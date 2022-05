En directo: Pedro Sánchez comparece por el 'caso Pegasus'

07:57

08:49 El presidente del Gobierno manifiesta su voluntad de reanudar cuanto antes el diálogo de la Generalitat catalana. Sánchez aún tiene pendiente la reunión que le ha exigido Pere Aragonès, uno de los dirigentes independentistas que fue espiado por el CNI. 08:47 Sánchez se defiende: "Si no hubiera informado de las escuchas y se hubieran conocido en tres meses, aquellos que me critican por un exceso de transparencia me criticarían por un exceso de ocultación".

08:39 El jefe del Ejecutivo anuncia que en unos minutos anunciará cambios legales. Todo apunta a cambios en la trasparencia del CNI. 08:36 "El Gobierno cumple con la defensa de la Constitución siempre dentro de la ley". 08:35 Sánchez sigue jugando a la defensiva y alude a los contactos de dirigentes independentistas catalanes con el Gobierno ruso con el fin de desinformar.



08:29 "Es evidente que ha habido un fallo de seguridad", reconoce el presidente del Gobierno. 08:23 Al fin, Sánchez entra en el objeto de esta comparecencia que han forzado sus socios de gobierno en el Congreso: "El Gobierno no decide sobre los operativos del servicio de inteligencia". 08:19 "En este Gobierno no hay bula para apropiarse del dinero público y se defiende la legalidad con los métodos que autoriza la Constitución", señala el jefe del Ejecutivo. 08:14 Hasta el momento, Sánchez se limita a sacar pecho de la gestión de sus gobiernos desde la moción de censura y atacar a PP y Vox. Ni una sola explicación sobre Pegasus. 08:08 El presidente del Gobierno comienza su intervención tratando de desviar la atención de las escuchas y ataca al PP por sus escándalos de corrupción.



08:03 Sánchez toma la palabra. No tiene límite de tiempo para explicar las escuchas, que también afectaron a socios del Gobierno de coalición como Esquerra.