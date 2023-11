Última hora de la guerra entre Hamás e Israel

El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, ha publicado en X, antes Twitter, que había hablado con los residentes dentro de Gaza.

«Tuve el triste privilegio de hablar por teléfono con familias de Gaza esta mañana. Lo que han soportado desde el 7 de octubre es más que devastador. Y cuando una niña de 8 años te dice que no quiere morir, es difícil no sentirse impotente»

“We don’t want to die.”



I had the sad privilege of speaking to families in Gaza over the phone this morning. What they’ve endured since October 7 is beyond devastating.



And when an 8-year-old tells you that she doesn’t want to die, it’s hard not to feel helpless.