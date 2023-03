¿Un Sumar sin Podemos?

El Domingo de Ramos está marcado en rojo en el calendario de todas las organizaciones de izquierda llamadas a confluir en un frente amplio para las próximas generales. Ese día, el 2 de abril, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lanzará su candidatura con un gran acto en Madrid. Será el fin del proceso de escucha de Sumar y el comienzo de un arduo camino al que están convocadas una quincena de formaciones llamadas a formar parte de la coalición que se prepara. Pero Podemos, que quiere «certezas» antes de salir en la foto, amaga con plantar a la líder gallega si no se acuerdan antes primarias abiertas.

Una situación de tensión y falta de comunicación que insufla dudas en la candidatura final y que no entraba en los planes de Pablo Iglesias cuando en mayo de 2021 anunció su retirada de la política y señaló a Díaz como sucesora y líder de la coalición de Unidas Podemos. Desde entonces, la situación ha dado un giro y Podemos y la líder gallega se han distanciado. La vicepresidenta no cuenta con cargo orgánico en ningún partido –solo tiene el carnet de militante del PCE– y el martes pasado, durante la segunda sesión de la moción de censura propuesta por Vox, formó un tándem presidencial con Pedro Sánchez, orillando a las ministras Ione Belarra e Irene Montero. Las número uno y dos de los morados acogieron con frialdad la propuesta de Sumar de iniciar las negociaciones tras las autonómicas y municipales del 28 de mayo, y ahora maniobran en pos de mantener la hegemonía de su marca, para que no quede disuelta en un mar de siglas.

Izquierda Unida

La federación liderada por Alberto Garzón no ha seguido en este escenario la senda de Podemos, con quien mantiene una alianza estratégica –Unidas Podemos- desde 2016–. Mientras los morados pugnan por tratar de igual a igual a Sumar, IU se ha lanzado con entusiasmo en brazos de Díaz y ya ha anunciado que el 2 de abril estará representado por «una amplísima delegación» que incluirá al ministro de Consumo; al secretario general del PCE, Enrique Santiago; y diferentes representantes territoriales.

«Este 2-A, ella dará un paso fundamental para la izquierda del país. Y, de nuevo, allí estaré», lanzaba un eufórico Garzón en las redes sociales, días después de tildar de «presidencialista» el discurso de Díaz durante la moción de censura. Desde IU no rechazan la idea de organizar primarias, pero piden «concentración» para no acabar a la gresca en un proceso en el que consideran que «hay mucho en juego».

Más País

Íñigo Errejón, otrora perdedor de Vistalegre II, el Congreso de Podemos en el que las tesis de Iglesias se impusieron a las suyas en 2017 y, posteriormente forzó su salida del partido, va ahora un paso por delante de sus antiguos compañeros y ya ha cogido un buen puesto de salida en el lanzamiento de Sumar mostrando el apoyo a la plataforma en público. Sobre todo con su marca en Madrid (Más Madrid), que cuenta con mejores expectativas que los de Belarra el 28-M. El domingo, ya han confirmado su asistencia al evento las candidatas a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital, Mónica García y Rita Maestre, respectivamente.

Los comunes

Si Yolanda Díaz tuviera que elegir un candidato para respaldar su campaña el 28-M, sería la lista de Ada Colau para el Ayuntamiento de Barcelona. La vicepresidenta ha tejido redes estrechas con los comunes, tanto en el Gobierno como a nivel territorial, y ha confiando al presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y diputado de En Comú, Jaume Asens, la voz cantante en muchas de las negociaciones clave de la legislatura, como la reforma del delito de sedición. La relación con la regidora de la Ciudad Condal también es de «confianza plena».

Durante el acto de Sumar organizado por la vicepresidenta en Barcelona el pasado octubre, los comunes confirmaron su apoyo y cerraron filas en torno a ella. En un momento en el que los conatos de tensión entre Díaz y Podemos ya empezaban a aflorar. Colau fue una de las invitadas, un año antes, al acto 'Otras Políticas', celebrado en Valencia con la presencia de Mónica Oltra (Compromís) o Mónica García, y que enervó a los morados por las ausencias de Belarra y Montero.

Compromís

La buena sintonía entre Díaz y Oltra se rompió el día en el que la entonces vicepresidenta valenciana dimitió en junio del año pasado por el supuesto encubrimiento del caso de abuso de su exmarido a una menor tutelada. Desde entonces, el puesto de interlocutor entre la vicepresidenta y el partido es el portavoz de la formación valenciana en el Congreso, Joan Baldoví, que ya se ha mostrado «absolutamente de acuerdo» con los planteamientos de la líder gallega.

Acuerdo del Turia

Otro de los objetivos de la vicepresidenta segunda es tejer bajo una marca común una red de apoyos territoriales con el objetivo de reforzar al futuro frente amplio a lo largo de todo el país, precisamente el punto débil de Podemos, que desde 2016 ha perdido más de un centenar de diputados autonómicos. Díaz ha sabido atraerse a las fuerzas del llamado 'Acuerdo del Turia', que congregó en Zaragoza en 2022 a Más País, Compromís, la Chunta Aragonesista, Més Por Mallorca y Verdes Equo. A estos se han unido recientemente el proyecto Drago, el partido canario fundado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, expulsado del Congreso de los Diputados por Meritxell Batet tras su inhabilitación por un delito de atentado contra la autoridad; también Coalición por Melilla y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, dirigido este último por Fátima Hamed Hossain.

Podemos

En medio de estas confluencias, Podemos pide «respeto» y ser tratado conforme a su poder electoral. Los morados recelan del ensayo de frente amplio que pusieron en marcha junto a Izquierda Unida y Más País en las elecciones andaluzas de junio del año pasado, y en la que la formación de Garzón tomó el control. El resultado fue una «derrota sin paliativos», como lo calificó Belarra. Tanto la ministra de Derechos Sociales como Irene Montero niegan a día de hoy haya «novedades» sobre la propuesta de pactar unas primarias abiertas e insisten en su deseo de llegar a un acuerdo básico de coalición para poder arropar Díaz, en el acto del próximo 2 de abril.