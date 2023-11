Directo | Aizpurua (EH Bildu): «Señor Sánchez, hoy no le concedemos un cheque en blanco»

08:20

Importante

Mertxe Aizpurua: «Dice usted que las recetas neoliberales han fracasado. Bien, esperamos que no sean palabras huecas, porque esta vez no bastará con tomar ciertas medidas coyunturales y superficiales que no transformen la realidad de la desigualdad social y el neoliberalismo económico. Esa que usted ha definido como fracasada».