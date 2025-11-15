Comprobar Lotería Nacional en directo: resultados del sorteo de hoy 15 de noviembre
SORTEOS ·Consulta todos los resultados y décimos premiados de este sábado, 15 de noviembre de la Lotería Nacional
Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:03
12:03
Resultado Lotería Nacional: Premio a las 2 últimas cifras
Las extracciones de dos cifras de la Lotería Nacional de hoy han agraciado a los acabados en: 03, 37, 60, 91, 05, 09, 17 y 94 . Los décimos acabados en estos dos dígitos están premiados con 12 euros por décimo.
Enlace copiado
12:00
Arranca el sorteo de la Lotería Nacional
¡Empieza el sorteo del sábado, 15 de noviembre de 2025 de la Lotería Nacional de España! Te recordamos que para seguir el sorteo en directo puedes actualizar esta misma página en donde podrás comprobar tu décimo y conocer el resultado del sorteo con todos los número premiados.
Enlace copiado
11:55
Premios de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional de hoy sábado, 15 de noviembre de 2025 reparte un total de 42.000.000 de euros. Repasamos a continuación todos los premios que puedes ganar en el sorteo:
- Primer premio de 60.000 euros al décimo
- Segundo premio de 12.000 euros al décimo
- Aproximaciones del primer y segundo premio de 10.000 y 5.540 euros respectivamente
- Premios a la centena del primer y segundo premio de 300 euros
- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
- Reintegros de 6 euros
Enlace copiado
11:49
Lotería Nacional hoy en directo
¡Queda poco más de 10 minutos para que comience la Lotería Nacional ! Sigue todo el sorteo en directo a través de Canarias7, comprueba los resultados de los premios y si eres uno de los agraciados en este sorteo del sábado, 15 de noviembre de 2025. Mantén actualizada la página para conocer la última hora de este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado.
Enlace copiado
11:43
¿Cuánto dinero retiene Hacienda de la Lotería Nacional?
Hacienda aplica un 20% de retención en todos los premios de juegos del azar que superen los 40.000 euros de premio. En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 15 de noviembre, , solo se te aplicará la retención de Hacienda si te haces con el primer premio.
Enlace copiado
11:36
Cómo cobrar un décimo de la Lotería Nacional
Puedes cobrar tu décimo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 15 de noviembre de 2025 en el banco más cercano y tendrás que presentar la documentación necesaria. En el caso de no superar los 2.000 euros, puedes reclamar tu premio en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías a partir del día siguiente al sorteo y con el décimo o resguardo.
Enlace copiado
11:31
Sorteo de la Lotería Nacional en directo
¡Ya queda muy poco para que comience el sorteo de la Lotería Nacional! En apenas 30 minutos arranca el sorteo de hoy, sábado, 15 de noviembre de 2025 . Te recordamos que podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página para comprobar si tu número está premiado. Simplemente refresca la página en tu navegador y podrás conocer el resultado y la última hora del sorteo.
Enlace copiado
11:25
Reintegros de la Lotería Nacional
Los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 15 de noviembre de 2025, se llevan 6 euros.
Enlace copiado
11:19
Premios a las últimas cifras de la Lotería Nacional
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, 15 de noviembre también se reparten premio menores a las extracciones de 2, 3 y 4 cifras. Si tu décimo acaba en alguno de los números premiados en esta categoría, ganarás 12, 30, 150 euros respectivamente.
Enlace copiado
11:13
Premios a la centena Lotería Nacional
Las 99 centenas restantes de los dos premios principales de la Lotería Nacional de hoy sábado, 15 de noviembre tienen premio. El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte 300 euros a la serie, de las que se excluyen las aproximaciones por tener una cuantía mayor.
Enlace copiado
11:06
Premios por aproximación de la Lotería Nacional del sábado
En el sorteo de hoy sábado, 15 de noviembre tu décimo tiene premio si coincide con los números anterior y posterior al primer y segundo premio de 10.000 euros y 5.540 euros respectivamente.
Enlace copiado
11:00
Segundo Premio de la Lotería Nacional
El segundo premio de la Lotería Nacional reparte hoy sábado, 15 de noviembre, 120.000 euros a la serie, es decir, 12.000 euros al décimo. Además, se reparten premios a las 99 centenas restantes del segundo premio de 300 euros y 2 premios por aproximación para el número anterior y posterior dotado de 5.540 euros.
Enlace copiado
10:51
Primer Premio de la Lotería Nacional
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 15 de noviembre de 2025 está dotado de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo). Recuerda que si resultas ganador del premio gordo deberás tributar el 20% a Hacienda al superar la cantidad de 40.000 euros.
Enlace copiado
10:46
Premios del sorteo de la Lotería Nacional
En la Lotería Nacional de hoy sábado, 15 de noviembre se reparte un primer premio de 60.000 al décimo y un segundo premio de 12.000 al décimo. Los números anterior y posterior a este primer y segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de España también premiados con 10.000 y 5.540 euros respectivamente.
Enlace copiado
10:40
Probabilidades de ganar un premio en el sorteo de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional se celebra a través del sistema de bombos múltiples. La emisión del sorteo consiste en 10 series de 100.000 billetes cada una, por lo que las posibilidades de ganar el primer premio del sorteo de este sábado es de 1 entre 100.000 .
Enlace copiado
10:34
¿A qué hora es el sorteo de hoy de la Lotería Nacional?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 15 de noviembre da comienzo a las 12:00 horas (hora canaria). Podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página, manteniéndola actualizada para conocer todos los resultados y premios.
Enlace copiado
10:29
Premios de la Lotería Nacional
En este sorteo de la Lotería Nacional del sábado, 15 de noviembre de 2025, estos son todos los premios a los que puedes optar:
Primer premio de 60.000 euros al décimo
Segundo premio de 12.000 euros al décimo
Aproximaciones del primer y segundo premio de 10.000 y 5.540 euros respectivamente
Premios a la centena del primer y segundo premio de 300 euros
Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
Reintegros de 6 euros
Enlace copiado
10:28
Lotería Nacional en directo
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional en directo ! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado, 15 de noviembre de 2025.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad