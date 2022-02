Directo | El PP se compromete a derogar la reforma cuando gobierne

08:02 Señal de Televisión en el Congreso



09:19 "Por primera vez en España el 15% de las contrataciones nuevas ya tiene carácter indefinido", asegura la diputada socialista Esther Peña. 09:16 Peña (PSOE) dice que estar en contra de esta reforma es "estar en tierra de nadie". 09:14 Interviene ahora la diputada socialista Esther Peña: "Más de un millón de trabajadores perdieron su empleo cuando ustedes aprobaron su reforma laboral", afirma.

09:12 La portavoz del PP en el Congreso durante su intervención en el hemiciclo / Óscar Chamorro

09:08 Gamarra asevera que "este real decreto va en dirección contraria a las necesidades del mercado de trabajo". "Hoy también se vota retroceder o avanzar hacia adelante", afirma. 09:06 "Si esta reforma mejorara la situación del mercado laboral, el PP apoyaría este decreto", asegura la portavoz popular en el Congreso.

09:04 El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el máximo responsable de UGT, Pepe Álvarez / Óscar Chamorro

08:59Gamarra, a Díaz: "Usted ha traicionado a los suyos".

"Con esta reforma el PP consiguió revertir el tsunami de desempleo que propició el Gobierno de Zapatero", dice Gamarra. 08:58 Toma la palabra Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso: "Asistimos esta mañana a una de las votaciones mas delirantes que se votan en esta legislatura. Hoy le he notado bastante insegura, y es normal, llegó aquí como líder de los piquetes y ahora está con la Troika". 08:56Lourdes Pérez "Va por ellos", concluye Díaz, entre aplausos. Toca el turno ahora del PP: votación "delirante", abre Cuca Gamarra. 08:55Lourdes Pérez La vicepresidenta echa mano del recurso a la empatía con nombres y apellidos: la empleada de ayuda a domicilio Eva María Cancelo y José Manuel Formoso, trabajador de la limpieza. Cuando la ministra trabajaba de abogada. 08:54 Díaz, sobre el decreto del Gobierno: "Es el resultado claro del acuerdo, del consenso y de la generosidad, de la ética de la responsabilidad, de muchos meses y mesas de negociación".

08:52 Yolanda Díaz dice no encontrar ningún elemento sólido para votar en contra de la reforma laboral del Gobierno.

08:52Lourdes Pérez Díaz: "nadie con su voto" debería devolver a "la casilla de salida de la funesta precariedad".

08:51 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla con la vicepresidenta Yolanda Díaz / Óscar Chamorro

08:50Lourdes Pérez Y la vicepresidenta contraataca, en mensaje implícito a ERC: "Esto es la política, el diálogo permanente y el acuerdo" 08:49Lourdes Pérez Díaz" "Tengo la sensación de que tras un debate político de semanas no hemos abordado con rigor esta reforma". Y remacha: "Digan que no al diálogo social" 08:48Díaz agradece al PNV su actitud a pesar de que votarán en contra de la norma

"El PNV ha sido serio en este debate. Han discutido de contenidos, se lo agradezco", asegura Díaz. 08:47Lourdes Pérez Gesto relevante: Díaz da las gracias expresamente a todos y cada uno de los avales de ´la vía Ciudadanos'. También al PNV, "porque han sido serios".

08:47 La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su intervención en la Cámara Baja / Óscar Chamorro

08:45Díaz, dolida por el rechazo de algunos grupos a la reforma laboral

La vicepresidenta del Gobierno asegura le "entristece y apena" que la "norma más importante de la Legislatura se sitúe en el campo de rivalidades partidistas". 08:45Lourdes Pérez Todo el discurso de Díaz está orientado a desgranar las bondades de la reforma. Lo relevante, viene a decir, es el contenido, no con quién va a salir adelante. 08:43Lourdes Pérez La vicepresidenta se adentra en un ámbito delicado para la izquierda crítica, los jóvenes. Esos que, sostiene, "solo han conocido el trabajo precario".

08:43 El portavoz del PNV, Aitor Esteban, que votará en contra de la norma del Gobierno / Óscar Chamorro

08:42Lourdes Pérez Díaz se congratula de que la tasa de paro haya caído al 13,3% gracias al escudo social. "(Esta reforma) supone un cambio cultural". 08:39 Díaz: "Ese modelo de despido básico de la derecha española es el que nosotros hemos demostrado que se puede revertir". 08:39Lourdes Pérez Díaz subraya el valor de los ERTE, en carga contra la derecha: "Han salvado 550.000 empresas". 08:37 Díaz: "La protección real ante el despido es en lo que se basa esta reforma". 08:37Lourdes Pérez Díaz arropa su discurso con una catarata de datos sobre los males que corregirá la reforma. De blanco y negro y con un tono inusualmente grave en ella.

08:35 El portavoz del PSOE en el Congreso, antes del comienzo del pleno: "Vamos a recuperar los derechos perdidos con la reforma del PP".

08:32Lourdes Pérez Díaz, amparada por los datos de empleo de ayer: "La contratación indefinida es ya la norma en nuestro país". Y el fetiche hoy del Gobierno: "estabilidad". 08:31 "La contratación indefinida es ya la norma en nuestro país", asevera la vicepresidenta segunda del Ejecutivo. 08:29 Díaz: "Se acabó que los trabajadores se vean obligados a tener un contrato temporal por trabajar en una empresa que presta servicios a otra". 08:29Lourdes Pérez La estrategia de Díaz es nítida: intentar situar a ERC; PNV y EH Bildu entre espada de su no y la pared de los derechos de los trabajadores que, incide, salvaguarda la reforma.

08:26 Díaz ha recordado que en los dos primeros años de la reforma popular se destruyeron "más de un millón de empleo".

08:26Lourdes Pérez Díaz reta a los críticos del bloque de la investidura:: "¿Van a decir que no a esto? ¿Van a condenar a los convenios a la muerte súbita" 08:25Díaz asegura que se han firmado ya 238.000 nuevos contratos indefinidos gracias a la norma

La vicepresidenta Díaz ha afirmado que desde su entrada en vigor el pasado 1 de enero se han firmado ya 238.000 nuevos contratos indefinidos.

08:23Lourdes Pérez Díaz ha enviado un mensaje implícito a Rufián (ERC), lamentando la alusión a que éste es un proyecto suyo, "personal" de la vicepresidenta. 08:22Miguel Ángel Alfonso Los diputados de UPN Carlos García Adanero y Sergio Sayas no romperán la disciplina de voto pese a mostrarse en contra con la postura adoptada por la dirección de su partido. El Gobierno sigue contando con una mayoría de 176 sies frente a 173 noes. 08:22Lourdes Pérez Díaz se revuelve: admite que no ha conseguido explicar el contenido de la norma y envía un mensaje a sus socios: "Me entristece" que solo se haya hablado de intereses políticos. 08:20 Díaz asegura que "hoy se debate el contenido de una norma que recupera derechos para los trabajadores y trabajadores de nuestro país". 08:19 "Estamos ante una norma decisiva que tiene tras de sí una década de luchas", dice la vicepresidenta.

08:18 Díaz reivindica su labor en la reforma: "Lo hago con mucha ilusión, porque se trata de una norma decisiva"