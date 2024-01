Victoria Acosta: «El baile me ha ayudado bastante, en los momentos malos me ha hecho tener desconexión total»

La protagonista de esta entrevista estudia en el colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria. El motivo del encuentro es la danza, su gran pasión. Muchas personas, tanto niñas como niños, se ven frenados a practicar este deporte por diferentes razones como la poca visibilidad, las pocas oportunidades o simplemente por vergüenza al qué dirán.

¿Por qué motivo elegiste el baile como deporte?

No recuerdo haberlo elegido, simplemente en mi casa me ponía a bailar mucho de pequeña y mi madre me apuntó en una academia.

¿Qué te transmite el hecho de bailar?

Me transmite mucha tranquilidad o desconexión del resto de los problemas.

¿Cuánto tiempo llevas practicando baile?

Empecé a los tres años, estuve durante todo infantil pero luego de primero a quinto de primaria paré y estuve haciendo natación, y a partir de sexto de primaria volví al baile. Me gustaba la natación, pero no amaba la natación como amaba el baile.

Si hablamos de competiciones, ¿cuál ha sido la más importante en la que has participado?

No he participado en ninguna, la verdad que me gustaría participar, pero tiempo al tiempo. Ahora mismo no me veo capacitada pero confío en que más adelante sí.

¿En qué academia practicas baile?

928 Dance Studio, en Tamaraceite.

¿Te ves trabajando en ello?

Espero que sí, ojalá, sería un gran sueño por cumplir, la verdad que es un mundo en el que parece que es difícil trabajar de ello, pero al fin y al cabo si otra personas pueden por qué no una más.

¿Cómo ves el mundo del baile en el estilo laboral?

Pienso que sí que puede tener bastantes posibilidades, lo que la gente no quiere ver que hay muchas oportunidades para eso, en general para el mundo artístico.

¿Cuántas horas le dedicas al día?

Lunes y miércoles una hora cada día.

¿Y cuántas horas al día crees que hay que dedicarle al baile para ser una buena bailarina?

Más de una hora seguro, a lo mejor dos o tres y trabajar más cosas, no solo hacer coreografías, sino ejercicios de confianza si es un baile en parejas, ejercicios de sincronización, ejercicios para saber escuchar las bases y miles de cosas más.

¿Quién es tu referente en el mundo del baile?

No tengo un referente como tal pero sí que me encanta un grupo de Estados Unidos que se llama 'The Royal Family' que va a competiciones y está súper guay.

¿Cual es tu objetivo como bailarina?

Llegar lo más lejos posible y si puede ser trabajar de ello pero parece difícil.

¿Tienes algo que agradecerle al baile?

Muchas cosas, me ha evadido de mis problemas, me ha hecho escuchar la música de una manera diferente

¿El baile te ha salvado la vida?

Sí, en los malos momentos me ha hecho tener desconexión total

¿Qué le dirías a todas aquellas personas que no se atreven a dar el paso de apuntarse en baile?

Pues que lo hagan, que no tienen nada que perder y está súper guay.