Última hora de la guerra entre Hamás e Israel

Comunicado de la Organización Mundial de la Salud:

«La crisis en Gaza está teniendo un impacto devastador en el acceso a la atención médica de los pacientes con necesidades a largo plazo. Los pacientes con cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y problemas de salud mental se enfrentan a desabastecimientos de medicamentos y se les ha excluido de los servicios de salud. Sólo un tercio de los centros de atención primaria están funcionando, mientras que el 66% de los hospitales que permanecen abiertos han reducido sustancialmente los servicios para hacer frente a un gran número de víctimas. Antes del 7 de octubre, alrededor de 100 pacientes cada día necesitaban atención médica fuera de Gaza debido a la falta de disponibilidad de atención médica».

