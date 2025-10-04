Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sorteo de la Lotería Nacional del sábado 4 de octubre
Directo Lotería Nacional

Lotería Nacional en directo: comprobar resultados del sorteo de hoy 4 de octubre

Sigue el sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, 4 de octubre en directo. Todos los resultados, números y décimos premiados en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

CANARIAS7

CANARIAS7

Sábado, 4 de octubre 2025, 10:28

Actualizado Hace 2 minutos

10:27

Horario del sorteo de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de octubre arrancará a las 12:00 h (hora canaria) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Todos los números premiados los podrás ver al instante a través del directo de Canarias7. Para poder comprobarlos, refresca la página en tu navegador y conoce todos los premios en tiempo real.

Sorteo Lotería Nacional

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo al Sorteo de la Lotería de Nacional de sábado, 4 de octubre ! Es el momento de sacar el décimo y comprobar si tu número está entre los premiados en este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado. ¡La suerte está echada!

