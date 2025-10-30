Comprobar Lotería Nacional en directo: sorteo de hoy jueves 30 de octubre
SORTEO ·Consulta todos los resultados y décimos premiados en este jueves de la Lotería Nacional que reparte 2.463.000 de premios
Jueves, 30 de octubre 2025, 20:06
20:06
Lotería Nacional: Premio a las extracciones de 3 cifras
Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional con las extracciones a las tres últimas cifras, de 15 euros al décimo: 636,
20:04
Premio a las extracciones de las 2 últimas cifras de la Lotería Nacional
Las extracciones de dos cifras de la Lotería Nacional de hoy han agraciado a los acabados en: 29, 83, 61, 04, 46, 41, 49, 68 y 56 . Los décimos acabados en estos dos dígitos están premiados con 6 euros por décimo.
20:00
Lotería Nacional del jueves en directo
¡Empieza el sorteo del jueves, 30 de octubre de 2025 de la Lotería Nacional ! Te recordamos que para seguir el sorteo en directo puedes actualizar esta misma página en donde podrás comprobar tu décimo y conocer el resultado del sorteo con todos los número premiados.
19:56
Probabilidad de ganar la Lotería Nacional del jueves
En el sorteo de la Lotería Nacional hay 10 series de 100.000 billetes, por los que las posibilidades de hacerse con el primer premio ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado es de 1 entre 100.000.
19:50
Sorteo de la Lotería Nacional en directo
¡Queda muy poco para que comience el sorteo de la Lotería Nacional! En apenas 10 minutos arranca el sorteo de hoy. Te recordamos que podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página para comprobar si tu número está premiado. Simplemente refresca la página en tu navegador y podrás conocer el resultado y la última hora del sorteo.
19:48
Premios a las últimas cifras de la Lotería Nacional
En la Lotría Nacional de España de hoy las últimas 2, 3 y 4 cifras tienen premio. El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte un premio a las extracciones de 6, 15, 75 euros por serie respectivamente.
19:43
Premios a la centena de la Lotería Nacional
Además de las aproximaciones, el sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves, 30 de octubre las 99 centenas restantes del primer y segundo premio serán agraciadas con 300 y 150 euros respectivamente.
19:40
Lotería Nacional: Premios por aproximación
Del primer y segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy deriva el premio por aproximación, es decir, el número anterior y posterior a los mismos. Loterías y Apuestas del Estado otorga 12.000 euros a las del primero y 7.470 euros a las del segundo premio.
19:35
Cobrar décimo Lotería Nacional del jueves
Puedes cobrar tu décimo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves, 30 de octubre de 2025 en el banco más cercano y tendrás que presentar la documentación necesaria. En el caso de no superar los 2.000 euros, puedes reclamar tu premio en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías a partir del día siguiente al sorteo y con el décimo o resguardo.
19:25
Lotería Nacional: Reintegros
Al final del sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy se anunciarán tres cifras agraciadas con el reintegro. Si el número de tu décimo termina en una de ellas podrás recuperar el dinero gastado, 3 euros.
19:20
Segundo premio Lotería Nacional del jueves
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves, 30 de octubre de 2025 está dotado de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros al décimo. Si tu décimo se queda muy cerca del número afortunado, puedes haber ganado el premio por aproximación al número anterior y posterior, dotado de 7.470 euros. Si tu número coincide con alguno de los 99 restantes de la centena, te llevas un premio de 150 euros.
19:11
Lotería Nacional: Primer premio del sorteo del jueves
El primer premio de la Lotería Nacional de España asciende a 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo. Si tienes el número anterior y posterio de este ganador de la Lotería Nacional, te llevarás 12.000 euros.
19:07
Premios de la Lotería Nacional
En este sorteo de la Lotería Nacional del jueves, 30 de octubre de 2025 , estos son todos los premios a los que puedes optar:
Primer premio de 30.000 euros al décimo
Segundo premio de 6.000 euros al décimo
Aproximaciones del primer y segundo premio de 12.000 y 7.470 euros respectivamente
Premios a la centena del primer y segundo premio de 300 y 150 euros respectivamente
Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
Reintegros de 3 euros
19:00
Lotería Nacional hoy en directo
¡Quedan 30 minutos para que comience la Lotería Nacional! Sigue todo el sorteo en directo a través dCanarias7, comprueba los resultados de los premios y si eres uno de los agraciados en este sorteo del jueves, 30 de octubre de 2025. Mantén actualizada esta misma página para conocer la última hora de este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado.
19:00
Premios Lotería Nacional hoy 30 de octubre
La Lotería Nacional de hoy reporte dos grandes premios en el sorteo de hoy, jueves, 30 de octubre. El primer premio asciende a 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo y el segundo premio está dotado de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo . Además de los dos premios principales, hay muchas otras categorías con las que podrás ganar un pellizco. La Lotería Nacional de España reparte 12.600.000 euros hoy.
19:00
Horario del sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves, 30 de octubre comienza a las 20:00 horas (hora canaria) . Este sorteo tiene una duración aproximada de 20 minutos y podrás seguirlo en directo desde esta misma página para comprobar tu décimo y no perderte ningún detalle.
19:00
Lotería Nacional: Sorteo en directo
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional en directo! En el sorteo de hoy se reparten 12.600.000 de euros entre 2.463.000 de premios . Sigue la Lotería Nacional de hoy jueves, 30 de octubre y comprueba tu décimo de la Lotería Nacional de España.
