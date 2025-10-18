Lotería Nacional, en directo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 18 de octubre

10:34

Premios de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional reparte un primer premio de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo) y un segundo premio de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo) . Sumado a estos dos premios mayores, están 2 aproximaciones al primer premio dotadas de 10.000 euros a la serie cada una y otras 2 aproximaciones más al segundo premio por un valor de5.540 euros a la serie cada una.