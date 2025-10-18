Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Primero Canarias celebra su congreso constituyente, en directo
Sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 18 de octubre
Lotería Nacional

Lotería Nacional, en directo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 18 de octubre

SORTEO EN DIRECTO ·

Comprueba tu número y todos los premios de la Lotería Nacional del sábado, 18 de octubre, con un primer premio de 120.000 euros a la serie

CANARIAS7

CANARIAS7

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:05

Actualizado Hace 5 minutos

11:00

Lotería Nacional: Premios por aproximación del sorteo de hoy

Del primer y segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy deriva el premio por aproximación , es decir, el número anterior y posterior a los mismos. Loterías y Apuestas del Estado otorga 10.000 euros a las del primero y 5.540 euros a las del segundo premio .

10:53

Segundo premio de la Lotería Nacional

El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado, 18 de octubre de 2025, es de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo) . Para resultar agraciado con el segundo premio del sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado tu décimo debe coincidir con las cinco cifras y la serie.

10:48

Primer premio Lotería Nacional del 18 de octubre

El primer premio de la Lotería Nacional reparte hoy sábado, 18 de octubre 600.000 euros a la serie, es decir, 60.000 euros al décimo. Además, se reparten premios a las 99 centenas restantes del primer premio de 300 euros y 2 premios por aproximación para el número anterior y posterior dotado de 10.000 euros.

10:43

Lotería Nacional: Premios del sorteo de hoy

La Lotería Nacional de hoy sábado, 18 de octubre de 2025 reparte un total de 42.000.000 de euros. Repasamos a continuación todos los premios que puedes ganar en el sorteo:

  • Primer premio de 60.000 euros al décimo

  • Segundo premio de 12.000 euros al décimo

  • Aproximaciones del primer y segundo premio de 10.000 y 5.540 euros respectivamente

  • Premios a la centena del primer y segundo premio de 300 euros

  • Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros

  • Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros

  • Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros

  • Reintegros de 6 euros

10:34

Premios de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional reparte un primer premio de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo) y un segundo premio de 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo) . Sumado a estos dos premios mayores, están 2 aproximaciones al primer premio dotadas de 10.000 euros a la serie cada una y otras 2 aproximaciones más al segundo premio por un valor de5.540 euros a la serie cada una.

10:34

Horario del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional de España del sábado, 18 de octubre comienza a las 12:00 h (hora canaria) . El sorteo de hoy tendrá una duración aproximada de 20 minutos y podrás seguirlo en directo desde Canarias7. Simplemente mantén actualizada esta página en tu navegador para conocer todos los resultados y comprobar tu número.

10:33

Sorteo Lotería Nacional en directo

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional de hoy en directo ! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por Loterías y Apuestas del Estado este sábado, 18 de octubre .

