelicista.

En 1914, a las puertas de la Primera Guerra Mundial, tres países distintos acogen tres historias. En Alemania, un tenor y su compañera actúan en Berlín. En Francia, un dibujante recién casado aspira a convertirse en un gran artista. Y en Escocia, un sacerdote decide seguir el ejemplo de dos hermanos gemelos que ya se han alistado como voluntarios. En la Nochebuena de 1914, la compañera del tenor viaja al frente para dar junto a su amado un recital paro los mandos alemanes. Pero él decide cantar para sus compañeros, en las trincheras. A su canto se unirán las gaitas escocesas y las armónicas francesas, en un acto revolucionario y fraternal que muy poco tiene que ver con la contienda y que tendrá sus consecuencias. Esa noche, un increíble acontecimiento transformará para siempre el destino de estos cuatro personajes: el pastor escocés, el lugarteniente francés, el tenor alemán y su compañera, una soprano danesa que aprovechando la noche de Nochebuena, se encontrarán inmersos en un episodio de fraternización sin precedentes entre soldados alemanes, franceses y británicos. Dejarán el fusil al fondo de sus trincheras para ir a ver al soldado de enfrente, estrecharle la mano, intercambiar con él un cigarrillo o chocolate y desearle una muy Feliz Navidad.

Película nominada al Oscar a la mejor película extranjera, esta coproducción entre Francia, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Rumania, Noruega, EE.UU. y Japón es una emotiva historia impregnada de espíritu navideño, basada en un caso real ocurrido en Nochebuena en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Una historia de confraternización entre enemigos sin dejar atrás el horror, los muertos y el barro.

2 Ingmar Bergman 1982. Disponible en Filmin, HBO Max, Movistar Plus+ y Acontra+ Fanny y Alexander

Protagonizada por Gun Walligreen, Ewa Froling, Lena Olin, Pernilla August y Harriet Andersson. En un estallido de madurez y serenidad creativa, Ingmar Bergman propuso aquí su visión del mundo a través del avatar de una familia sueca a inicios del siglo XX. Una joya.

1907. Se celebra la Navidad en casa de la familia Ekdahl, en una ciudad sueca con catedral y universidad. La familia la rige Helena Ekdahl (Gunn Wållgren). Ha sido actriz en el teatro que todavía tiene la familia. Su hijo Oscar (Allan Edwall) es el director del teatro, sus hermanos Gustaf Adolf (Jarl Kulle), propietario de un restaurante, y Carl (Börje Ahlstedt), un catedrático con deudas. Fanny (Pernilla Allwin) y Alexander (Bertil Guve) son hijos de Oscar y Emilie Ekdahl (Ewa Fröling). Oscar cae enfermo cuando ensaya Hamlet. Muere rodeado de su familia. Oficia el entierro el obispo de la ciudad, Edvard Vergérus (Jan Malmsjö), quien consuela a la joven viuda Emilie. Acaba en boda. En la casa del obispo se lleva una vida ascética. Alexander odia a su padrastro y se rebela. El obispo le responde con severo amor y duros castigos. Cuando la familia Ekdahl es consciente del sufrimiento de Emilie y de los hijos, piden ayuda al anticuario judío, Isak Jacobi (Erland Josephson), para que vaya a buscar a los niños. Vergérus respode con represalias contra su esposa, que está embarazada. En la tienda de antigüedades de Jacobi, Alexander se encuentra con Ismael (Stina Ekblad), que vive encerrado. Juntos desea la muerte del obispo. Este muere abrasado. Vuelve de nuevo la alegría a casa de la familia Ekdhal. Emilie ha regresado. Ha sido madre. Al mismo tiempo se bautiza a otro niño recién nacido. El padre de éste es Gustav Adolf, y la madre, la joven niñera Maj (Pernilla August). En la tranquilidad que reina después de la fiesta, Emilie despierta de nuevo la afición al teatro de Helena Ekdahl con un ejemplar recién publicado de 'Un sueño', de August Strindberg.

Ganadora de cuatro Oscar, entre ellos el de mejor película extranjera, es una obra de absoluta madurez de Ingmar Bergman, con una deslumbrante belleza visual, gracias, en parte, al genial director de fotografía Sven Nykvist.

1 Frank Capra 1946. Disponible en Prime Video, Filmin y Plex. Y en alquiler en Rakuten y Apple TV ¡Qué bello es vivir!

Protagonizada por James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore y Thomas Mitchell. La película navideña por excelencia, imprescindible año tras año en cualquier Nochebuena. Frank Capra deja aquí sus comedias vitalistas para presentar una historia melodramática con una fuerte carga de amargura. James Stewart da vida a una excelente y honrada persona, que siempre ha ayudado a sus vecinos y al que circunstancias adversas le llevan a plantearse el suicido.

En el cielo, un ángel necesita hacer una buena acción para lograr sus alas. Se le encarga entonces que se ocupe de George Bailey (James Stewart), un hombre desesperado al borde del suicidio. Desde su más tierna infancia, George solo ha tenido un deseo, poder viajar y conocer mundo. Cuando lo intenta por cuarta vez tampoco lo logra, porque su padre muere en esas fechas y él se debe hacer cargo de sus negocios, la construcción de viviendas, con un sentido tan humanitario y social de su profesión que ha permitido que muchos de sus conciudadanos sean ahora los propietarios de sus viviendas. George trabaja duramente en la compañía, siguiendo las directrices que le marcara su madre. Poco a poco acepta la idea del matrimonio y lo lleva a cabo con su amor de la infancia, Mary (Donna Reed). El día de la boda, al que debería seguir el soñado viaje, coincide con la gran depresión y sus ahorros han de servir para acallar a los accionistas más tímidos. George y Mary tienen ya cuatro hijos, el negocio ha seguido su marcha y el día en que está anunciada la visita de un inspector, el tío Billy (Thomas Mitchell) tiene la desgracia de traspapelar un depósito de ocho mil dólares. George desea en ese momento que se le trague la tierra, pero esto no se produce y sí que el ángel le traslade a una gran torre, desde la que puede comprobar cómo sería su ciudad si él no hubiera nacido y no se hubiera dedicado a los negocios de construcción de viviendas.

Capra, como gran maestro, sublima un argumento al borde del exceso llegando directamente al corazón del espectador a través de un James Stewart que bordea la maestría dando emoción y manteniendo el equilibrio con un personaje con el que era muy fácil pasarse mucho o quedarse corto. Una gran película sobre la bondad humana.