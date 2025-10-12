Lotería Nacional: comprobar Sorteo extraordinario del día de la Hispanidad 2025 en directo
SORTEO EN DIRECTO ·Sigue el Sorteo extraordinario de la Hispanidad de la Lotería Nacional y comprueba tu número en directo
Domingo, 12 de octubre 2025, 19:45
19:42
Premios a la centena de la Lotería Nacional
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre se reparten 99 premios a la centena del primer y segundo premio . Si resultas afortunado con uno de estos premios que Loterías y Apuestas del Estado pone en juego en el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad te llevarás 750 euros a la serie, es decir, 75 euros al décimo.
19:37
Premio a las dos últimas cifras de la Lotería Nacional
Tan solo dos serán las extracciones de dos cifras de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre, premiadas con 300 euros a la serie, o lo que es lo mismo, si tienes un décimo acaba con las dos cifras premiadas, te llevarás 30 euros. ¡Menos es nada!
19:31
Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de Hispanidad en directo
¡Solo queda media hora que comience el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2025 de la Lotería Nacional de España! Ha llegado el momento de que saques tu décimo, lo tengas a mano y mantengas actualizado el directo para que no te pierdas nada y compruebes si tu número ha sido uno de los premiados.
19:26
Premio a las tres últimas cifras de la Lotería Nacional
Las extracciones de tres cifras del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy serán quince, cada una de ellas dotadas con 750 euros a la serie, lo que viene a ser 75 euros si tu décimo acaba en alguna de las tres cifras premiadas.
19:21
Premio a las cuatro últimas cifras de la Lotería Nacional
Durante la Lotería Nacional del domingo 12 de octubre se realizarán cinco extracciones de cuatro cifras premiadas cada una de ellas con 3.750 euros a la serie. Es decir, si tienes un décimo acabado en estos cuatro dígitos en el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2025 te llevarás 375 euros.
19:17
Segundo premio de la Lotería Nacional
El segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Naciona asciende a 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros al décimo . Para el número anterior y posterior a este segundo premio, también hay una importante cuantía: 15.325 euros si tienes un décimo con uno de estos dos números.
19:11
Primer premio de la Lotería Nacional
El primer premio de la Lotería Nacional de España de hoy domingo 12 de octubre está dotado con 1,3 millones de euros a la serie , lo que viene a ser 130.000 euros al décimo. Además, en este Sorteo Extraordinario de la Hispanidad también hay premios para las aproximaciones -el número anterior y posterior a este primer premio- premiados con 24.000 euros cada uno.
19:06
Premio especial del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional
El más ansiado es, sin duda, el premio especial del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2025, que asciende a 15 millones de euros a un sólo décimo . El número será el mismo que el del primer premio, pero con una fracción y una serie específica, de ahí que solo haya un ganador.
19:00
Probabilidad de ganar la Lotería Nacional
Dado que en el Sorteo Extraordinario de la Hispanidad 2025 se ponen en juego 10 series de 100.000 billetes cada una, la probabilidad de llevarte el primer premio si juegas con un sólo décimo es de 1 entre 100.000.
18:53
Emisión del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del 12 de octubre
Loterías y Apuestas del Estado ha emitido 10 series de 100.000 billetes, con décimos a 15 €. En total, se reparten 105 millones de euros en premios en el Sorteo extraordinario del día de la Hispanidad.
18:44
Horario del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad 2025
La Lotería de Nacional del domingo 12 de octubre se celebra hoy a las 21:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el Sorteo Extraordinario de la Hispanidad en directo tan solo tienes que refrescar la página y mantenerla actualizada para comprobar los resultados al momento en Canarias7.
18:44
Premios de la Lotería Nacional de hoy
En el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional te puede puedes llevar un premio especial de 15 millones de euros a un sólo décimo, pero además de estos te puedes hacer con un primer premio de 130.000 euros al décimo y un segundo premio de 25.000 euros por décimo.
18:43
Sorteo Extraordinario de la Hispanidad
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre en directo.Loterías y Apuestas del Estado celebran en esta fecha el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad, en el que se pone en juego un total de 105 millones de euros.
