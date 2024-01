Directo | Junts no interviene en el pleno mientras sigue negociando con el PSOE

09:05

Sube a la tribuna el portavoz del PSOE José Luis Aceves. «Cuando me he presentado a una lista, siempre he tenido claro que vengo a hacer política útil ¿Les preocupa hacer política que llega a los ciudadanos desde mañana mismo o les da igual. Este primer decreto incluye la mayor transformación digital de la Justicia en nuestro país».