12:58 Del traspaso «más amoroso» a las risas deportivas de Iceta

12:50 Los cambios en el Ejecutivo tienen un objetivo: impulsar la recuperación económica, social y territorial. Hoy damos un paso, con la presentación del PERTE para la fabricación del vehículo eléctrico y conectado. Un nuevo modelo de movilidad para un nuevo modelo de país.#PERTE_VECpic.twitter.com/6dsunKtRiF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2021

12:40 Pilar Llop asumió su cargo como ministra de Justicia y Notaria Mayor del Reino "con la responsabilidad que exige el cargo". En sus primeras palabras al frente de Justicia, Llop reconoció que "estoy aquí para todos los colectivos y las asociaciones porque tenemos un gran país" y a todos ellos ha querido pedirles "complicidad en aquello que afecta a la libertad y la seguridad de las mujeres". Además, la nueva ministra ha incidido en que "España ha demostrado a lo largo de la pandemia el diálogo territorial ha sido la clave para salir cuanto antes de la crisis" 12:29 La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, como 'número dos' del partido, ha asumido por completo el control en Ferraz y la tarea de pilotar el camino hacia el 40º Congreso Federal de octubre, tras la salida del hasta ahora secretario de Organización José Luis Ábalos; una marcha que todavía no se ha oficializado pero que todos dan por hecho, y que llegará tras haber sido destituido el sábado como ministro de Transportes.

Pilar Llop recibe la cartera de Justicia de manos de su predecesor, Juan Carlos Campo

12:09 La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha afirmado este lunes que respeta los cambios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho en el seno de su Ejecutivo, y espera que "cumpla los compromisos pendientes" como, por ejemplo, la reforma laboral.

12:05 Albares fija el regreso de los turistas a España como prioridad de Exteriores

El nuevo ministro se ha propuesto retomar relaciones con los vecinos africanos, en especial con Marruecos

11:55 El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ofrecido a su antecesora, Arancha González Laya, continuar como asesora, aunque se desconoce si ha aceptado el cargo 11:52 "Soy consciente que llego a esta cartera en un momento clave" asegura Diana Morant, nueva ministra de Ciencia, en referencia a la importancia de la ciencia e innovación durante la pandemia. Se despide del anterior ministro Pedro Duque a quien agradece sus consejos. 11:45 El nuevo jefe de Exteriores, José Manuel Albares, habla de la importancia de España y el mundo en su intervención. "Tenemos que dar lo mejor de nosotros por España y por el mundo. El español debe de oírse con fuerza en todo el mundo y todos los ámbitos.” “Somos un país global, eso nos define como nación. Ningún país puede enfrentarse solo a los desafíos”. “Manos a la obra”, se ha despedido

11:38 Ha sido un orgullo haber servido a mi país como ministro de Justicia. Agradecido al presidente @sanchezcastejon por la confianza depositada y al maravilloso equipo humano con el que he tenido la suerte de contar en el @justiciagob. — Juan Carlos Campo (@Jccampm) July 12, 2021

11:31 En el traspaso de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se despide del ministerio pero se mantiene firme en su vocación de servicio público. “Hace exactamente 546 días llegaba a España y me ponía al servicio de los españoles tras más de 20 años de servicio público internacional"

VÍDEO: Los nuevos ministros prometen su cargo ante el Rey



11:15 El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que es un "error" analizar con profundidad el cambio de ministros dentro del Gobierno, ya que lo "esencial" es que el presidente, Pedro Sánchez, mantiene los mismos socios y se mantiene en el Palacio de la Moncloa gracias a "comunistas, separatistas y terroristas". En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Abascal ha evitado "entrar en el detalle" sobre los nuevos nombramientos y ha insistido en subrayar que el Ejecutivo "se apoya en los enemigos de España y el orden constitucional" 11:08 Raquel Sánchez, nueva ministra de Transportes, asegura que este ministerio es "la punta de lanza de la recuperación económica" "Espero estar a la mitad de tu altura porque has hecho un trabajo extraordinario, modernizar este ministerio y adaptarlo a los nuevos tiempos". "Dejarme la piel y dar lo mejor de mí misma en este desempeño. Incidir sobre muchas cosas y personas y tenemos que contar con ellas y situar a las personas en el centro de nuestras políticas. Hacia una España más verde, más digital y más cohesionada. Este ministerio es la punta de lanza de la transformación del país" ha añadido. También se ha referido a la vivienda: "No hay derechos sin vivienda y debe tener precios asequibles"

11:04

Traspaso de la cartera de Transportes

11:03 José Luis Ábalos traspasa la cartera de Transportes a Raquel Sánchez. "A mí solamente me queda eso: orgullo de haber formado parte de un Gobierno al servicio de España, y sobre todo agradecimiento", ha expresado en su despedida 11:00 Pilar Alegría: "A nadie le sorprenderá si les digo que se trata de un momento emocionante, orgullo de formar parte del Gobierno de España unas paredes maestras del estado del bienestar" 10:59 Isabel Celaá recuerda en su despedida que «educar es ayudar a construir personas, no dejando a nadie atrás»

Se produce el traspaso de Educación de Isabel Celaá a Pilar Alegría





10:40 Yolanda Díaz no descarta futuros cambios en los ministerios de Podemos

10:30 El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este miércoles que, pese a la remodelación en su Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo está "chamuscado" y ha recalcado que lo que "más sorprende" es que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, siga formando parte del Gobierno. "Hoy no estamos viendo una crisis de Gobierno, estamos viendo un Gobierno en crisis, en descomposición, porque la persona que está completamente chamuscada en términos políticos es Pedro Sánchez y es él el que se resiste a asumir responsabilidades y convocar elecciones", ha declarado. 10:28 "Es un honor compartir Gobierno con todos vosotros", asegura Félix Bolaños. Quiso bromear al recordar "la de veces que me he alegrado de no ser ministros, pero estas cosas ni se pueden pedir ni se pueden rechazar". Sobre su línea de trabajo, el nuevo ministro incidió en la idea de Pedro Sánchez, de que "nadie se va a quedar detrás porque vamos a conseguir que la recuperación vaya a los sectores con mayores dificultades". "Recuperar la economía, recuperar nuestras vidas y que recuperemos lo que antes no tomábamos en consideración, una vida plena" 10:18 "El ministro Bolaños es un amigo. Las amistades se forjan en los momentos particularmente duros. Han sido muchas horas codo a codo, mirada a mirada, teléfono a teléfono", ha asegurado Carmen Calvo 10:18 “Es el traspaso más amoroso de la historia de la política española” afirma Carmen Calvo ante las risas de los asistente

Carmen Calvo traspasa sus competencias a Félix Bolaños con la presencia de las tres vicepresidentas y varios de sus compañeros ministros





10:06 El siguiente traspaso previsto es el de Presidencia. Carmen Calvo dará el relevo a Félix Bolaños 10:03 Rodríguez, nueva ministra de Política Territorial ha asegurado en su toma de posesión de la cartera ministerial que "espero poder esa guía que me has marcado", le dijo a Miquel Iceta, su antecesor en el ministerio. Además, Isabel Rodríguez reconoció que siempre ha "valorado la cercanía en la acción política" y que trabajará "con la perspectiva de mejorar la vida de la gente", y quiso agradecer la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, "una buena amiga", y Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.





09:52 Toma la palabra la nueva ministra, Isabel Rodríguez, que reconoce su nerviosismo. "Es un día muy emocionante, que hay que procesar rápido". Sus primera palabras son de agradecimiento para Pedro Sánchez por su confianza. Menciona la esperanza del Gobierno de recuperación. "Espero estar a la altura". Agradece también al partido y su familia







09:48 Miquel Iceta le desea lo mejor a Isabel Rodríguez y "espera que disfrute tanto como él". Tras alabar la labor de los trabajadores de los funcionarios, asegura esperar "haber dejado un buen recuerdo". "Ha sido breve pero intenso"

09:44 "Siento mucho dejar este ministerio" dice Iceta, "aquí hemos echado muchas horas" 09:43 Comienza el traspaso del ministerio de Política Territorial de Miquel Iceta a Isabel Rodríguez



09:30 Hoy comenzamos una nueva etapa en el Ejecutivo, con un equipo que aportará juventud, cercanía y experiencia en el servicio público para acometer una recuperación justa, social, digital, verde y feminista.



Gracias por vuestro compromiso.

Seguimos avanzando por una España mejor. https://t.co/pacAI0fB9s — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2021

09:27 Una vez que los nuevos ministros se hagan cargo de sus respectivas carteras tendrán que hacer frente a retos como la llegada de los fondos europeos y el final de la crisis sanitaria.

Los deberes pendientes de los nuevos ministros

El acto de toma de posesión en imágenes

Los nuevos ministros prometen sus cargos, en imágenes





09:14 Una vez prometidos sus cargos, se producirán los cambios de cartera en los distintos ministerios:

Ministerio de Política Territorial: De Miquel Iceta a Isabel Rodríguez

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática: De Carmen Calvo a Félix Bolaños

Ministerio de Educación y Formación Profesional: De Isabel Celaá a Pilar Alegría

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: De José Luis Ábalos a Raquel Sánchez

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: De Arantxa González Laya a José Manuel Albares Ministerio de Cultura y Deporte: De José Manuel Rodríguez Uribes a Miquel Iceta

Ministerio de Ciencia e Innovación: De Pedro Duque a Diana Morant

Ministerio de Justicia: De Juan Carlos Campo a Pilar Llop

Ministerio de Función Pública al Ministerio de Hacienda y Función Pública: De Miquel Iceta a María Jesús Montero

08:57 Los nuevos ministros de Pedro Sánchez han prometido este lunes a las 9.00 horas sus nuevos cargos ante el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, que llegan como consecuencia de la «fuerte» remodelación del Gobierno

Los nuevos ministros de Sánchez prometen su cargo ante el Rey

Diana Morant promete el cargo de ministra de Ciencia e Innovación, cargo hasta ahora en manos de Pedro Duque, que sale del ejecutivo de Pedro Sánchez. Morant nació en Gandía, tiene 41 años y es ingeniera en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Fue cabeza de cartel del PSPV en las municipales de Gandía de 2015 y pese a no ser el partido más votado, fue elegida alcaldesa con los votos del PSPV, Més Gandia y Ciudadanos. En 2019 repitió como alcaldesa con el apoyo de Més Gandia Unida





08:44

Aunque Miquel Iceta ya formaba parte del Consejo de Ministros, promete hoy como ministro de Cultura y Deporte, un cambio de competencias desde el ministerio de Política Territorial. Iceta llegaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de enero tras la salida de Salvador Illa, que se presentaba a las elecciones autonómicas catalanas.



Es el turno ahora de Isabel Rodríguez que promete como ministra de ministra de Política Territorial, en sustitución de Miquel Iceta, quien se ocupará de Cultura. Isabel Rodríguez será además ministra portavoz, en lugar de María Jesús Montero. Rodríguez (Abenojar, 1981) Es alcaldesa de Puertollano desde junio de 2019, tras ganar las elecciones y después de haber sido diputada por Ciudad Real en el Congreso desde 2011, donde ha llegado a presidir la Comisión de Justicia, además de formar parte de la Comisión Permanente y de la Comisión Constitucional, entre otras.





Promete como ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática el actual secretario de la presidencia, Félix Bolaños. El puesto estaba hasta ahora ocupado por Carmen Calvo. Bolaños es un hombre de la absoluta confianza de Pedro Sánchez. Número uno de su promoción de licenciados en Derecho de la Universidad Complutense y ganó la oposición para la única plaza de letrado del Banco de España.Se le atribuye ser el arquitecto jurídico del decreto de estado de alarma por la pandemia y el diseño de la estructura del Gobierno de coalición







Pilar Alegría promete el cargo de ministra de Educación y Formación Profesional. La actual delegada del Gobierno en Aragón sustituye a Isabel Celaá. Diplomada en Magisterio, un pacto entre PP y Vox en 2019 evitó que la nueva ministra de Educación alcanzara la alcaldía de Zaragoza. Alegría (Zaragoza, 1977), se convertirá en la primera ministra aragonesa







Raquel Sánchez, hasta ayer alcaldesa de la localidad barcelonesa de Gavá, promete el cargo de ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en sustitución de José Luis Ábalos. Licenciada en Derecho, 46 años, ecologista, feminista y madre de dos hijos, entró como concejal en Gavà en 2007. Accedió a la alcaldía en 2014, tras la dimisión del alcalde y desde entonces ganó dos elecciones.





08:36 Promete también María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, competencia a las que suma las de Función Pública. Montero ocupa la cartera de Hacienda desde 2018 y en 2020 sustituyó a Isabel Celaá como portavoz del Gobierno, puesto que ahora pasa a Isabel Rodríguez. Montero Montero es licenciada en Medicina y Cirugía y máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA. Cuenta con una amplia especialización en gestión sanitaria y gerencia hospitalaria, ámbitos en los que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional.

08:36

José Manuel Albares (Madrid, 49 años) promete el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de Arancha González-Laya. Hombre de confianza del presidente, formó parte de su equipo de campaña para las generales de 2015. Su última misión al frente de la embajada española en París fue tratar de convencer a las autoridades francesas de que España era un país seguro para viajar pese a la covid-19



08:35

También promete su cargo como vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Se culmina así la reducción de cuatro a tres vicepresidencias en el cambio de Gobierno. Ribera también ha prometido como Consejo de Ministras y Ministros



También promete su cargo como vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Se culmina así la reducción de cuatro a tres vicepresidencias en el cambio de Gobierno. Ribera también ha prometido como Consejo de Ministras y Ministros





08:30 Nadia Calviño promete su cargo como vicepresidenta primera tras la salida de Carmen Calvo del Ejecutivo. Será la número dos, la mujer que presidirá el Consejo de Ministros cuando el presidente esté ausente. Nacida en A Coruña en 1968, fue una de las grandes sorpresas del mandatario socialista cuando llegó a Moncloa por primera vez a mediados de 2018.

La jueza Pilar Llop promete el cargo de ministra de Justicia. Sustituye en el cargo a Juan Carlos Campo. Llop era presidenta del Senado, puesto que ahora ocupará el socialista Ander Gil. Políglota y trabajadora incansable, llegó a la política en Madrid de la mano de Ángel Gabilondo. Hija de un taxista y una peluquera, licenciada en Derecho y especialista en traducción jurídica y en violencia de género. accedió a la carrera judicial en 1999





08:19 Estamos en una nueva fase, como Gobierno y sociedad, de recuperación. La asignatura pendiente es la igualdad.



Acercarnos a los problemas de la gente, empatizar y tener los pies en la vida de cotidiana de la ciudadanía es nuestro compromiso.



Hoy en @La_SER 👇🏽 pic.twitter.com/SGq5DjT1Ii — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 12, 2021