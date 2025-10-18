Lotería Nacional, en directo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 18 de octubre
SORTEO EN DIRECTO ·Comprueba tu número y todos los premios de la Lotería Nacional del sábado, 18 de octubre, con un primer premio de 120.000 euros a la serie
Sábado, 18 de octubre 2025, 11:05
11:00
Lotería Nacional: Premios por aproximación del sorteo de hoy
Del primer y segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy deriva el premio por aproximación , es decir, el número anterior y posterior a los mismos. Loterías y Apuestas del Estado otorga 10.000 euros a las del primero y 5.540 euros a las del segundo premio .
10:53
Segundo premio de la Lotería Nacional
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado, 18 de octubre de 2025, es de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo) . Para resultar agraciado con el segundo premio del sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado tu décimo debe coincidir con las cinco cifras y la serie.
10:48
Primer premio Lotería Nacional del 18 de octubre
El primer premio de la Lotería Nacional reparte hoy sábado, 18 de octubre 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 euros al décimo. Además, se reparten premios a las 99 centenas restantes del primer premio de 300 euros y 2 premios por aproximación para el número anterior y posterior dotado de 10.000 euros.
10:43
Lotería Nacional: Premios del sorteo de hoy
La Lotería Nacional de hoy sábado, 18 de octubre de 2025 reparte un total de 42.000.000 de euros. Repasamos a continuación todos los premios que puedes ganar en el sorteo:
Primer premio de 60.000 euros al décimo
Segundo premio de 12.000 euros al décimo
Aproximaciones del primer y segundo premio de 10.000 y 5.540 euros respectivamente
Premios a la centena del primer y segundo premio de 300 euros
Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
Reintegros de 6 euros
10:34
Premios de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional reparte un primer premio de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo) y un segundo premio de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo) . Sumado a estos dos premios mayores, están 2 aproximaciones al primer premio dotadas de 10.000 euros a la serie cada una y otras 2 aproximaciones más al segundo premio por un valor de5.540 euros a la serie cada una.
10:34
Horario del sorteo de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional de España del sábado, 18 de octubre comienza a las 12:00 h (hora canaria) . El sorteo de hoy tendrá una duración aproximada de 20 minutos y podrás seguirlo en directo desde Canarias7. Simplemente mantén actualizada esta página en tu navegador para conocer todos los resultados y comprobar tu número.
10:33
Sorteo Lotería Nacional en directo
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional de hoy en directo ! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por Loterías y Apuestas del Estado este sábado, 18 de octubre .
