«Lo tuyo es un juego de niños comparado con lo de Santos»

Melchor Sáiz-Pardo Domingo, 15 de junio 2025, 23:01 Comenta Compartir

Es el último de los audios de los grabados en secreto por Koldo García que la Guardia Civil ha incluido en el informe que ha acabado con Santos Cerdán. Son casi 40 minutos grabados de tapadillo por el asesor con su Iphone 12 Plus a las 13:22 horas del 23 de noviembre de 2023. El chófer y su todavía 'jefe', José Luis Ábalos, están en un bar, muy probablemente el del Congreso de los Diputados, haciendo balance de su trama criminal que parece acorralada, pero que ninguno de los dos da por muerta del todo.

En esa fotografía fija –tres meses antes de que la operación Delorme en febrero de 2024 acabe detonando el 'caso Koldo'- Ábalos y su escudero todavía no ha tirado la toalla. Saben que es probable que sus mejores tiempos, con el Ministerio de Transportes convertido en una oficina 24/7 de mordidas, han pasado, pero el hecho de que Pedro Sánchez haya 'rehabilitado' al exministro tras su sorpresivo cese en julio de 2021, colocándole en un puesto de salida en la lista por Valencia, les da esperanza.

En ese aperitivo de jueves previo a las vacaciones de Navidad en el bar de las Cortes, ambos se enfrentan con guasa a las preguntas mordaces de un camarero sobre cómo van las negociaciones con los «siete diputados» de Puigdemont para la investidura, para luego entrar en materia seria: preparan su venganza contra Santos Cerdán, al que acusan de haberles robado cientos de miles de euros, y ultiman su vendetta contra Víctor de Aldama, al que culpan de haberlos entregado a la UCO. Y todo ello, mientras fantasean con que Ábalos llegue a Bruselas, cobrando una pasta por no hacer nada.

«Es un hijo de puta»

«Yo tengo dos móviles (con supuestos archivos comprometedores) de Santos… de todas las barbaridades… lo tengo ahí», le confiesa el exportero de prostíbulo al entonces todavía diputado del PSOE. «Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él… y te garantizo, y te garantizo que no… te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él», le dice Koldo a Ábalos.

El ayudante y el exministro muestran su enfado porque, explica el exdirigente del PSOE, Cerdán se habría quedado «cuatrociento y pico» (mil) euros de una mordida que los dos comensales consideran que debería estar ya en sus bolsillos.

«450.000 que te debe. Y a mí me debe 130, más otros 100, 5.500… o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero… que lo ha hecho delante de mía ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones», inste el asistente, que le pide al exministro que le traslade un ultimátum a Santos, quien ya por entonces es el número 3 del PSOE y nueva mano derecha de Sánchez: «como no me llames a Koldo nos vas a meter en un lío a ti y a mí»… «a ver si se le ponen las orejas ya un poco puntiagudas» afirma el exasesor «Hombre, no puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano», se lamenta Koldo, quien lanza otra advertencia: «Cómo me joda, yo también sé joder».

Y un último aviso después de revelarle a Ábalos que Santos Cerdán está «hablando como el culo» del exministro. «O dejan de hablar mal de ti o te juro por Dios que va a la puta calle», llega a amenazar al mismísimo secretario de Organización del PSOE.

«Joder al perro»

Santos a esas alturas es la bestia negra del binomio, pero tienen otro enemigo íntimo para entonces: Víctor de Aldama, al que apodan el 'perro' y al que culpan de que la UCO les siga los pasos. Koldo le confiesa a Ábalos que tiene que «buscar una estrategia para joder al perro», pero que con la «situación» que ha vivido en los últimos «seis meses» (con la Guardia Civil siguiéndole) no ha podido ocuparse de esa supuesta venganza al conseguidor. «Ahora que tengo una liberación (por entonces Koldo cree tener un pacto con la Fiscalía para archivar su caso), esperaré cuatro meses más». «Con lo que me da Santos puedo sobrevivir perfectamente y después (dedicarme) a joder al perro para que me dé lo que me tiene que dar, y se acabó», promete el asesor.

Y de las vendettas al dinero, el tema preferido de los dos. A estas alturas, y ya defenestrado Ábalos, ya no hablan de futuras comisiones, sino de cobrar las adjudicaciones que ya amañaron y de buscar nuevas vías de ingresos. «Yo no tengo ya ni para pagar las cuotas de mi hipoteca, qué quieres que te diga», se lamenta José Luis Ábalos. Es ese momento cuando Koldo le recuerda la ensoñación que tienen para el futuro de seguir viviendo de la política pero sin trabajar: que Pedro Sánchez unja de nuevo Ábalos y le nombre candidato al Parlamento Europeo en las elecciones que se iban a celebrar siete meses después, en junio de 2024.

«¿Europa?, pues igual,» dicen Ábalos. «¿Te mandan para allá?», inquiere Koldo. «Sí», responde el exministro. «Pues el presidente o como sea, son 13.000 pavos limpios (al mes), que lo sepas. Te lo digo yo, hazme caso», apunta el exasesor ante la incredulidad del exdirigente socialista. «Pero te tienen que dar una pequeña comisión», apostilla Ábalos. «Claro, claro, pero vamos, 13.000 pavos limpios… te pagan el viaje, la vuelta, o sea, al bolsillo, mensual durante cinco años». «Claro, el sueldo íntegro», remarca

Ábalos. «Y pasar de todo ya», zanja el exministro imputado, quien parece ver en el sueldo de Bruselas la fórmula para sustituir las comisiones de las constructoras, que ya han dejado de llegar.

Comenta Reporta un error