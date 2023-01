'En bandeja de plata', la película que mejor retrata la mezquindad humana

Obra maestra del cine de comedia, que fue la primera de las grandes comedias de Billy Wilder con el tándem Jack Lemmon - Walter Matthau, estrenada en 1966. Ambos encarnan a dos pícaros que de común acuerdo deciden explotar el fortuito accidente de uno de ellos para sacar una fuerte suma de dinero a la compañía de seguros. Como es habitual en el cine de Billy Wilder, se trata de una comedia que combina acidez y ternura y que descubrió el enorme potencial cómico de una entrañable pareja que ha dado grandes momentos al cine. De la mordaz crítica de Wilder no se salva nadie, ni abogados, ni medios de comunicación, ni relaciones personales.... el director muestra un mundo materialista movido únicamente por el dinero en el que la poesía solo aparece en forma de espíritu deportivo, al final del filme.

El filme se inicia en un domingo típico de la vida de Harry Hinkle (Jack Lemmon), cámara de televisión destinado en el estadio municipal de Cleveland, desde el que está retransmitiendo el partido de rugby entre los Cleveland Browns y los Minnesota Vikings. Lo único especial que sucede en este domingo es que mientras que Harry maneja su cámara en el lateral del campo, un imponente jugador negro, Boum Boum Jackson (Ron Rich), llevado por su ímpetu al intentar recoger el balón, cae sobre Harry. En el hospital de Beneficencia de San Vicente de Cleveland, el primer visitante de Harry es su cuñado Willie Gingrich (Walter Matthau), un abogado que conoce perfectamente todos los trucos y las argucias legales cuando se trata de reclamar a las compañías de seguros. Piensa que las pequeñas heridas sufridas por Harry pueden ser transformadas en la mejor oportunidad de su vida si Harry permanece en la cama y hace todo lo que Willie le dice. Van a reclamar daños y perjuicios contra todos: contra la cadena de televisión, contra los Clevelands Browns, contra el Estadio Municipal…

Y ¿por qué ser modestos? Con un millón de dólares de indemnización sería suficiente. Harry se opone al plan. Le parece deshonesto. En realidad no le ha pasado nada. Pero Willie pasa por encima de esos detalles. Sabe perfectamente cómo agravar los síntomas a plena satisfacción del más severo médico de la compañía de seguros. Y si Harry obedece, pueden pasar varias cosas. Con el dinero, quizá Sandy (Judi West) la rubia esposa de Harry, quién le abandonó por un músico con el que se escapó, vuelva corriendo a casa. En realidad Willie está seguro de que lo hará y, ante esta perspectiva, el herido accede. Entre tanto, Boum Boum Jackson se niega a jugar nunca más porque cree que ha tullido a un hombre. Pero esta opinión no es compartida por Purker (Cliff Osmond), el detective privado a quién se encarga la investigación por parte de las compañías de seguros. Es un hombre listo que conoce todas las trampas, de manera que pone en marcha cuantos recursos cabe indagar para descubrir la verdad. Entre estos instrumentos figuran micrófonos ocultos y una cámara de cine de 16 mm. con lentes telescópicas e incluso con película en technicolor. Wilder no deja títere con cabeza: el amor, la familia, la policía, la abogacía, la medicina, la televisión, los niños, las mujeres...

Cruel retrato de los abogados

'En bandeja de plata' permanece como la película que mejor ha retratado la mezquindad humana, y también como uno de los más crueles retratos de los abogados, que en EE.UU. son una plaga que se mueven en busca de clientes. Walter Matthau, que borda el personaje, ganó el Oscar como mejor actor secundario por este trabajo. No fue un trabajo fácil, pues el actor sufrió un infarto a mitad de rodaje, que estuvo parado varias semanas. Cuando se recuperó y volvió al ser, había adelgazado tanto que Wilder decidió vestirlo con un pesado abrigo negro para que le diese la apariencia de estar mucho más gordo.

Aunque esta fue la primera película que hicieron juntos Jack Lemmon y Walter Matthau, pareja destinada a proporcionar grandes momentos de gloria a la comedia cinematográfica, ambos ya habían coincidido diez años antes en Broadway representado en la escena la obra de Neil Simon 'La extraña pareja', que en 1968 fue llevada al cine por Gene Saks con ambos intérpretes y que tuvo una secuela tardía en 1998, de nuevo con Lemmon y Matthau, con guion del propio Neil Simon y dirección de Howard Deutch.

El rodaje se desarrolló entre el 31 de octubre 1965 y 30 enero de 1966 (incluyendo el tiempo en que estuvo parado por el infarto de Matthau), íntegramente en Clevaland (Ohio), incluyendo el Cleveland Municipal Stadium y el St. Vincent Charity Hospital. En Estados Unidos se estrenó el 19 de octubre de 1966, y en España lo hizo el 30 de enero de 1967.

Tras su estreno, la revista Time publicó: «La película es una taladradora cinematográfica utilizada con brutalidad sobre esas zonas de cemento del espíritu humano donde la codicia y la estupidez han estado atrincheradas durante tanto tiempo. Tiene todos los defectos de una máquina de perforar: es dura, ruidosa y te saca de quicio. Posee sin embargo una virtud que compensa todos esos inconvenientes: es una película ácida y atrozmente divertida. Wilder es prácticamente el único director de comedia americano que encuentra el material para sus películas no en situaciones artificiales, sino en la exageración artística de características humanas fácilmente reconocibles. Es el suyo un espíritu cómico frío y, por lo tanto, no del gusto de todos; pero si no se es demasiado friolero, se podrá encontrar mucho de verdad en lo que dice». Además del Oscar como secundario a Matthau por su creación de un miserable vocacional, la película fue nominada en las categorías de mejor guion, mejor fotografía y mejor dirección artística.

'En bandeja de plata' sentó las bases sobre leguleyos tramposos, estafas e indemnizaciones que tan buenos momentos ha proporcionado al cine posterior. La película está disponible en Filmin.