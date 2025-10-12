Lotería Nacional: comprobar Sorteo extraordinario del día de la Hispanidad 2025 en directo

19:42

Premios a la centena de la Lotería Nacional

En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre se reparten 99 premios a la centena del primer y segundo premio . Si resultas afortunado con uno de estos premios que Loterías y Apuestas del Estado pone en juego en el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad te llevarás 750 euros a la serie, es decir, 75 euros al décimo.