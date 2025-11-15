Comprobar Lotería Nacional en directo: resultados del sorteo de hoy 15 de noviembre

11:55

Premios de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional de hoy sábado, 15 de noviembre de 2025 reparte un total de 42.000.000 de euros. Repasamos a continuación todos los premios que puedes ganar en el sorteo:

- Primer premio de 60.000 euros al décimo

- Segundo premio de 12.000 euros al décimo

- Aproximaciones del primer y segundo premio de 10.000 y 5.540 euros respectivamente

- Premios a la centena del primer y segundo premio de 300 euros

- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros

- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros

- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros

- Reintegros de 6 euros