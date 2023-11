Directo | Los Reyes y la princesa de Asturias presiden la Apertura de la nueva legislatura

09:48

Feijóo: «Hay diputados que no vienen a su trabajo»

Alberto Núñez Feijóo ha querido agradecer «al jefe del Estado que acuda a la apertura de las Cortes Generales». Además, el líder del PP ha señalado que «lamentablemente se confirma la anomalía en nuestro país dado el boicot de los socios del Gobierno al jefe del Estado». Además, se ha mostrado «sorprendido» por la ausencia de diputados en la apertura de las Cortes: «Hay diputados que no vienen a su trabajo (...) Me sorprende que los diputados, que debemos dar ejemplo, no acudamos al trabajo». Foto: Óscar Chamorro