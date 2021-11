En directo: Interior cifra en 6.000 los inmigrantes retornados a Marruecos

16:57 El Rey refuerza el mensaje de Bruselas a Marruecos: "España es Europa". / Atlas

15:51Marruecos acepta el retorno de todos los adultos

España y Marruecos han cerrado un acuerdo por el que el reino alauita se compromete a aceptar el retorno de todos los adultos marroquíes que han accedido de forma irregular a Ceuta desde la madrugada del pasado lunes. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta, este acuerdo se está ejecutando desde las 22.00 horas de este miércoles y ha permitido hasta el momento el retorno de un centenar de marroquíes a través del paso fronterizo de El Tarajal. 15:34Aragón estará dispuesto a acoger los menores "por humanitarismo y lealtad"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado que la región estará dispuesta a acoger a los menores que sean necesarios entre los que están en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes de los últimos tres días.

15:21 Marruecos dice que espera "actos" de España y no "palmaditas". Vídeo: EP



15:07Castilla y León acogerá a 18 menores no acompañados trasladados desde Ceuta

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha avanzado que la Comunidad acogerá a 18 menores no acompañados trasladados desde Ceuta y ha destacado la "solidaridad" de la Comunidad y su "compromiso" con los menores. 14:53Madrid cumplirá "la decisión unilateral" de acoger menores

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha indicado que el Gobierno regional cumplirá con "la ley" tras la "decisión unilateral" del Gobierno central de distribuir a menores no acompañados de Ceuta entre las CC.AA., aunque ha criticado que "como siempre, la mala gestión del Gobierno de España la acaban pagando las comunidades autónomas". 14:34La Comunidad Valenciana acogerá a 13 menores de Ceuta

La Comunidad Valenciana acogerá a 13 menores llegados a Ceuta en los últimos días de los 200 niños que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 plantea que deben repartirse entre las comunidades autónomas, según la propuesta de este departamento del Ejecutivo central. 14:16Casado responsabiliza a Podemos de la crisis con Marruecos

El líder del PP, Pablo Casado, ha responsabilizado a Podemos de la "crisis diplomática" con Marruecos y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a romper su acuerdo de gobierno con el partido morado. Tras asegurar que una oposición "leal no es una oposición silenciosa", ha indicado que si el Gobierno quiere la "ayuda" del PP es "para hacer las cosas mejor" y "no para callarse y aplaudir". 13:58Marruecos dice que espera de España "actos" y no "palmaditas en la espalda"

El Gobierno marroquí aún no da por superada la crisis diplomática abierta por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghalil, y está a la espera de "actos" que vayan más allá de "palmaditas en la espalda". Así se ha pronunciado este jueves un alto cargo de la diplomacia marroquí al portal le360.ma, considerado como próximo al Palacio de Mohamed VI, a falta de que el Gobierno publique un comunicado oficial con el que explique su decisión de llamar a consultas este martes a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich.

13:27 Menores llegados desde Marruecos cantan junto a un militar en Ceuta. J. Cano / F. Torres

13:13 El Ministerio del Interior ha cifrado este jueves en 6.000 el número de inmigrantes que han retornado a Marruecos desde Ceuta, a donde llegaron a acceder desde la madrugada del lunes unas 8.000 personas de forma irregular. Son 400 más que la última cifra ofrecida ayer a las 13.00 horas. 12:55 La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que ahora los políticos en España deben actuar con "unidad" y no mostrar "fisuras" ante la crisis con Marruecos. 12:38 La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha confirmado este jueves que la Comunidad de Madrid recibirá 20 menores extranjeros no acompañados de Ceuta. 12:04Menores a las puertas de la nave de El Tarajal: «¡Viva España!», por Juan Cano y Fernando Torres 11:19 La defensora de los derechos humanos y fundadora de la organización 'Caminando Fronteras', Helena Maleno, ha denunciado este jueves que "decenas de refugiados" que llegaron a Ceuta en estos días han sido expulsados a pesar de que pidieron asilo a las autoridades españolas.



10:01 El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que plantearse la posible mediación de Felipe VI en la crisis con Marruecos "significa que no hay nadie en el Gobierno capaz de tener una interlocución fluida" con Rabat para "poder solucionar este problema".



09:17 El Gobierno pide a las comunidades que acojan a 200 menores que estaban en Ceuta antes de la crisis. / Atlas

08:59 La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este jueves a Marruecos de estar sometiendo a España a un "chantaje" en la frontera con Ceuta y vulnerar las normas del derecho internacional. "No vamos a aceptar el más mínimo chantaje ni cuestionamiento de la integridad territorial", ha advertido.

08:02 A través del hashtag #GraciasLuna numerosas personalidades y ciudadanos han expresado su solidaridad con la voluntaria que se abrazó a un inmigrante en la playa del Tarajalque y sufrió posteriormente insultos de diferentes personas en Twitter. No quiero cerrar el día sin compartir la emoción y el orgullo que dejan las impactantes imágenes de calor humano, empatía y solidaridad que no debemos perder#GraciasLuna por representar los mejores valores de nuestra sociedad@guardiacivil@EjercitoTierra@CruzRojaEsp@policiapic.twitter.com/N64TkXkObg — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) May 19, 2021

07:30 La tensión en Ceuta se traslada al otro lado de la frontera / Vídeo: Atlas

07:23Los comerciantes de Ceuta: «Nos utilizan como moneda de cambio»

Mira con recelo hacia el exterior de su tienda mientras friega el local. Ayer abrió, pero sólo para atender a los clientes que ya tenían reserva. «No vino nadie más en todo el día, a eso de las siete y pico bajamos la persiana y nos fuimos a casa». Carmen regenta una tienda de productos para animales en la que ofrecen servicios de peluquería para mascotas. Está ubicada en pleno centro de Ceuta y no le suele faltar la clientela, pero el martes, con las fronteras marítimas saturadas y las calles repletas de marroquíes vagando sin rumbo, el día fue «muy triste». «Daban ganas de llorar, mirabas fuera y Ceuta no parecía nuestra ciudad». Por Juan Cano y Fernando Torres. 07:20EEUU afirma que "apoya" que España y Marruecos "trabajen juntos hacia una resolución"Estados Unidos se manifestó ayer por primera vez sobre la crisis migratoria y diplomática abierta en Ceuta afirmando que "apoya" tanto a España como a Marruecos para que "trabajen juntos hacia una resolución".

21:07 Vídeo | Muchos migrantes regresan voluntariamente a Marruecos acompañados por los militares (Fuente: Atlas).

20:25 Alemania "celebra" las medidas de España en la crisis de Ceuta y pide a Marruecos que controle las fronteras. 19:57Mónica García insta a Ayuso a poner Madrid "a disposición" para acoger menores procedentes de Ceuta "sin demoras" La líder de Más Madrid en la región, Mónica García, ha instado a la presidenta autonómica en funciones, Isabel Díaz Ayuso, a poner la Comunidad a "disposición" para acoger a los menores extranjeros que han viajado solos a Ceuta. "Sin peros ni demoras. Madrid es abierta y acogedora y se demuestra en estos momentos", ha añadido en sus redes sociales Mónica García. 19:04Actualización | Sánchez y Casado rompen la tregua por la crisis con MarruecosEspaña ha devuelto a 5.600 personas y trata de normalizar las relaciones diplomáticas a pesar del silencio de RabatUna crónica de Ramón Gorriarán. 17:46 El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha propuesto a las comunidades autónomas que acojan "en los próximos días" a unos 200 menores que han migrado solos a Ceuta. 17:21 El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha mostrado hoy partidario de que la comunidad internacional imponga sanciones a Marruecos si este país continúa utilizando la inmigración como arma.

16:56 Carles Puigdemont defiende la reclamación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Le Maroc a le droit de soulever la question de la souveraineté et il serait nécessaire de créer une table de dialogue pour résoudre le conflit. Un dialogue entre l'Espagne et le Maroc serait nécessaire pour traiter l'agenda des désaccords. — Carles Puigdemont (@KRLS) May 19, 2021

16:34 La embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, ha partido ya rumbo a Rabat después de que el Gobierno marroquí la llamara a consultas en plena crisis diplomática por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La llamada a consultas de un embajador está considerado como el acto de protesta diplomática más enérgico.

16:24

15:51Sánchez acusa a Casado de deslealtad en la crisis con Marruecos

Pedro Sánchez y Pablo Casado han trasladado a los lindes de la política doméstica la crisis con Marruecos por la entrada de miles de inmigrantes irregulares en Ceuta. El presidente ha acusado al jefe de la oposición de ser «desleal» por aprovechar una situación como la creada en la frontera hispano-marroquí en esa ciudad para «tratar de derribar al Gobierno». El líder del PP ha pedido a Sánchez que se deje «ayudar» en esta crisis porque es una evidencia la incapacidad del Ejecutivo para solucionarla. Por Ramón Gorriarán.

15:37 Andalucía pide "responsabilidad a los partidos ante la crisis migratoria / Vídeo: EP

15:30 Polémica en Andalucía por la llegada de menores extranjeros a Ceuta / Vídeo: EP

15:21 El Ministerio del Interior ha elevado a 5.600 la cifra de inmigrantes que ya han retornado a Marruecos tras acceder de forma irregular a Ceuta, de los aproximadamente 8.000 que lograron rebasar el perímetro de la frontera desde el lunes de madrugada, según los datos recopilados hasta las 13.00 horas de este miércoles.

15:05 Un grupo de menores intenta cruzar a España a bordo de una barca cerca de la playa ceutí de El Tarajal este miércoles / EFE

15:03 Melilla ha recibido este miércoles el refuerzo de 20 agentes de la Guardia Civil "para apoyar el servicio de control migratorio y vigilancia del perímetro fronterizo", en el día que se constituye Centro de Coordinación (Cecor) formado por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) y el Ejército, bajo la presidencia de la delegada del Gobierno. 14:57 La diputada y portavoz de Derechos Humanos de Compromís en Les Corts, Cristina Rodríguez, ha pedido este miércoles al Gobierno "un reenfoque en las políticas migratorias que garanticen el derecho a la movilidad humana, siguiendo el ejemplo del Botànic", el gobierno valenciano que comparte la coalición con PSPV y Unidas Podemos.

14:49 Enfrentamiento entre Gobierno y oposición a casusa de la crisis migratoria en Ceuta / Vídeo: Atlas

14:47 La playa del Tarajal, escenario de un drama humanitario / Vídeo: Atlas

14:38Varias comunidades se ofrecen a acoger a los menores extranjeros llegados a CeutaVarias comunidades autónomas ofrecerán al Gobierno su apoyo para acoger a los menores extranjeros que han llegado este lunes y martes a Ceuta, y que han cruzado la frontera solos, así como a habilitar los recursos que sean necesarios para su atención, como el Gobierno Vasco, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que Andalucía ha dicho que no puede acoger más porque ya tienen 3.000 niños. 14:31La UE avisa a Marruecos que «no se dejará intimidar por nadie»

La Unión Europea ha endurecido el tono con Marruecos después de la llegada de más de 8.000 migrantes durante toda la jornada del lunes, el martes y este miércoles a Ceuta. Una situación que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ya se atribuye a la disputa por la soberanía del Sáhara Occidental y el internamiento del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño para tratarse de coronavirus. El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas ha avisado de que Europa «no se dejará intimidar» o «chantajear por nadie» en materia migratoria al tiempo que ha ofrecido a España «medios y recursos» para asegurar la frontera en sus dos ciudades autónomas. Por Miguel Ángel Alfonso. 14:26 Marruecos es el segundo país que más fondos comunitarios recibe por parte de la UE para la cooperación migratoria y cuenta con 346 millones de euros procedentes de distintos programas para asegurar la gestión de las fronteras, ha informado la Comisión Europea este miércoles. 14:23 La embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, ha partido ya rumbo a Rabat después de que el Gobierno marroquí la llamara a consultas en plena crisis diplomática por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas de este país.

14:12 Casado: "El PP siempre ayudará al Gobierno de España ante cualquier agresión del exterior" El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles, en medio de la crisis abierta con Marruecos tras la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, que el PP "siempre estará ayudando al Gobierno de España ante cualquier agresión que venga del exterior". Dicho esto, ha señalado que "la crisis diplomática es culpa de Marruecos pero la responsabilidad es del Gobierno porque se podía haber evitado".

13:44 Según ha informado la Comisión Europea, Marruecos es el segundo país que más fondos comunitarios recibe por parte de la UE para la cooperación migratoria y cuenta con 346 millones de euros procedentes de distintos programas para asegurar la gestión de las fronteras. 13:27 La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia que ha detectado “agresiones a menores por parte de miembros del ejército, incumplimiento del deber de protección de la infancia o devoluciones en caliente sin las mínimas garantías". 13:20 Sindicatos policiales han pedido doblar el número de antidisturbios destinados en Ceuta y que se les permita usar pelotas de goma.

12:59 Almeida llama a la unidad para afrontar la "conducta inadmisible de Marruecos" / Vídeo: EP