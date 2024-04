En directo | Montero: «Los ataques personales son inadmisibles y deben parar de una vez»

21:15

Núñez Feijóo: «El presidente del Gobierno no tiene palabra, no lo cree nadie»

Núñez Feijóo: «Nos ha contado tantas cosas Pedro Sánchez, que yo ya no sé qué va a pasar... Dijo que no pactaría con Podemos, convoca unas elecciones y firma con ellos; hizo lo mismo con Bildu, con Puigdemont,... El problema de todo esto es que el presidente del Gobierno de nuestro país no tiene palabra, no lo cree nadie».