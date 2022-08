Interior solo ha indemnizado a la tercera parte de las víctimas de los atentados de Cataluña

La atención a las víctimas de los atentados de Cataluña de agosto de 2017 no va a pasar a los manuales precisamente como un referente a seguir. España, a pesar de ser el país europeo con más larga trayectoria de acto terrorista y a pesar de contar desde 1999 con legislación específica sobre la ayuda a los damnificados de esos ataques, ha dejado sin indemnizar a las dos terceras parte de las víctimas de los diferentes escenarios de los atentados de hace cinco años (las dos explosiones de Alcanar, Las Ramblas, el degollamiento de Pau Pérez, el intento de robo de un vehículo por parte de Younes Abouyaaqoub y el tiroteo que acabó con la vida de este último).

Según las propias estadísticas del Ministerio del Interior, de las 355 de las víctimas que figuran en la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2021 sobre aquellos hechos solo 130 han obtenido «algún tipo de indemnización o ayuda». O sea, solo el 36,6% de las personas que figuran en el fallo han recibido algún tipo de contraprestación o ayuda, aunque en principio todas ellas tenían que haber tenido derecho a ella.

Cronología de las víctimas TOTAL 355 16 244 95 Fallecidos Heridos Estrés postraumático 1 16 de agosto Primera explosión en Alcanar 13 heridos 2 17 de agosto Atropello en las Ramblas 14 fallecidos 181 heridos 82 víctimas estrés postraumático 3 Segunda explosión en Alcanar 22 heridos 4 Huida de Abouyaaqoub por Barcelona 1 fallecido 3 heridos Pau Pérez Degollado por Y. Abouyaaqoub durante la huida 5 18 de agosto Ataque en Cambrils 1 fallecido 24 heridos 6 21 de agosto Intento de robo de un vehículo por parte Abouyaaqoub en Olèrdola 1 herido 7 Abatimiento de Abouyaaqoub en Subirats 2 víctimas estrés postraumático Younes Abouyaaqoub Diversas fechas Otros casos relacionados con los ataques 11 víctimas estrés postraumático Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio del interior.

Siempre de acuerdo con los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, parte de la explicación de tan bajo porcentaje de víctimas indemnizadas se debe a que de esas 355 solo 216 solicitaron en indemnización al Ministerio del Interior «en el plazo de un año previsto en el artículo 28 de la Ley 29/2011» ( la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo).

Aun así, Interior admite que ha desestimado «por diferentes motivos» las solicitudes de 84 víctimas que sí que aparecían en la sentencia y que, por tanto, tenían judicialmente reconocida la condición de damnificados, lo que no ha sido óbice para que la Administración no les haya dado esa condición. En cualquier caso, Interior no especifica los criterios técnicos en los que se fundamentan esas denegaciones.

Responsables del Ministerio del Interior insisten en que 139 de las «personas incluidas en el apartado de hechos probados» no han presentado ninguna solicitud en plazo de ayuda o indemnización. «El motivo por el cual no se ha solicitado ningún tipo de ayuda se desconoce, si bien una gran mayoría de estos afectados se corresponde con las personas que en el apartado de hechos probados de la sentencia referidos a las Ramblas figuran como que padecieron síndrome de estrés postraumático (un total de 82 afectados, de los cuales 66 no han solicitado ningún tipo de ayuda), y el resto (73) son en su gran mayoría afectados con lesiones y secuelas de carácter leve», apostillan desde Interior.

Víctimas indemnizadas Sí han solicitado indemnización No han solicitado indemnización 355 TOTAL Víctimas indemnizadas 130 216 Solicitudes desestimadas 86* Víctimas con estrés postraumático 66 139 Víctimas con lesiones leves 73 *De las solicitudes desestimadas aún hay dos que se están tramitando Ministerio del Interior.

El importe total de las indemnizaciones reconocidas por el Ministerio del Interior por los atentados de Cataluña de agosto de 2017 se eleva en la actualidad a 7.338.798,78 euros.

Las cifras que maneja Interior, sin embargo, no se corresponderían ni mucho menos con la envergadura real de los perjudicados, de acuerdo con los datos que maneja a principal organización no gubernamental ni institucional que se está ocupando de la atención de la gran mayoría de las víctimas de los ataques de hace cinco años, la Unidad de Atención y Valoración de Afectados del Terrorismo (UAVAT).

Medio millar

Según los estudios de UAVAT, el porcentaje de víctimas de los ataques de Cataluña sería mucho mayor del que reconoce la administración, ya que sus técnicos han localizado a al menos a 129 personas heridas en el sumario, que, sin embargo, no aparecen en la sentencia, por lo que el número real de damnificados en los ataques se acercaría al medio millar.

«Lo que ha ocurrido en estos atentados es una auténtica vergüenza. El Ministerio del Interior no ha hecho casi nada en estos cinco años por tratar de localizar a las víctimas. Se limitaron a abrir una oficina entre el 22 y 29 de agosto de 2017 en algún lugar de Barcelona que no publicitaron y luego se desentendieron por completo de hacer un seguimiento de las víctimas y, mucho menos, intentar encontrarlas», afirma rotundo Robert Manrique, asesor de la UAVAT y víctima él mismo del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona. Manrique, además, recuerda que, dado los lugares vacacionales donde tuvieron lugar los atentados, hay víctimas de un total de 30 nacionalidades, con lo cual la situación de desconocimiento de la legislación española es aún mayor.

Los Reyes depositan flores en el altar improvisado por las víctimas del atentado en Las Ramblas. / AFP

«En estos cinco años el Ministerio del Interior siempre ha insistido en que ellos no están para buscar a las víctimas y que son los damnificados los que tienen que ponerse en contacto, pero se olvidan por completo que la propia Ley 29/2011 es la que obliga a la Administración a ser proactiva en la atención, algo que Interior no está haciendo en absoluto», apunta Manrique. El dirigente de la UAVAT se refiere en particular al artículo 11 de ese texto, que establece que «las Administraciones Públicas competentes establecerán, de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que correspondan».

«A pesar de que España ha vivido el mayor atentado de Europa con el 11-M y pese a que los ataques de Cataluña, afortunadamente, tuvieron una envergadura menor que los de los trenes, la Administración no ha aprendido nada», insiste Robert Manrique.

Familiares de las víctimas en el lugar del atentado. / EFE

«En el Ministerio del Interior la denominan Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, pero es una mera ofician de trámite, ni apoyan ni ayuda ni son proactivos», denuncia Sara Bosch, forense especialista en postraumatología de la UAVAT, quien insiste en que Interior «se mueve en la legalidad, pero están siendo perversos en sus argumentos denegatorios. Saben perfectamente de las carencias, que los plazos son muy cortos, pero viven en la autocomplacencia».

«En el Ministerio del Interior nadie se está preocupando en localizar o hacer un seguimiento a las decenas de personas que sufrieron estrés postraumático y cuyos síntomas están aflorando con el paso de los años», explica por su parte Elisa Micciola, psicóloga forense de la UAVAT. «Las lesiones de un atentado no se acaban el día del atentado», recuerda la especialista.

El juez Guevara: «Han sido las grandes olvidadas» Lo ocurrido en la atención de las víctimas de los atentados de 2017 es para todos los técnicos de la UAVAT especialmente «lacerante» porque hasta octubre de 2018, cuando había pasado más de un año de los atentados y por tanto había prescrito la posibilidad de reclamar los daños, no se hizo público un primer listados de víctimas con la publicación del auto de procesamiento. Y es que los fallos e irregularidades para con los damnificados de estos atentados aparecen por doquier. En al menos el 20% de las 355 víctimas reconocidas en la sentencia, la justicia admite sin ambages que no tiene informe forense de sanidad sobre ellos y mucho menos sobre su evolución. Al menos 182 de las víctimas de la resolución judicial jamás han sido contactadas o encontradas. Y el problema –insisten desde la UAVAT- es que solo las administraciones públicas pueden hacerlo porque la Ley de Protección de Datos impide a una asociación ponerse en contacto con ellas. Aunque también daría igual porque ya no habría derecho a ninguna indemnización. Al final, lo hechos han dado la razón al ponente de la sentencia sobre aquellos atentados. Alfonso Guevara, en la página 992 de su fallo, escribió: «las víctimas han sido las grandes olvidadas durante la instrucción».