En directo | Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar

Begoña Gómez, que ya está en los juzgados de Castilla, aún no ha subido a la sexta planta. Su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado está prevista para dentro de menos de 20 minutos y su abogado, Antonio Camacho, no desvela todavía si la mujer del presidente del Gobierno se acogerá a su derecha a no declarar o no.