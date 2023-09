La investidura más disputada de las quince legislaturas

Los días 26 y 27 de septiembre el candidato popular Alberto Núñez Feijóo optará a ser investido como el octavo presidente de la democracia. La endiablada aritmética del 23-J arrojó un bloqueo institucional y político y una situación inédita en la ronda de consultas para el rey Felipe VI: la tesitura de elegir entre dos candidatos sin los acuerdos cerrados para garantizar una candidatura exitosa. Ante este escenario, el monarca priorizó la «costumbre» de que fuera el candidato del partido con mayor número de escaños el primero en ser propuesto, es decir, al líder del PP.

A las puertas del debate de investidura, Feijóo tiene amarrados 172 votos -los correspondientes a PP, Vox, Coalición Canaria y UPN-, si bien la tarea de alcanzar la mayoría absoluta se antoja imposible después de que el resto de formaciones hayan rechazado prestar su apoyo, por lo que la investidura se presume fallida.

XV Legislatura (2023) Alberto Núñez Feijóo

El candidato del PP expondrá este martes en la Cámara baja las medidas de su programa de gobierno para ser investido. Tras su intervención, los grupos parlamentarios del Congreso dispondrán de treinta minutos para intervenir.

Un día después, el miércoles 27 tendrá lugar la primera votación. En caso de no lograr el apoyo suficiente (la mayoría absoluta se sitúa en 176 escaños) Feijóo se someterá a una segunda ronda dos días después. Es decir, el viernes 29 de septiembre. En esta ocasión le bastará obtener más 'síes' que 'noes'.

¿Cuál fue el resultado en los anteriores debates de investidura?

XIV Legislatura (2019-2023) Pedro Sánchez

El 10 de noviembre se celebraron las segundas elecciones generales de 2019, convocadas por no haber sido posible formar Gobierno, y las cuartas en menos de cuatro años. En esta ocasión, el PSOE volvió a ser el partido más votado aunque con tres diputados menos (120), mientras que el PP creció hasta los 89 escaños, Vox se reforzó como tercera fuerza con 52 asientos, Unidas Podemos cayó hasta los 35 representantes y Ciudadanos se hundió. Lo que no había sido posible en los seis meses anteriores -es ya célebre la frase de Sánchez de que no conseguiría conciliar el sueño si Podemos asumía carteras de Estado- se precipitó en horas ante la pérdida de respaldo del bloque de izquierdas y el riesgo de una nueva parálisis.

Nacía así el primer Ejecutivo de coalición desde la Segunda República. La sesión de investidura de Sánchez tuvo lugar los días 4, 5 y 7 de enero de 2020. En primera votación el resultado fue de 166 apoyos, 165 votos en contra y 18 abstenciones, de modo que hubo que esperar a la segunda el 7 de enero. Sánchez fue elegido por mayoría simple con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Pablo Iglesias se convirtió en su vicepresidente.

XIII Legislatura (2019) Pedro Sánchez

El bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que fueron tumbados con los votos de PP, Ciudadanos y los independentistas , tras la crisis sobre la figura de un mediador para intentar encauzar el 'procés' catalán, llevó a Sánchez a convocar elecciones generales el 28 de abril, en las que el PSOE obtuvo 123 diputados, PP 66, Ciudadanos 57, Unidas Podemos 33 y Vox 24.

Tras la renovación del Congreso, Felipe VI inició una ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos y, tras ella, propuso al líder del PSOE como candidato al ser su partido el más votado. Pero Sánchez no llegó a un acuerdo ni con Ciudadanos —cuyos 57 diputados votaron en contra— ni con un hipotético bloque progresista formado por Unidas Podemos y algunos partidos independentistas, que se abstuvieron, de modo que la investidura que se celebró los días 22, 23 y 25 de julio condujo a un nuevo intento fallido con solo 124 a favor del aspirante socialista, 155 en contra y 67 abstenciones.

XII Legislatura (2016-2019) Mariano Rajoy

El fin del bipartidismo y la incapacidad de los partidos para alcanzar un acuerdo de gobierno llevó a España a una situación inédita hasta entonces, la celebración de las segundas elecciones generales en seis meses, el 26 de junio de 2016. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, salió reforzado tras su controvertido gesto de no someterse a una investidura que iba a ser fallida y obtuvo en las urnas una mayoría simple de 137 escaños (14 más que en diciembre de 2015), seguido del PSOE con 85 -su peor registro-, Podemos con 71 -Iglesias no logró el sorpaso a los socialistas- y Ciudadanos con 35.

La sesión constitutiva se celebró el 19 de julio de 2016 y hubo, nuevamente, una investidura no otorgada los días 30 y 31 de agosto y 2 de septiembre. Su resultado fue de 170 votos a favor de Mariano Rajoy por 180 en contra.

Mariano Rajoy

Hubo que esperar a una segunda ronda que tuvo lugar los días 26, 27 y 29 de octubre en la que, esta vez sí, Rajoy fue elegido presidente por mayoría simple con 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones. En ellas se contaban, con desmarques en la disciplina de voto, las de los diputados socialistas tras un cisma en el partido que había llevado a la defenestración de Pedro Sánchez, aferrado al 'no es no' contra Rajoy.

Pero Rajoy no completó la legislatura, pese a que todo apuntaba a que la tenía amarrada gracias al aval del PNV a los Presupuestos. El 31 de mayo y 1 de junio de 2018 se debatió en el Congreso una sorprendente moción de censura con el renacido Sánchez, que había recuperado en primarias la secretaría general del PSOE, como candidato a la presidencia. La primera y única por ahora moción exitosa de la democracia se saldó con 180 votos a favor de que desalojar a Rajoy del poder, 169 en contra y una abstención. De acuerdo con el artículo 178 del Reglamento del Congreso de los Diputados, a Sánchez se le consideró en ese mismo momento investido de la confianza de la Cámara.

XI Legislatura (2016) Pedro Sánchez

Estas elecciones sí se celebraron en la fecha prevista y no de forma anticipada, pero fueron las primeras que dieron pie a una investidura fallida. Atrás quedaron las legislaturas en las que PSOE y PP gozaban de mayorías absolutas y las iniciativas legislativas no precisaban de negociación. El recuento de votos del 20 de diciembre de 2015, las primeras de Felipe VI como Jefe de Estado, dio como ganador al PP de Mariano Rajoy, que alcanzó una mayoría simple muy corta de 123 escaños (63 menos que en 2011).

El PSOE pilotado por otro recién llegado, Pedro Sánchez, obtuvo, con 90 diputados, su peor resultado de la democracia reciente. Un Podemos liderado por Pablo Iglesias y que concurría por primera vez a unas elecciones generales consiguió 42 asientos, que sumados a los de las coaliciones autonómicas vinculadas a los morados y otras formaciones de izquierda le otorgaron un total de 69 diputados. Y Ciudadanos, el otro partido emergente con Albert Rivera a la cabeza, consiguió 40 representantes.

Con estos resultados y sin apoyos suficientes para someterse a la investidura, el candidato del PP declinó el ofrecimiento del Rey para formar Gobierno, una circunstancia inédita en la democracia española. Sí lo intentó el líder socialista, quien no alcanzó la mayoría absoluta necesaria en la primera vuelta (130 votos a favor, los del PSOE y Ciudadanos; 219 en contra y la abstención de Coalición Canaria) celebrada el 2 de marzo ni mayoría simple dos días después que solo obtuvo 131 apoyos (PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria). Se abrió entonces una etapa sin precedentes en España.

X Legislatura (2011-2016) Mariano Rajoy

Las elecciones, que debían haberse celebrado el 8 de abril de 2012, se adelantaron al 20 de noviembre de 2011. Cuatro meses antes de la fecha límite para agotar la legislatura, Zapatero -que no concurrió a los comicios después de haber tenido de ceder a los duros recortes impuestos por Bruselas en plena gran recesión- justificó su decisión para «proyectar certidumbre política y económica». El PP logró una mayoría absoluta holgada con tres escaños más (186) que el mejor registro de Aznar, mientras que el PSOE capitaneado por Alfredo Pérez Rubalcaba obtuvo su peor resultado hasta entonces, 110 parlamentarios.

La sesión constitutiva se celebró el 13 de diciembre y la investidura los días 19 y 20 de diciembre de 2011. Mariano Rajoy fue elegido con 187 votos a favor, 149 en contra y 14 abstenciones.

IX Legislatura (2008-2011) José Luis Rodríguez Zapatero

Siguiendo el criterio de su antecesor, Rodríguez Zapatero adelantó cinco semanas las elecciones previstas para el 13 de abril de 2008 al 9 de marzo. Las urnas dieron como vencedor de nuevo al PSOE con 169 escaños (cinco más que en 2004), pero el PP recortó distancias con 157 representantes, seis más que en la legislatura anterior.

Zapatero volvió a ser elegido, pero lo consiguió por mayoría simple. En primera votación, celebrada los días 8 y 9 de abril, obtuvo 168 apoyos, 158 votos en contra y 23 abstenciones. En segunda, el 11 de abril, fueron suficientes 169 votos a favor frente a los 158 en contra y 23 abstenciones.

VIII Legislatura (2004-2008) José Luis Rodríguez Zapatero

Al igual que en el año 2000, la convocatoria electoral de 2004 se adelantó cuatro semanas por el deseo expreso del presidente saliente para que la campaña no coincidiese con la Semana Santa. La cita fue el 14 de marzo, con las urnas de negro por los atentados yihadistas del 11-M en Madrid que sobrecogieron al mundo, convulsionaron la carrera hacia las urnas y condicionaron los resultados electorales.

El PSOE liderado por el recién llegado José Luis Rodríguez Zapatero ganó con una ventaja del 4,9% al PP de Mariano Rajoy, elegido por Aznar como su sucesor. La sesión constitutiva se celebró el 2 de abril de 2004 y la investidura los días 15 y 16 de abril. Zapatero fue elegido presidente con 183 votos a favor, 148 en contra y 19 abstenciones.

VII Legislatura (2000-2004) José María Aznar

El líder popular revalidó con 183 diputados el apoyo de los españoles en los comicios del 12 de marzo de 2000, tres semanas antes de lo estipulado por el calendario para que el nuevo Gobierno tomase posesión antes de Semana Santa. Con este resultado, el centroderecha superó por primera vez la suma de las fuerzas de izquierda desde la restauración de la democracia y para el PSOE supuso la derrota más dura en veinte años. Se quedó con solo 125 parlamentarios, mientras que IU perdió la mitad de sus votos y dos tercios de sus diputados.

En la sesión que tuvo lugar los días 25 y 26 de abril de 2000, Aznar fue investido con una mayoría absoluta de 202 votos a favor y 148 en contra.

VI Legislatura (1996-2000) José María Aznar

Las elecciones originalmente previstas para el 6 de julio de 1997 se celebraron el 3 de marzo de 1996 después de que la Convergència y Unió de Jordi Pujol contribuyese, con su voto, a que la Cámara presentase una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Tras catorce años de Gobierno socialista, el PP se convirtió en el triunfador de las generales con 156 escaños, quince más que el PSOE.

Las Cortes se constituyeron el 27 de marzo y Aznar, que había sido víctima de un atentado de ETA y labró también un pacto con CiU y el PNV, fue investido presidente el 4 de mayo por mayoría absoluta con 181 votos a favor, 166 en contra y una abstención.

V Legislatura (1993-1996) Felipe González

El Gobierno argumentó la crisis económica como el detonante del adelanto electoral del 28 de noviembre de 1993 al 6 de junio, aunque la oposición en bloque apuntó a las fisuras internas en el Partido Socialistas y el 'caso Filesa' como las razones para anticipar la cita con las urnas. El PSOE volvió a ser la fuerza más votada, pero esta vez por un estrecho margen y con una mayoría simple de 159 escaños frente a los 141 del PP.

La sesión constitutiva se celebró el día 29 de ese mes y la investidura tuvo lugar el 8 y 9 de julio. Pese al bloqueo parlamentario inicial, González logró un pacto de investidura con los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco (CiU y el PNV, respectivamente) con una mayoría de 181 votos a favor de González, 165 en contra y una abstención.

IV Legislatura (1989-1993) Felipe González

La convocatoria electoral que debía haberse celebrado el 22 de julio de 1990 se precipitó al 29 de octubre de 1989. González adoptó esta decisión ante los desencuentros del Ejecutivo con los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) que habían convocado una huelga general contra la reforma laboral, la más exitosa de la democracia española. El PSOE renovó su mayoría absoluta aunque por un margen exacto de 176 representantes. Se dejó por el camino cerca de 800.000 sufragios y un notorio declive de la popularidad del presidente. En paralelo, el PP se refundaba con José María Aznar como candidato.

Los diputados tomaron posesión de sus escaños el 21 de noviembre. La sesión de investidura tuvo lugar los días 4 y 5 de diciembre y González fue investido con una mayoría absoluta de 167 votos a favor; 155 en contra, seis abstenciones y cuatro diputados ausentes.

En esta ocasión, la Junta de Portavoces celebrada ese día 5 estableció para la sesión de investidura de la IV Legislatura la mayoría absoluta en 167 diputados, por haber sido objeto de recurso contencioso-electoral los resultados de las elecciones en las circunscripciones de Pontevedra, Murcia y Melilla, que afectaban a 18 diputados. La resolución de las impugnaciones llevó a ratificar los resultados en las provincias pontevedresa y murciana y a la repetición del acto de votación en Melilla el 25 de marzo de 1990. Los resultados definitivos de las elecciones se publicaron el 21 de mayo de ese mismo año.

III Legislatura (1986-1989) Felipe González

Las generales de 1986, que tendrían que haberse celebrado el 27 de noviembre, se anticiparon cinco meses y tuvieron lugar el 22 de junio. González, aprovechando el éxito político del Gobierno obtenido en el referéndum sobre la discutida entonces permanencia de España en la OTAN, firmó el 28 de abril el decreto de adelanto electoral. En estos comicios, el PSOE logró revalidar la mayoría absoluta obtenida en 1982, pero comenzó a sufrir la erosión del poder: 18 escaños menos y la pérdida de más de un millón de votos. Las Cortes se constituyeron el 15 de julio y González volvió a recibir la confianza de la Cámara en primera votación con 184 apoyos; 144 en contra; seis abstenciones; y once diputados ausentes.

En la III Legislatura sólo obtuvieron la condición plena de diputado 345 de los 350 electos, por lo que la mayoría absoluta se fijó en 173. Quienes habían sido elegidos por Herri Batasuna por las circunscripciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra no alcanzaron la condición plena de diputado por no haber prestado la promesa o juramento de acatar la Constitución que establece el artículo 20 del Reglamento del Congreso. Transcurrían los años de plomo, los de mayor virulencia en la trayectoria terrorista de ETA.

II Legislatura (1982-1986) Felipe González

Las generales del 28 de octubre de 1982, que tendrían que haberse celebrado el 30 de abril de 1983, se anticiparon seis meses. La imposibilidad de aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y la dificultad de que los grupos respaldasen en el Parlamento los Estatutos de Autonomía aún en tramitación, forzó a Calvo-Sotelo a disolver las Cortes y convocar elecciones.

Felipe González consiguió en la convocatoria de mayor participación en las urnas hasta la fecha (79,97%) una contundente mayoría absoluta con 202 de los 350 escaños del Congreso en la primera victoria socialista desde la Segunda República. La sesión constitutiva se celebró el 18 de noviembre de 1982 y la sesión de investidura los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1982. El candidato fue investido por mayoría absoluta con el respaldo de 207 votos, 116 en contra, 21 abstenciones, cinco ausentes y un diputado que no votó. La izquierda comandaba el país tras cuatro décadas de dictadura y una muy trabajosa Transición.

I Legislatura (1979-1982) Adolfo Suárez

Las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, las que bautizaban una democracia aún muy tambaleante, fueron convocadas bajo las premisas de la disposición transitoria octava de la recién promulgada Constitución española, a través del Real Decreto 3073/1978, de 29 de diciembre. Esa disposición obligaba al presidente del Gobierno en funciones, Adolfo Suárez, a enfrentarse a una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados para ratificar su cargo o bien a convocar elecciones. El carismático líder de UCD, el hombre que iba a desmontar el régimen proviniendo de él, consiguió una amplia victoria con 47 escaños de diferencia sobre el PSOE de aquel joven abogado sevillano llamado Felipe González.

En esta legislatura hubo dos investiduras. La primera, el 30 de marzo de 1979, se saldó con mayoría absoluta para Adolfo Suárez, con 183 votos a favor; 149 en contra; 8 abstenciones; y diez diputados ausentes.

Leopoldo Calvo-Sotelo

La segunda, provocada por la dimisión de Suárez, tuvo a Leopoldo Calvo-Sotelo como candidato a la presidencia. Las sesiones tuvieron lugar los días 18, 19, 20, 23 y 25 de febrero de 1981. En primera votación, aquel día 20, el candidato no obtuvo una mayoría suficiente (recibió 169 apoyos; 158 en contra; y 17 abstenciones), por lo que hubo que ir a una segunda ronda el día 23. El debate se acabaría haciendo inolvidable en la memoria colectiva: Tejero, pistola en mano, intentando culminar el intento de golpe de Estado que sacudiría aquella imberbe democracia.. Hubo que esperar al día 25 para que Calvo-Sotelo fuese investido por mayoría simple con 186 votos a favor y 158 en contra.