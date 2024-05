La 'princesa de la chabola' que enamora a India

La gente dice que vivo en una chabola, pero yo adoro mi vida. Mi objetivo es convertirme en una supermodelo para dar de comer a mi familia». Así se presenta en Instagram la adolescente de Mumbai Maleesha Kharwa, que suma ya casi medio millón de seguidores y se ha convertido en la última sensación de las redes sociales indias. Allí la conocen como 'la princesa de la barriada' y, poco a poco, va haciendo realidad sus sueños: ya ha protagonizado portadas de revistas tan influyentes como Vogue o Cosmopolitan. Y todo gracias a una casualidad.

Su meteórica carrera comenzó en 2020, cuando el actor y bailarín de Hollywood Robert Hoffman visitó India para rodar un videoclip. Quería incluir a residentes de las barriadas de la capital económica del país para darle un toque de autenticidad y en su búsqueda se topó con Maleesha. «Me resultó fascinante a primera vista. Estaba sentada sobre una esterilla en una chabola y era muy llamativa», recordó en una conversación con The National.

Maleesha Kharwa frente a la chabola de su familia con uno de sus vestidos favoritos. @maleeshakharwa

Aunque al final decidió rodar con su prima, porque ella resultaba demasiado «chocante» para el papel, a Hoffman se le ocurrió grabar un vídeo de Maleesha para que pudiese presentarse a cástings y lanzar una campaña de 'crowdfunding' para mejorar sus condiciones de vida.

El objetivo era reunir 22.000 dólares, toda una fortuna para un Estado en el que el salario mínimo no alcanza los 150 euros mensuales. «Quiero convertirme en una niña modelo profesional para ganar dinero y vivir en una casa de verdad, tener suficiente para comer y hacerme con una buena educación», explicaba Maleesha en la página de micromecenazgo GoFundMe, donde también relató cómo se había interesado por el mundo de la actuación y el modelaje: «Mis padres suelen ir a sets de televisión y cine para tratar de convertirse en extras y lograr así sobrevivir en la ciudad», contaba, incluyendo fotos de modelos infantiles en campañas de marcas como Zara o GAP para ilustrar la meta que tenía en mente.

Chabolas en la barriada de Dharavi. Aquí vive Maleesha. Reuters

«Voy a un colegio público. Siempre me ha gustado estudiar y, como sacar buenas notas hace felices a mis padres, pues saco buenas notas. Mi asignatura favorita es Inglés. Me encanta hablar en ese idioma. Pero para sobrevivir en la ciudad, tanto mi familia como yo hacemos trabajos irregulares. Con tu ayuda podré seguir asistiendo a clase, vivir bajo techo en una casa que no se inunde, y trabajar para conseguir mi sueño», prometía Maleesha a sus mecenas. «Hasta ahora, mi existencia se limita más a sobrevivir que a prosperar», sentenciaba en su alegato para recabar apoyos.

Rostro de la mayor cosmética

La campaña superó holgadamente el objetivo económico marcado, la afamada fotógrafa Sasha Jairam accedió a hacerle una sesión gratuita de fotos, y Hoffman recuerda que «las oportunidades no tardaron en empezar a llegar». Lo que nadie podía prever es que Maleesha fuese a cosechar el éxito sin precedentes del que está disfrutando ahora. Porque su rostro divertido de formas suaves y tez morena, iluminado por una amplia sonrisa, ha conquistado al público y a marcas como Forest Essentials, que ha decidido confiarle su imagen.

Maleesha es la cara de la Colección Yuvati, la línea más joven de la empresa de cosméticos. «Tuve una conexión inmediata con ella», recordaba la fundadora de la marca, Mira Kulkarni, en una conversación con Vogue India. «Con esta colección no solo estamos ayudando a Maleesha a hacer realidad sus sueños, también contribuimos al proyecto Paathshala para impulsar jóvenes talentos. Destinamos el 10% de los beneficios al acceso de los menos privilegiados a la educación, algo que redunda en el objetivo de lograr una India mejor», explicaba, subrayando que el mensaje es claro: «Da igual de dónde vengas, y cómo de grande sea tu sueño. Los sueños son de todos y todos importan».

Pero no siempre es así. Y mucho menos en el Dharavi natal de Maleesha, la barriada más grande del mundo. Aunque el lugar ha mejorado considerablemente en los últimos años, continúa albergando a una depauperada población que diferentes estimaciones elevan hasta un millón de personas.

Sus estrechas callejuelas, a menudo sin asfaltar y flanqueadas por construcciones informales que el Gobierno ha tratado de eliminar en multitud de ocasiones, saltaron a la fama de la mano de 'Slumdog Millionaire', una película que dulcificaba el drama de la miseria en India y que proyectaba la misma esperanza que representa Maleesha. No en vano, la adolescente comparte con Jamal Malik, el protagonista del filme dirigido por Danny Boyle en 2008, ese perfil de joven al que la fortuna saca de la pobreza.

Maleesha Kharwa suma ya casi medio millón de seguidores en Instagram. Reuters

Y muchas de las respuestas a sus comentarios en Instagram evidencian que se trata de un personaje que tiene mucha fuerza: «Eres una fuente de inspiración». «Es increíble ver cómo creces». «Demuestras la fortaleza de la mujer india». «Si más personas hiciésemos lo que hizo Robert contigo, el mundo sería un lugar mejor». La realidad, no obstante, demuestra que el caso de Maleesha es una rarísima excepción. A pesar del continuo crecimiento económico de India, el país continúa sufriendo una pobreza estructural de dimensiones colosales.

Denuncia social

Quizá por eso, en su campaña Maleesha enfatizaba que su objetivo también es cambiar la vida de otras personas que la rodean. Y lo hace reflejando en sus vídeos la dura realidad de la barriada para concienciar a la sociedad.

«Mucha gente no puede creer lo difícil que nos resulta algo aparentemente tan sencillo como acceder a agua limpia, o cómo las Autoridades derriban las casas y la gente tiene que volver a reconstruirlas. Vienen como una mafia, con excavadoras, y arrasan con todo, generalmente en la estación de lluvias para que sea más difícil volver a levantarlas», comenta la modelo.

En contraposición a esta coyuntura, también quiere recoger en imágenes sus 'primeras veces': «la primera vez que viajo, que como en un restaurante, o que duermo en mi propia casa», detalla. Ese último hito ha sido el más importante, porque, según diferentes medios indios, Maleesha ya ha conseguido salir de Dharavi y adquirir un modesto piso de una habitación. Ahora su objetivo es llegar a un millón de seguidores. La casa de sus sueños tendrá que esperar un poco más.