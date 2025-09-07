China se prepara para la guerra

Es difícil mantener en secreto una obra faraónica que ocupa más de seis kilómetros cuadrados. Incluso si todos los accesos por tierra quedan cerrados a cal y canto para evitar miradas curiosas. En el siglo XXI, los satélites desnudan todo lo que sucede en el planeta. Incluso con esta tecnología, los servicios de Inteligencia han tardado en determinar qué es lo que China está construyendo 30 kilómetros al suroeste de Pekín.

No en vano, desde el cielo, el proyecto guarda curiosas similitudes con la Ciudad Prohibida de la capital china, con un conjunto de edificaciones rodeado por un perímetro rectangular, y puede que su función no sea muy diferente de la que esa tenía en antiguas dinastías: dirigir los movimientos del ejército chino.

Las imágenes por satélite van despejando dudas sobre lo que ya se ha rebautizado como la 'Ciudad Militar de China': los expertos en defensa están convencidos de que se trata del mayor centro de comando militar del mundo, con un tamaño que multiplica por diez el del Pentágono de Estados Unidos. Y no solo es grande, también es profundo.

Aunque los planos son obviamente secretos, los analistas militares coinciden en señalar que la maquinaria utilizada indica la construcción de diferentes búnkeres subterráneos en el complejo, destinados a proteger a los líderes del país en caso de que se produzca una guerra, incluso nuclear. Se han diseñado teniendo en cuenta el poder destructivo de las bombas GBU-57A, capaces de penetrar decenas de metros en el suelo antes de detonar. Son, precisamente, las utilizadas por Estados Unidos, el único país que cuenta con ellas, para atacar las instalaciones nucleares en las que Irán enriquece uranio.

Según publicó el diario británico 'Financial Times', la primera piedra se puso en 2022, cuando las excavadoras comenzaron el movimiento de tierras e incluso la demolición de algunos edificios residenciales de la zona. En 2023, el solar de cuatro kilómetros de ancho ya estaba despejado y un año después arrancó la excavación. Actualmente, numerosos edificios están ya prácticamente terminados, y la Inteligencia estadounidense ha escudriñado minuciosamente las imágenes del proyecto para tratar de determinar dónde están y adónde van los túneles secretos del centro de comando. China, por su parte, ni siquiera ha reconocido que ahí se estén levantando instalaciones militares y obliga a cualquier periodista a dar media vuelta en cuanto trata de acercarse al lugar.

Centenario del Ejército chino

Más allá de la anécdota, el proyecto resulta representativo del salto cualitativo que está dando el Ejército Popular de Liberación, que esta semana ha quedado de manifiesto durante el gran desfile militar en conmemoración del 80 aniversario del final de la Segunda GuerraMundial.

Ya es el segundo país que más presupuesto destina a Defensa, superando incluso a Rusia en tiempos de guerra, y se ha embarcado en una ambiciosa modernización de todas sus fuerzas para poder plantar cara a las potencias occidentales por tierra, mar y aire.

Caza Chengdu J10 Superioridad aérea

Chengdu J10 En servicio desde 2005 Dassault Rafale En servicio desde 2001 Ejércitos que utilizan uno y otro modelo El conflicto entre India y Pakistán ha provocado los primeros combates directos entre ambos aparatos Francia Grecia Pakistán China Catar India Irán Egipto Dimensiones similares Chengdu J10 15,50 m Longitud 15,27 m Dassault Rafale Envergadura 9,70 m ¿Versiones implicadas? Aunque la superioridad del J-10 frente al Rafale parece probada, al menos en los combates en los cielos de Cachemira, no está claro si los aviones europeos estaban equipados con las últimas versiones disponibles del sistema de defensa antimisiles. Envergadura 10,80 m Altura 4,78 m Altura 5,34 m Velocidad máxima operativa 2.300 km/h 2.390 km/h Velocidad máxima al nivel del mar 1480 km/h 1.390 km/h Alcance 3.650 km 3.700 km Techo de vuelo 16.800 m 18.000 km Chengdu J10 En servicio desde 2005 Dassault Rafale En servicio desde 2001 Ejércitos que utilizan uno y otro modelo El conflicto entre India y Pakistán ha provocado los primeros combates directos entre ambos aparatos Francia Grecia Pakistán China Catar India Irán Egipto Dimensiones similares Chengdu J10 15,50 m Longitud 15,27 m Dassault Rafale Envergadura 9,70 m ¿Versiones implicadas? Aunque la superioridad del J-10 frente al Rafale parece probada, al menos en los combates en los cielos de Cachemira, no está claro si los aviones europeos estaban equipados con las últimas versiones disponibles del sistema de defensa antimisiles. Envergadura 10,80 m Altura 4,78 m Altura 5,34 m Velocidad máxima operativa 2.300 km/h 2.390 km/h Velocidad máxima al nivel del mar 1480 km/h 1.390 km/h Alcance 3.650 km 3.700 km Techo de vuelo 16.800 m 18.000 km Chengdu J10 En servicio desde 2005 En servicio desde 2001 Dassault Rafale Ejércitos que utilizan uno y otro modelo El conflicto entre India y Pakistán ha provocado los primeros combates directos entre ambos aparatos Francia Grecia Pakistán China Catar India Irán Egipto Dimensiones similares Fuerza Aérea de Pakistán Chengdu J10 15,50 m Longitud 15,27 m Fuerza Aérea de la India Dassault Rafale Envergadura 9,70 m ¿Versiones implicadas? Aunque la superioridad del J-10 frente al Rafale parece probada, al menos en los combates en los cielos de Cachemira, no está claro si los aviones europeos estaban equipados con las últimas versiones disponibles del sistema de defensa antimisiles. Envergadura 10,80 m Altura 4,78 m Hombre de 1,85 m a escala Altura 5,34 m Velocidad máxima operativa Velocidad máxima al nivel del mar 2.300 km/h 2.390 km/h 1480 km/h 1.390 km/h Alcance Techo de vuelo 16.800 m 3.650 km 3.700 km 18.000 km Chengdu J10 En servicio desde 2005 En servicio desde 2001 Dassault Rafale Ejércitos que utilizan uno y otro modelo El conflicto entre India y Pakistán ha provocado los primeros combates directos entre ambos aparatos Francia Grecia Pakistán China Catar India Irán Egipto Dimensiones similares Fuerza Aérea de Pakistán Chengdu J10 15,50 m Longitud 15,27 m Fuerza Aérea de la India Dassault Rafale Envergadura 9,70 m ¿Versiones implicadas? Aunque la superioridad del J-10 frente al Rafale parece probada, al menos en los combates en los cielos de Cachemira, no está claro si los aviones europeos estaban equipados con las últimas versiones disponibles del sistema de defensa antimisiles. Envergadura 10,80 m Altura Altura 5,34 m 4,78 m Hombre de 1,85 m a escala Alcance Techo de vuelo Velocidad máxima operativa Velocidad máxima al nivel del mar 16.800 m 18.000 km 2.300 km/h 2.390 km/h 1480 km/h 1.390 km/h 3.650 km 3.700 km

De momento, en combate solo ha demostrado que uno de sus diseños funciona: el del Chengdu J10. Se vio las caras con los Rafale franceses en una batalla que no involucraba a ninguno de los dos países, sino a dos clientes:Pakistán e India. Las dos potencias nucleares se enfrentaron en los cielos y los J10 del país islámico vencieron a los Rafale de la superpotencia hindú, causando bastante revuelo en Francia.

Sobre todo porque los J10 ni siquiera son los modelos caza más avanzados de China, entre los que se cuentan los de quinta generación –el Chengdu J20 y el Shenyang J35– que, teóricamente, poseen capacidades similares a las de los F-22 y F-35 americanos.

Sobre el agua, China ha sorprendido con el desarrollo y construcción de un portaaviones –el tercero, ya que los dos anteriores parten de diseños soviéticos– y de submarinos de última generación. Entre las principales innovaciones navales se encuentra también el sistema de desembarco Shuiqiao 135, que permite tender un puente sobre el mar utilizando diferentes embarcaciones conectadas entre sí.

Portaaviones Fujian El segundo 'made in China'

Tipo 001 Tipo 002 Liaoning Shandong 305 m 300 m Es el primero fabricado por China. Los dos que tiene en servicio son dos rusos comprados y modificados. Tipo 003 Fujian Eslora 315 m Sistema de lanzamiento de tipo CATOBAR, una catapulta que impulsa aviones convencionales de combate para que despeguen en una pista tan corta. Usaría para ello un sistema electromagnético. 80.000 toneladas de desplazamiento Sistema integrado de propulsión eléctrica Capacidad estimada de transporte de 40 aviones de combate Tipo 001 Tipo 002 Liaoning Shandong 305 m 300 m Es el primero fabricado por China. Los dos que tiene en servicio son dos rusos comprados y modificados. Tipo 003 Fujian Eslora 315 m Sistema de lanzamiento de tipo CATOBAR, una catapulta que impulsa aviones convencionales de combate para que despeguen en una pista tan corta. Usaría para ello un sistema electromagnético. 80.000 toneladas de desplazamiento Sistema integrado de propulsión eléctrica Capacidad estimada de transporte de 40 aviones de combate Tipo 001 Liaoning 300 m Tipo 002 Shandong 305 m Eslora 315 m Tipo 003 Fujian Campo de fútbol a escala Es el primero fabricado por China. Los dos que tiene en servicio son dos rusos comprados y modificados. Sistema de lanzamiento de tipo CATOBAR, una catapulta que impulsa aviones convencionales de combate para que despeguen en una pista tan corta. Usaría para ello un sistema electromagnético. 80.000 toneladas de desplazamiento Sistema integrado de propulsión eléctrica Capacidad estimada de transporte de 40 aviones de combate Tipo 001 Liaoning 300 m Es el primero fabricado por China. Los dos que tiene en servicio son dos rusos comprados y modificados. Tipo 002 Shandong 305 m Eslora 315 m Tipo 003 Fujian Campo de fútbol a escala Sistema de lanzamiento de tipo CATOBAR, una catapulta que impulsa aviones convencionales de combate para que despeguen en una pista tan corta. Usaría para ello un sistema electromagnético. 80.000 toneladas de desplazamiento Sistema integrado de propulsión eléctrica Capacidad estimada de transporte de 40 aviones de combate

Por si fuese poco, las fuerzas de tierra cuentan ya con algunos de los misiles hipersónicos más sofisticados, como el Dongfeng DF –capaz de alcanzar velocidades cercanas a diez veces la del sonido–, y misiles estratégicos como el Dongfeng 41 –que puede dar en la diana a 15.000 kilómetros de distancia–. Por si fuese poco, China es la gran potencia a nivel global en la fabricación de drones, el elemento al que la guerra de Ucrania ha dotado de gran importancia.

Misiles hipersónicos Proyectiles casi imposibles de interceptar

Planeador (carga explosiva; potencialmente nuclear) Vehículo propulsor (primera fase del vuelo) Planeadores hipersónicos intercontinentales Los planeadores hipersónicos son un tipo de ojivas que pueden maniobrar a velocidades superiores a la del sonido. Siguen una trayectoria más plana -menos parabólica- hacia el objetivo. La capacidad para variar su recorrido hace que sean más difíciles de interceptar por los sistemas antimisiles actuales. Trayectoria convencional ATMÓSFERA TERRESTRE El planeador se separa del cuerpo del misil Su capacidad de giro hace imprevisible su trayectoria Planeador (carga explosiva; potencialmente nuclear) Vehículo propulsor (primera fase del vuelo) Planeadores hipersónicos intercontinentales Los planeadores hipersónicos son un tipo de ojivas que pueden maniobrar a velocidades superiores a la del sonido. Siguen una trayectoria más plana -menos parabólica- hacia el objetivo. La capacidad para variar su recorrido hace que sean más difíciles de interceptar por los sistemas antimisiles actuales. Trayectoria convencional ATMÓSFERA TERRESTRE El planeador se separa del cuerpo del misil Su capacidad de giro hace imprevisible su trayectoria Planeador Vehículo propulsor (carga explosiva; potencialmente nuclear) (primera fase del vuelo) Planeadores hipersónicos intercontinentales Los planeadores hipersónicos son un tipo de ojivas que pueden maniobrar a velocidades superiores a la del sonido. Siguen una trayectoria más plana -menos parabólica- hacia el objetivo. La capacidad para variar su recorrido hace que sean más difíciles de interceptar por los sistemas antimisiles actuales. Trayectoria convencional El planeador se separa del cuerpo del misil Los sistemas antimisiles estiman la trayectoria para interceptarlo antes de que llegue al objetivo ATMÓSFERA TERRESTRE 5 veces la velocidad del sonido Fase de planeo a menor altitud Lanzamiento vertical Más difícil de interceptar porque su maniobrabilidad hace imprevisible su trayectoria Planeador (carga explosiva; potencialmente nuclear) Vehículo propulsor (primera fase del vuelo) Planeadores hipersónicos intercontinentales Los planeadores hipersónicos son un tipo de ojivas que pueden maniobrar a velocidades superiores a la del sonido. Siguen una trayectoria más plana -menos parabólica- hacia el objetivo. La capacidad para variar su recorrido hace que sean más difíciles de interceptar por los sistemas antimisiles actuales. Trayectoria convencional El planeador se separa del cuerpo del misil Los sistemas antimisiles estiman la trayectoria para interceptarlo antes de que llegue al objetivo ATMÓSFERA TERRESTRE Fase de planeo a menor altitud 5 veces la velocidad del sonido Lanzamiento vertical Más difícil de interceptar porque su maniobrabilidad hace imprevisible su trayectoria

Los líderes del Partido Comunista siempre enfatizan que el único objetivo que persigue el gigante asiático con esta modernización es la disuasión, y que China no es una potencia imperialista ni tiene intención de inmiscuirse en los asuntos de terceros países.

La isla rebelde

No obstante, hay un asunto que Pekín considera doméstico y que preocupa en todo el mundo: la declarada ambición de invadir Taiwán, una isla democrática y de facto independiente cuya soberanía reclama para sí. La reunificación es uno de los objetivos más antiguos de la República Popular, y hay quienes consideran que el presidente Xi Jinping no desea esperar hasta 2049 –centenario de su proclamación– para hacerse con la antigua Formosa. En 2027 se celebran los cien años del establecimiento del Ejército y esa efeméride podría celebrarse tanto con la inauguración del nuevo centro de comando, que sustituirá al actual, construido en tiempos de la Guerra Fría en las colinas del oeste de la capital, como con la conquista de la isla. Esa aventura bélica es, según diferentes fuentes de Inteligencia, para lo que China lleva décadas preparando a su ejército. Sobre todo porque podría ser la chispa que prendiese una guerra con Estados Unidos y, previsiblemente, con sus aliados occidentales.

Objetivo Taiwán Barcos que se convierten en puentes

Pekín JAPÓN CHINA TAIWÁN 500 km CHINA Taipei Astilleros Guangzhou TAIWÁN Zhanjiang MAR DE CHINA MERIDIONAL Zona de pruebas Patas Puente (H.I.Sutton en Bluesky) Segunda y tercera embarcación Primera embarcación Pekín JAPÓN CHINA TAIWÁN 500 km CHINA Taipei Astilleros Guangzhou TAIWÁN Zhanjiang MAR DE CHINA MERIDIONAL Zona de pruebas Puente Patas (H.I.Sutton en Bluesky) Segunda y tercera embarcación Primera embarcación Pekín JAPÓN CHINA INDIA TAIWÁN MAR DE CHINA ORIENTAL FILIPINAS 500 km Fuhzou CHINA Astilleros donde se han construido las embarcaciones Taipei Shantou Guangzhou TAIWÁN Zonza de pruebas Hong-Kong Macao Zhanjiang VIETNAM MAR DE CHINA MERIDIONAL HAINAN FILIPINAS Primera embarcación Patas Puente Segunda y tercera embarcación (H.I.Sutton en Bluesky) Fuhzou CHINA Astilleros donde se han construido las embarcaciones Taipei Shantou Guangzhou TAIWÁN Pekín Zonza de pruebas Hong-Kong Macao JAPÓN Zhanjiang VIETNAM MAR DE CHINA MERIDIONAL CHINA HAINAN INDIA TAIWÁN MAR DE CHINA ORIENTAL FILIPINAS FILIPINAS 500 km Primera embarcación Patas Puente Segunda y tercera embarcación (H.I.Sutton en Bluesky)

El funcionamiento

Los navíos están diseñados para funcionar en conjunto. Se colocan uno detrás de otro frente al punto de desembarco. Una vez en posición, despliegan las patas con las que se apoyan en el fondo marino para ganar estabilidad. Cada uno de ellos despliega el tramo de puente que lleva en su cubierta para enlazar con el barco que tienen a proa. El primero de ellos tiende el puente hasta tierra firme. El puente creado de la nada tiene capacidad para soportar vehículos pesados. El más ligero de los barcos incluye un muelle para que se conecten a él ferries convencionales. AUX STEP FOR JS

Por otro lado, Pekín también ha estado modernizando parte de su extensa red de búnkeres y de refugios, que datan de la Guerra Fría y que, en muchos casos, dan cobijo a familias enteras, incapaces de acceder al mercado de la vivienda. A ese respecto, la capital china está bien preparada para hacer frente a un conflicto bélico, pero no lo estaba tanto el centro de mando. Y China va a poner remedio a esa carencia.

Comenta Reporta un error