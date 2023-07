Puigdemont, siete años en primer plano

Aunque a muchos les parezca una vida, solo han pasado solo siete años desde que un casi desconocido Carles Puigdemont, hasta entonces alcalde de Girona, aceptara convertirse en el presidente de la Generalitat tras el veto de la CUP a Artur Mas. Siete años, eso sí, de vértigo y en los que ha pasado de todo: un referéndum ilegal con Puigdemont como principal promotor del que supuso el mayor desafío al Estado desde el 23-F; la movilización de miles de policías y guardias civiles para reprimirlo; una huida a Bélgica; dos detenciones en Alemania e Italia; un juicio al procés y el posterior indulto a los encausados… Todo ello mezclado con un complejísimo proceso judicial internacional, todavía no resuelto, para tratar de traer de vuelta al ahora eurodiputado que hace solo unos días ha perdido la inmunidad parlamentaria.

Ahora, tras el endiablado resultado de las Elecciones Generales del 23-J, el imprevisible futuro judicial y el rocambolesco pasado del huido se han vuelto claves para la gobernabilidad de España.

1 8 junio 2016 Mas renuncia

Ampliar Reuters

Ante la negativa de la CUP a investirle, Artur Mas da un paso al lado y designa a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. Artur Mas se marcha porque la izquierda independentista radical amagó, incluso, con forzar nuevas elecciones. La negativa de la CUP a investirle fue porque le consideraba todavía ligado a la corrupción y los recortes de CiU.

2 10 junio 2016 Puigdemont, investido

Ampliar AFP

Con 70 votos a favor y 63 en contra, Carlos Puigdemont es investido presidente de la Generalitat. El dirigente de CDC se convierte así en el 130 presidente de la Generalitat dos horas antes de que finalizara el plazo para la investidura tras una larga negociación entre JxSí y CUP. Dos de los diputados cuperos se abstienen para que Puigdemont se convirtiera en 'president'.

3 29 septiembre 2016 Referéndum o referéndum

Ampliar AFP

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se compromete de manera solemne, y para asegurarse el apoyo de la CUP a los Presupuestos, a celebrar un referéndum sobre la independencia. Su promesa es «referéndum o referéndum». La consulta es el mensaje central de su discurso en la primera jornada del debate de la cuestión de confianza , cerrada con los aplausos de los diputados de Junts pel Sí (en los escaños de la CUP la reacción ha sido más tibia).

4 6 y 7 septiembre 2017 Leyes de la desconexión

Ampliar Reuters

El Parlamento catalán, con los votos de Junts pel Sí (CDC y ERC) y la CUP, cruza por primera vez el Rubicón y aprueba las leyes del referéndum y de la desconexión. El Parlament aprobó la cuestionada Ley del Referéndum que permitió la convocatoria del 1-O, con un hemiciclo medio vacío, ya que los diputados de Ciutadans, del PSC y del PPC no votaron y abandonaron la sala.

5 1 octubre 2017 Referéndum ilegal

Ampliar AFP

Puigdemont consuma el desafío y celebra un referéndum ilegal. Votan 2,3 millones de personas. La intervención de los cerca de 8.000 policías y guardias civiles enviados a Cataluña por el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar la consulta provocan un millar de heridos. Los Mossos d' Esquadra no intervienen.

6 27 octubre 2017 Proclamación de la República

Ampliar AFP

Un Parlamento partido en dos aprueba la declaración unilateral de independencia. La DIU, sin embargo, solo dura 56 segundos. «El Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución acordada», apunta Puigdemont, quien no se atreve a ordenar arriar la bandera española del Palau de la Generalitat. El Gobierno destituye al Govern y aplica el 155.

7 30 octubre 2017 Huida a Bruselas

Ampliar EFE

Tras pedir a sus consejeros que acudieran a sus despachos en las consejerías de las que habían sido cesados, Carles Puigdemont huye en automóvil a Bruselas en medio de la noche y sin que la mayoría de sus más estrechos supieran que tenía prevista una fuga. Fija su residencia en Waterloo. Empieza lo que él llama «exilio» belga.

8 25 marzo 2018 Detención en Alemania

Ampliar EFE

Procedente de Dinamarca, Carles Puigdemont es detenido por la Policía de Alemania. El expresidente de la Generalitat volvía a su residencia en la localidad belga de Waterloo en vehículo desde Finlandia, donde había impartido una conferencia en la universidad de Helsinki. En el momento de ser interceptado, Puigdemont ya había recorrido alrededor de 1.300km y le quedaban unos 700 para llegar a Bélgica.Estuvo 12 días en prisión. El juez alemán autoriza su extradición a España si era para ser juzgado por malversación, pero no por rebelión, que era principal cargo que por entonces se le imputaba. El juez instructor del Supremo de la causa del procés, Pablo Llarena, rechaza la entrega solo por el delito menor de los dos.

9 12 enero 2019 Estreno como eurodiputado

Ampliar R.C.

Tras obtener su escaño en las elecciones europeas y después de un litigio judicial ganado por Oriol Junqueras, Carles Puigdemont recoge su credencial permanente como eurodiputado después de el Parlamento Europeo levantara la prohibición de entrar en el recinto de la institución tras la reactivación de la euroorden de detención y entrega cursada por Pablo Llarena. Se le reconoce la inmunidad parlamentaria. Sigue esquivando las euroórdenes de extradición.

10 30 julio 2021 Pierde la inmunidad

Ampliar S. Lecocq

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retira por primera vez la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont. Aun así, sigue realizando viajes fuera de Bélgica, como a Francia.

11 23 septiembre 2021 Detención en Cerdeña

Ampliar G. M. Sias;

Carles Puigdemont es detenido por segunda vez desde su huida. En esta ocasión, policías italianos le arrestan en el aeropuerto del Alguer, en Cardeña. Queda en libertad al día siguiente por orden del Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) pero deberá volver a declarar el 4 de octubre.

12 15 diciembre 2022 Supresión del delito de sedición

Ampliar E.P.

El Gobierno saca adelante en el Congreso la polémica reforma legal que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación. La reforma sale adelante con 184 votos a favor del Gobierno y sus socios parlamentarios, 64 'noes' y una abstención. El PP y Ciudadanos optan por no votar en protesta por que el Congreso no esperase a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos de PP y Vox, que abogan por paralizar la reforma.

13 12 enero 2023 Malversación y desobediencia

Ampliar EFE

El juez del Supremo Pablo Llarena, tras la desaparición de la sedición, procesa a Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig, por malversación y desobediencia por la organización del referéndum del 1 de octubre. . En un auto, el instructor del 'proces' considera que la derogación de la sedición plantea un «contexto cercano a la despenalización» de los hechos investigados, al no encajar en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

14 31 enero 2023 La justicia europea da la razón a Llarena

Ampliar A. Marchi

El Tribunal de Justicia de la UE da la razón a España y resuelve que las autoridades judiciales que reciban euroórdenes no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales, sino se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas.

15 15 junio 2023 El Supremo confirma la decisión de Llarena

Ampliar E.P.

El Supremo confirma la decisión de procesar a Puigdemont por desobediencia y malversación. «Los encausados desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, sin ningún llamamiento a la violencia, no unos desórdenes públicos por medio de la violencia», indican los jueces del alto tribunal.

16 5 de julio de 2023 La UE levanta la inmunidad a Puigdemont

Ampliar AFP

El Tribunal General de la UE levanta la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí de la que gozaban como eurodiputados. No obstante, la decisión del TGUE no es todavía firme. La defensa del expresidente anuncia un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), cuyo fallo podría demorarse hasta principios de 2024.

17 24 julio 2023 La Fiscalía pide reactivar la busca y captura de Puigdemont

Ampliar E.P.

La Fiscalía, solo horas después de las Elecciones Generales, pide al Tribunal Supremo que dicte de nuevo una orden de busca y captura e ingreso en prisión contra Puigdemont y Comín, incluida una orden de busca y captura internacional.

18 25 julio 2023 El abogado de Puigdemont exige una amnistía

Ampliar E.P.

Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, pone como condición para la negociación de investidura por una amnistía para los «4.000» encausados por el procés, al considerar que es «la vía más impecable y limpia para solucionar un problema que nunca debería haber llegado a los tribunales».

19 26 julio 2023 Llarena enfría la entrega

Ampliar EFE

Pablo Llarena anuncia que no resolverá por el momento las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular para que se reactiven las euroórdenes y órdenes internacionales de detención contra Puigdemont y Comín. Llarena quiere enfriar los ritmos para no recibir otro varapalo ya que el fallo que retiró la inmunidad a Puigdemont del TGUE no es todavía firme. Es más, la protección parlamentaria podría volver de inmediato y, al menos de forma temporal, de ser recurrida en casación ante el TJUE en un plazo de 2 meses y 10 días (hasta el 15 de septiembre de 2023).