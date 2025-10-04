Lotería Nacional en directo: comprobar resultados del sorteo de hoy 4 de octubre

10:27

Horario del sorteo de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de octubre arrancará a las 12:00 h (hora canaria) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Todos los números premiados los podrás ver al instante a través del directo de Canarias7. Para poder comprobarlos, refresca la página en tu navegador y conoce todos los premios en tiempo real.