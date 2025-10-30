Comprobar Lotería Nacional en directo: sorteo de hoy jueves 30 de octubre

19:35

Cobrar décimo Lotería Nacional del jueves

Puedes cobrar tu décimo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves, 30 de octubre de 2025 en el banco más cercano y tendrás que presentar la documentación necesaria. En el caso de no superar los 2.000 euros, puedes reclamar tu premio en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías a partir del día siguiente al sorteo y con el décimo o resguardo.