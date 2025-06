Los ocho audios de Koldo que acorralan a Santos Cerdán y las adjudicaciones bajo sospecha

Extracto del AUDIO 1 (09:31):

[…]

KOLDO (K): Mira, lo de ADIF, es el día 26, se aprueban 14 obras ¿vale? 14 presupuestos, para sacarlos ya a licitación este mismo mes ¿vale? De esas 14 hay 5, ¿vale? Que me comenta ISABEL, estas 5 hay que dárselas o…, ACCIONA, SACYR, FERROVIAL o (ininteligible), son muy complicadas, son muy importantes de seguridad y no podemos quedar mal ¿vale? Yo le digo, perfecto, hablo con VÍCTOR y le digo, una SACYR, y ya tengo cual, una de 95.

ÁBALOS (A): A SACYR tenemos una, hay dos.

K: Hay dos.

K: Si, sí. No, no, no ha hecho nada todavía. Concedidas dos.

A: (Murmura algo ininteligible).

K: Dos.

A: Las otras.

K: Si, si, las tiene concedidas…lo tiene hablado ya tu…

A: (Murmura algo ininteligible).

K: Creo que son 70.

A: A cuánto (ininteligible).

K: Ah, yo eso no, ni me importa. Yo sé que él a ti, y yo de ahí no.

A: (Ininteligible) eso no puede ser.

K: Estas cinco ¿vale?, hay que hacer una ACCIONA, otra SACYR, y me dice ella, tengo que darle una a FERROVIAL ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?

A: Habla con SANTOS, eh.