Cronología de la batalla encarnizada entre Ayuso y Casado

Sin embargo, la «paz» fue efímera y en octubre la presidenta madrileño bloqueó en WhatsApp al secretario general del partido, Teodoro García Egea. Ayuso, indignada por que le pidiesen explicaciones por el supuesto contrato y por no dejarle vía libre para liderar el partido en Madrid, bloqueó a Egea y otros dirigentes para que a partir de entonces no puedan dirigirse a ella por ese canal.

En noviembre, de hecho, aludía celebrar el Congreso el PP de Madrid «cuanto antes» y señalaba que «la democracia interna tenía que abrirse paso». Génova, según explicó García-Egea ayer, no convocaba dicho Congreso por la negativa de la presidenta madrileña de aclarar la relación de su hermano con el contratio por el se adquirieron mascarillas durante la pandemia.

17 de febrero de 2021

Ruptural total

La noche del 16 de febrero se filtraba en prensa que la dirección nacional del PP había encargado un espionaje a Ayuso por el caso de su hermano, y a la mañana siguiente la líder regional acusaba al presidente del PP, Pablo Casado, de intentar destruirla. El secretario general, Teodoro García-Egea, respondía dos horas después y anunciaba la apertura de un expediente contra la regidora. También confirmaba que la no convocatorio del congreso obedecía a lo que conocían sobre el contrato de las máscarillas adquirido por la Comunidad de Madrid y el hermano de Isabel Díaz-Ayuso. Además, desde el PP apuntan a que no pusieron en manos de la fiscalía este asunto porque carecían de pruebas y aplicaron «el protocolo interno». Los puentes entre ambas partes han desaparecido y la encarnizada batalla no tiene vuelta atrás.