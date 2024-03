¿Qué pasó con el vuelo MH370?

«Buenas noches, Malaysian tres siete cero». Esas son las últimas palabras conocidas pronunciadas por alguien a bordo del Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines. Se registraron en el centro de control de tráfico de Malasia a la 1:19 de la madrugada del 8 de marzo de 2014, cuando el vuelo MH370, que había despegado cuarenta minutos antes desde Kuala Lumpur con destino a Pekín, salía del espacio aéreo del país con el teórico objetivo de entrar en el de Vietnam. No lo hizo nunca. Al contrario, en ese momento arrancó el mayor misterio de la historia de la aviación comercial.

Porque, dos minutos después, el avión apagó el traspondedor que emitía una señal con su ubicación y, según detectaron poco después radares militares, dio media vuelta. En vez de seguir hacia el norte, giró hacia el oeste. Su última ubicación la recogió un radar primario a las 2:22 horas. A partir de aquí, diez años después, solo se puede especular con lo que les sucedió a las 239 personas que viajaban a bordo. De hecho, el informe oficial de más de 400 páginas publicado en 2018 por las autoridades malasias concluyó que «no se puede determinar con ninguna certeza» las causas de la desaparición del MH370.

El avión desaparecido El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó el 8 de marzo a las 0.41 horas del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino Pekín EL VUELO Despega desde Sepang, a 50 km. de la capital malasia Pekín CHINA MAR DE LA CHINA MERIDIONAL MALASIA Kuala Lumpur 227 PASAJEROS Un pasaje de 15 nacionalidades y 12 tripulantes malasios ocupan la aeronave TRIPULACIÓN 12 Malasia PASAJEROS 38 Malasia 152 China 7 6 5 Indonesia Australia India 4 15 Francia Otros países (EE UU 3, Canadá 2, Irán 2, Nueva Zelanda 2, Ucrania 2, Hong Kong 1, Holanda 1, Rusia 1 y Taiwán 1) La mayoría son chinos Los ocupantes se preparan para un vuelo nocturno de seis horas. LOS PILOTOS Zaharie Ahmad Shah, 53 años (Malasia). Desde 1981 en Malaysia Airlines. 18.365 horas de vuelo. Primer oficial: Fariq Abdul Hamid, 27 años (Malasia). Desde 2007 en Malaysia Airlines. 2.763 horas de vuelo. Reputación de hombre religioso y responsable. Muy crítico con la coalición de gobierno. EL AVIÓN Registro: 9M-MRO Tipo: Boeing 777-2H6ER Motores: 2 Rolls-Royce Trent Velocidad crucero: 1.029 km/h. Altura 18,4 m. Longitud 63,7 m. Envergadura 60,9 m. Cajas negras Son dos, una para los sensores del avión y otra para las voces de cabina. Están situadas en la parte más segura en caso de impacto. La que registra las voces guarda las dos últimas horas de conversaciones Micrófonos en cabina Graban la voz y la envían a una de las cajas negras. FDAU Sensores por todo el avión Recogen la información de los sensores y la envían a la unidad de adquisición de datos de vuelo (’FDAU’). De ahí va a la caja negra. ping! ping! Sistema ‘ACARS’ La señal que emiten los motores al fabricante permitió saber que el avión voló cuatro horas más después de que el traspondedor fuera desconectado. LA DESAPARICIÓN Se multiplican las escenas de angustia cuando se confirma que se ha perdido el contacto con la aeronave entre Malasia y Vietnam. EL MISTERIO Aún no se sabía que desde la cabina se había desconectado el traspondedor y desviado el vuelo El avión desaparecido El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó el 8 de marzo a las 0.41 horas del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino Pekín EL VUELO Despega desde Sepang, a 50 km. de la capital malasia Pekín CHINA MAR DE LA CHINA MERIDIONAL MALASIA Kuala Lumpur 227 PASAJEROS Un pasaje de 15 nacionalidades y 12 tripulantes malasios ocupan la aeronave TRIPULACIÓN 12 Malasia PASAJEROS 38 Malasia 152 China 7 6 5 Indonesia Australia India 4 15 Francia Otros países (EE UU 3, Canadá 2, Irán 2, Nueva Zelanda 2, Ucrania 2, Hong Kong 1, Holanda 1, Rusia 1 y Taiwán 1) La mayoría son chinos Los ocupantes se preparan para un vuelo nocturno de seis horas. LOS PILOTOS Zaharie Ahmad Shah, 53 años (Malasia). Desde 1981 en Malaysia Airlines. 18.365 horas de vuelo. Primer oficial: Fariq Abdul Hamid, 27 años (Malasia). Desde 2007 en Malaysia Airlines. 2.763 horas de vuelo. Reputación de hombre religioso y responsable. Muy crítico con la coalición de gobierno. EL AVIÓN Registro: 9M-MRO Tipo: Boeing 777-2H6ER Motores: 2 Rolls-Royce Trent Velocidad crucero: 1.029 km/h. Altura 18,4 m. Longitud 63,7 m. Envergadura 60,9 m. Cajas negras Son dos, una para los sensores del avión y otra para las voces de cabina. Están situadas en la parte más segura en caso de impacto. La que registra las voces guarda las dos últimas horas de conversaciones. Micrófonos en cabina Graban la voz y la envían a una de las cajas negras. FDAU Sensores por todo el avión Recogen la información de los sensores y la envían a la unidad de adquisición de datos de vuelo (’FDAU’). De ahí va a la caja negra. ping! ping! Sistema ‘ACARS’ La señal que emiten los motores al fabricante permitió saber que el avión voló cuatro horas más después de que el traspondedor fuera desconectado. LA DESAPARICIÓN Se multiplican las escenas de angustia cuando se confirma que se ha perdido el contacto con la aeronave entre Malasia y Vietnam. EL MISTERIO Aún no se sabía que desde la cabina se había desconectado el traspondedor y desviado el vuelo EL VUELO Despega desde Sepang, a 50 km. de la capital malasia El avión desaparecido El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó el 8 de marzo a las 0.41 horas del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino Pekín Pekín CHINA MAR DE LA CHINA MERIDIONAL MALASIA Kuala Lumpur PASAJEROS Malasia 38 China 152 Indonesia Australia India Francia 7 6 5 4 Otros países (EE UU 3, Canadá 2, Irán 2, Nueva Zelanda 2, Ucrania 2, Hong Kong 1, Holanda 1, Rusia 1, Taiwán1) 15 TRIPULACIÓN 12 Malasia LOS PILOTOS Zaharie Ahmad Shah, 53 años (Malasia). Desde 1981 en Malaysia Airlines. 18.365 horas de vuelo. Primer oficial: Fariq Abdul Hamid, 27 años (Malasia). Desde 2007 en Malaysia Airlines. 2.763 horas de vuelo. Muy crítico con la coalición de gobierno. Reputación de hombre religioso y responsable. Altura 18,4 m. EL AVIÓN Registro: 9M-MRO Tipo: Boeing 777-2H6ER Motores: 2 Rolls - Royce Trent Velocidad crucero: 1.029 km/h. Longitud 63,7 m. Envergadura 60,9 m. Cajas negras Son dos, una para los sensores del avión y otra para las voces de cabina. Están situadas en la parte más segura en caso de impacto. La que registra las voces guarda las dos últimas horas de conversaciones. ping! ping! Sensores por todo el avión Recogen la información de los sensores y la envían a la unidad de adquisición de datos de vuelo (’FDAU’). De ahí va a la caja negra. Micrófonos en cabina Graban la voz y la envían a una de las cajas negras. Sistema ‘ACARS’ La señal que emiten los motores al fabricante permitió saber que el avión voló cuatro horas más después de que el traspondedor fuera desconectado. LA DESAPARICIÓN Se multiplican las escenas de angustia cuando se confirma que se ha perdido el contacto con la aeronave entre Malasia y Vietnam. EL MISTERIO Aún no se sabía que desde la cabina se había desconectado el traspondedor y desviado el vuelo El avión desaparecido EL VUELO Despega desde Sepang, a 50 km. de la capital malasia El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó el 8 de marzo a las 0.41 horas del aeropuerto de Kuala Lumpur con destino Pekín 227 PASAJEROS Pekín Un pasaje de 15 nacionalidades y 12 tripulantes malasios ocupan la aeronave CHINA La mayoría son chinos MAR DE LA CHINA MERIDIONAL MALASIA Kuala Lumpur Los ocupantes se preparan para un vuelo nocturno de seis horas. PASAJEROS Malasia 38 China 152 Otros países Indonesia Australia India Francia 7 6 5 4 15 (EE UU 3, Canadá 2, Irán 2, Nueva Zelanda 2, Ucrania 2, Hong Kong 1, Holanda 1, Rusia 1, Taiwán1) LOS PILOTOS Zaharie Ahmad Shah, 53 años (Malasia). Desde 1981 en Malaysia Airlines. 18.365 horas de vuelo. Primer oficial: Fariq Abdul Hamid, 27 años (Malasia). Desde 2007 en Malaysia Airlines. 2.763 horas de vuelo. Muy crítico con la coalición de gobierno. Reputación de hombre religioso y responsable. EL AVIÓN Altura 18,4 m. Registro: 9M-MRO Tipo: Boeing 777-2H6ER Motores: 2 Rolls - Royce Trent Velocidad crucero: 1.029 km/h. Longitud 63,7 m. Envergadura 60,9 m. Cajas negras Son dos, una para los sensores del avión y otra para las voces de cabina. Están situadas en la parte más segura en caso de impacto. La que registra las voces guarda las dos últimas horas de conversaciones. ping! ping! Sistema ‘ACARS’ La señal que emiten los motores al fabricante permitió saber que el avión voló cuatro horas más después de que el traspondedor fuera desconectado. Sensores por todo el avión Recogen la información de los sensores y la envían a la unidad de adquisición de datos de vuelo (’FDAU’). De ahí va a la caja negra. Micrófonos en cabina Graban la voz y la envían a una de las cajas negras. FDAU LA DESAPARICIÓN Se multiplican las escenas de angustia cuando se confirma que se ha perdido el contacto con la aeronave entre Malasia y Vietnam. EL MISTERIO Aún no se sabía que desde la cabina se había desconectado el traspondedor y desviado el vuelo

Lo único que se puede asegurar es que el cambio de rumbo realizado a la 1:25 se realizó de forma manual, y, por lo tanto, intencionadamente. «Con un elevado grado de confianza» también se puede señalar que el avión se estrelló en el Océano Índico, en uno de los lugares más remotos del planeta, después de haber volado durante horas -algo que se determinó por las señales automáticas emitidas por los motores a los satélites- hasta agotar su combustible, ya que en la isla africana de Reunión se halló en 2015 una pieza del ala, a la que solo se han sumado otros dos fragmentos confirmados después. Pero la mayor operación de búsqueda de la Historia, que rastreó 710.000 kilómetros cuadrados a lo largo de cuatro años y con un coste de casi 200 millones de dólares, no dio ningún resultado.

LA BÚSQUEDA En un primer momento se intentó localizar en el lugar en el que el avión desapareció de los radares Pekín CHINA Zona ampliada OCÉANO ÍNDICO AUSTRALIA ANTÁRTIDA MYANMAR BAHÍA DE BENGALA INDIA TAILANDIA CAMBOYA MALASIA 1 Malaca Kuala Lumpur Despega el 8 de marzo (0.41 h.) 2 3 Comparación con España 1 Primera zona de búsqueda. Último contacto con un radar civil (1.19 h.) y último con uno militar en la zona de Malaca (2.15 h.). 2 Zonas de búsqueda hasta el 15 de marzo. Tras saberse que había desactivado los emisores de posición y siguió volando. La búsqueda se centra en el Índico. Una señal captada por un satélite permite deducir la posición en la que se encontró en algún momento. 3 UN MES DESPUÉS... 1.140 km. 2.260 km. 1.170 km. Learmonth 5 1.950 km. AUSTRALIA Perth 4 2.500 km. Los aviones gastan la mayoría del combustible en ir y volver de la zona marcada y apenas pueden patrullar. 4 18 de marzo. Se localizan fragmentos flotando que resultaron no ser del avión. 24 de marzo. El primer ministro malasio Razak concluye que el avión cayó en el Océano Índico. 5 5 de abril. Un barco chino detecta pulsos que pueden provenir de las cajas negras. LA BÚSQUEDA En un primer momento se intentó localizar en el lugar en el que el avión desapareció de los radares Pekín Zona ampliada CHINA OCÉANO ÍNDICO AUSTRALIA ANTÁRTIDA MYANMAR BAHÍA DE BENGALA TAILANDIA INDIA CAMBOYA MALASIA 1 Malaca Kuala Lumpur Despega el 8 de marzo (0.41 h.) 2 Comparación con España 3 1 Primera zona de búsqueda. Último contacto con un radar civil (1.19 h.) y último con uno militar en la zona de Malaca (2.15 h.). 2 Zonas de búsqueda hasta el 15 de marzo. Tras saberse que había desactivado los emisores de posición y siguió volando. La búsqueda se centra en el Índico. Una señal captada por un satélite permite deducir la posición en la que se encontró en algún momento. 3 UN MES DESPUÉS... 1.140 km. Learmonth 2.260 km. 1.170 km. 5 AUSTRALIA 1.950 km. Perth 4 2.500 km. Los aviones gastan la mayoría del combustible en ir y volver de la zona marcada y apenas pueden patrullar. 4 18 de marzo. Se localizan fragmentos flotando que resultaron no ser del avión. 24 de marzo. El primer ministro malasio Razak concluye que el avión cayó en el Océano Índico. 5 5 de abril. Un barco chino detecta pulsos que pueden provenir de las cajas negras. LA BÚSQUEDA Pekín En un primer momento se intentó localizar en el lugar en el que el avión desapareció de los radares Zona ampliada CHINA OCÉANO ÍNDICO AUSTRALIA ANTÁRTIDA MYANMAR BAHÍA DE BENGALA MAR DE ANDAMÁN TAILANDIA INDIA CAMBOYA VIETNAM 1 Primera zona de búsqueda. Último contacto con un radar civil (1.19 h.) y último con uno militar en la zona de Malaca (2.15 h.). MALASIA Malaca Kuala Lumpur Despega el 8 de marzo (0.41 h.) 2 Zonas de búsqueda hasta el 15 de marzo. Tras saberse que había desactivado los emisores de posición y siguió volando. La búsqueda se centra en el Índico. Una señal captada por un satélite permite deducir la posición en la que se encontró en algún momento. 3 Comparación con España UN MES DESPUÉS... 1.140 km. TRÓPICO DE CAPRICORNIO 5 5 de abril. Un barco chino detecta pulsos que pueden provenir de las cajas negras. Learmonth 2.260 km. 1.170 km. AUSTRALIA 4 18 de marzo. Se localizan fragmentos flotando que resultaron no ser del avión. 1.950 km. 24 de marzo. El primer ministro malasio Razak concluye que el avión cayó en el Océano Índico. Perth Los aviones gastan la mayoría del combustible en ir y volver de la zona marcada y apenas pueden patrullar. 2.500 km. LA BÚSQUEDA Pekín En un primer momento se intentó localizar en el lugar en el que el avión desapareció de los radares Zona ampliada CHINA OCÉANO ÍNDICO AUSTRALIA ANTÁRTIDA MYANMAR MAR DE LA CHINA MERIDIONAL BAHÍA DE BENGALA MAR DE ANDAMÁN TAILANDIA INDIA VIETNAM CAMBOYA MALASIA 1 Primera zona de búsqueda. Último contacto con un radar civil (1.19 h.) y último con uno militar en la zona de Malaca (2.15 h.). Malaca Kuala Lumpur Despega el 8 de marzo (0.41 h.) 2 Zonas de búsqueda hasta el 15 de marzo. Tras saberse que había desactivado los emisores de posición y siguió volando. La búsqueda se centra en el Índico. Una señal captada por un satélite permite deducir la posición en la que se encontró en algún momento. 3 Comparación con España 15º 1.140 km. TRÓPICO DE CAPRICORNIO 5 5 de abril. Un barco chino detecta pulsos que pueden provenir de las cajas negras. Learmonth 1.170 km. 2.260 km. 1.950 km. UN MES DESPUÉS... AUSTRALIA 4 18 de marzo. Se localizan fragmentos flotando que resultaron no ser del avión. 30º 24 de marzo. El primer ministro malasio Razak concluye que el avión cayó en el Océano Índico. Perth 2.500 km. Los aviones gastan la mayoría del combustible en ir y volver de la zona marcada y apenas pueden patrullar. 2.500 km.

Desde el principio han abundado todo tipo de teorías para explicar lo sucedido. Hay quienes sostienen que todo fue una operación de la CIA -o de Corea del Norte, depende de la ideología de cada cual- para secuestrar a los pasajeros, llevarlos a una base secreta, y experimentar con ellos. La versión opuesta asegura que los estadounidenses derribaron la aeronave por alguna razón. Y otros ya apuestan directamente por la abducción extraterrestre.

La mayoría de los expertos, sin embargo, se inclina por opciones mucho más mundanas, entre las que el secuestro adquiere la mayor fuerza. Como sucedió con el vuelo 9525 de Germanwings, que el copiloto Andreas Lubitz estrelló deliberádamente contra los Alpes, muchos consideran que la hipótesis más plausible es que el capitán del MH370, Zaharie Shah, se encerró en la cabina, despresurizó el avión para matar al pasaje por hipoxia, y dejó que el Boeing continuase volando hasta algún lugar en el que sería imposible localizarlo.

Lo que no concuerda con esa teoría es que Shah nunca tuvo un comportamiento fuera de lugar. Incluso se escrutaron sus emociones en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad el día del fatídico vuelo. Además, tendría que haber lidiado con pasajeros y tripulación preocupados tras el despliegue de las mascarillas de oxígeno. Por eso, las autoridades malasias especularon con la posibilidad de que algún fallo técnico provocase esa descompresión y la consiguiente falta de oxígeno, aunque eso dejaría sin explicación el cambio de rumbo inicial. ¿Quizá trataba de regresar a Kuala Lumpur?

La teoría del suicidio tampoco encajaría bien con el hecho de que el avión volase hasta agotar su combustible en vez de estrellarlo, como hizo Lubitz. ¿Qué razón habría para tratar de pasar desapercibido si el objetivo era matarse? En su momento se especuló con algún atentado terrorista, ya que dos ciudadanos iraníes viajaban a bordo con pasaportes europeos robados, pero se acabó desechando esa posibilidad porque determinó que solo querían migrar a Occidente. Boeing también rechazó la idea de que algún 'hacker' pudiese haber tomado el control del aparato en remoto.

En cualquier caso, los investigadores sostienen que, a juzgar por el estado en el que se encontraron los elementos del avión, todo apunta a que alguien estaba a los mandos cuando cayó al agua, posiblemente tratando de que sufriese el mínimo número de daños. Eso explicaría la tardanza a la hora de encontrar restos del aparato. Si quienquiera que provocó la desaparición lo hizo para convertirla en un misterio, tuvo éxito.

Ampliar Un familiar escribe en el muro que recuerda a las víctimas en Selangor, Malasia. NAZRI MOHAMAD / EFE

No obstante, hay expertos empeñados en desentrañarlo. El piloto Patrick Blelly y el analista aeroespacial Jean-Luc Marchand están convencidos de que se puede lograr. Por eso, a finales del año pasado hicieron un llamamiento a las autoridades de Malasia y Australia para que pongan en marcha una nueva búsqueda en otra zona del océano. En su opinión, si se utilizan los nuevos submarinos no tripulados, podrían dar con el aparato en cuestión de días. De momento, y a pesar de que los familiares del pasaje también hacen presión para que la operación se reanude, no hay ningún compromiso firme para ello.

Parte del fuselaje recogido en las islas Reunión, en el Índico. Reuters

Hoy podría volver a desaparecer

Quienes esperaban en Pekín la llegada del vuelo MH370 solo se encontraron en el aeropuerto con un mensaje de que el Boeing 777-200ER llegaba con retraso. No fue hasta las 7:24 de la mañana, casi una hora después de la prevista para el aterrizaje, cuando se anunció que el avión de Malaysia Airlines había desaparecido. Muchos entonces se preguntaron cómo es posible que un moderno aparato de 64 metros de longitud y 61 de envergadura se desvanezca sin dejar rastro. Sobre todo porque la tecnología permite evitarlo con facilidad.

Sin embargo, hoy, diez años después, podría volver a suceder. Porque aún no se ha implementado en los aviones la solución que propusieron los técnicos: un sistema que emitiría por satélite una señal cada minuto en el que el aparato tenga un problema, y que no podría desconectarse. Este estándar de seguridad tendría que haberse aprobado para todas las aeronaves entregadas a partir de 2021, pero ya se ha retrasado en dos ocasiones y, en el mejor de los casos, entrará en vigor en enero del año que viene.

Hasta entonces, la instalación del sistema es opcional, y no se ha extendido mucho. Según los datos recogidos por Bloomberg, solo siete de los 250 aviones de Air France cuentan con él, mientras que Korean Air suma tres y Japan Airlines otros dos. «Se han desarrollado soluciones para evitar una tragedia como la del MH370, pero falta dar el último paso para implementarlas», denunció el presidente de la Fundación para la Seguridad en Vuelo, Hassan Shahidi.

Curiosamente, entre quienes rechazan este tipo de medidas alegan que el piloto debe tener el control del 100% de la aeronave, lo cual no sucedería con un sistema que no pueda apagar. En cualquier caso, aunque su superen esas reticencias y la obligatoriedad entre en vigor, solo englobará a los aviones de nueva fabricación. Los 20.000 que actualmente están en servicio podrían desaparecer como hizo el de Malaysia Airlines.