Un universo gastronómico en un único espacio: así es el viaje culinario en Las Ramblas Centro

En gastronomía pocas cosas pasan por casualidad. Cuando la oferta es buena, variada y enfocada a diferentes perfiles y gustos, lo habitual es que el éxito esté garantizado. Algo así ocurre en el siempre apetecible Las Ramblas Centro, un acogedor espacio donde la gastronomía juega un papel clave, albergando en su interior una serie de solventes locales destinado a deleitar a cualquier comensal, pues su propuesta es tan variada como interesante.

Aquí, el cliente –y por tanto potencial comensal- puede dar una vuelta al mundo cómodamente a través de los sabores, desde tascas tradicionales con el mejor producto de mercado, hasta cafés premium, pasando por lo mejor de la cocina asiática, burgers de campeonato, la siempre placentera gastronomía italiana, helados adictivos, carnes selectas o el restaurante cubano más famoso de Gran Canaria. Las Ramblas es el sueño de todo amante del buen comer, donde además lo hace en un entorno tan apetecible como los platos, con espacios abiertos y amplios, de fácil acceso y con la tranquilidad de que el aparcar no supondrá un problema ni un retraso ante una reserva.

Otro de los puntos fuertes de Las Ramblas es su sincero y cálido ambiente familiar. Es un centro dinámico, vivo, animado; lo que lo convierte en un destino ideal para disfrutar en familia de ese desayuno, almuerzo o cena que tan bien sienta cuando el entorno es perfecto. Lo mismo ocurre si vamos en pareja o con un grupo de amigos, cada espacio se adapta perfectamente al invitado, y no al contrario, lo cual facilita mucho las cosas.

¿Qué podemos comer?

Entrando en detalle, en Las Ramblas Centro existe de todo para todos. El ambiente natural e inigualable de Nankurunaisa, con su zona gourmet; las célebres burgers de Rockabilly, siempre garantía; los helados de corazón argentino y alma canaria de Guapaletas; la mejor gastronomía italiana de Vai Piano Terraza; los saludables zumos y smoothies de Juicy Avenue, además de su oferta en comida americana; la garantía del primer pokebar de Gran Canaria, Mr Kale; las delicias niponas de Sushi Store con su enorme variedad; el deleite con carnes premium y gran bodega del restaurante Iré; los superlativos cafés de Plantaciones; la encantadora propuesta de vinos y generosa carta de Palique Enyesque; la calidad de la mejor cocina china en Orient Garden; la singularidad de Mister Ribs & BBQ, donde comer con las manos es de buena educación; los productos gourmet de Vinoli Selecto, donde tienen lo que siempre apetece, vino y embutidos; los desayunos y meriendas que no fallan en Kallpa Café; picoteo con interesantes propuestas clásicas en De Cuchillo y Tenedor; la diversión y ritmo del mejor cubano de Gran Canaria, Cuba 58; un homenaje en la siempre animada taberna del Buen Camino; la sorprendente oferta internacional de BudareFood Café; sabrosos sándwiches y pulgas en Bienmesabe; una buena dosis de cereales americanos en Acamar; la variedad y famosa colección de kebabs en ADK Döner Kebab y la ansiada llegada a Las Ramblas Centro de la cantina mexicana Chiwawa. Nada mal, ¿verdad?

Locales icónicos

Precisamente, la incorporación de Chiwawa enriquece, y mucho, la oferta gastronómica de Las Ramblas. Esta auténtica cantina mexicana, «bien perra que sirve ricos margaritas y deliciosa comida casera, inspirada en los puestos callejeros que gobiernan México y Latinoamérica», como se definen, es todo un fenómeno que no para de triunfar allá donde abre, contando con numerosos locales en Gran Canaria, todos apreciados por la clientela. Los nachos, los tacos y «los tragos» son fascinantes.

Plato de Chiwawa. C7

De México a Italia para saborear la lograda cocina de Vai Piano Terraza, con una solvente y generosa oferta de pizzas y pastas, con las clásicas siempre presentes, y de productos de la tierra y el mar, además de los deliciosos antipasti, donde destaca el vitello tonnato, el carpaccio di Manzo o el burrata e Parma. Este italiano ofrece también una lograda selección de cócteles para disfrutar sin prisas en su agradable terraza.

Plato de Vai Piano. C7

La parada en el camino hay que hacerla en la Taberna Buen Camino, una de las más transitadas y demandadas de la capital grancanaria. Aquí nada falla, y eso no es nada sencillo de lograr, y más teniendo en cuenta los años que llevan en primera línea. La comida es reconocible, querida y bien ejecutada; el servicio es amable, rápido y eficaz, y el ambiente es siempre festivo. Si todas las paradas en el camino fueran así, todos querrían ser caminantes. Desde el pescado a la carne, pasando por los entrantes y los postres, esta taberna siempre gana.

Plato del Buen Camino. C7

Y si ya hemos pasado por México, Italia o España, ahora nos volvemos a subir al avión y nos vamos hasta Cuba, a otro de los grandes locales de Las Ramblas. Muchos años ya disfrutando y haciendo disfrutar a sus clientes en el Cuba 58, donde la gastronomía cubana se empodera y sorprende a los rendidos comensales. A la gran variedad de platos con base de arroz, hay que sumarles la deseada oferta de carnes o la singular versión de la ropa vieja al estilo cubano. Un lugar excepcional.

Plato de Cuba 58.

Por supuesto en Las Ramblas no podía dejar de estar uno de los referentes en cuanto a cocina sana, sabrosa y divertida. Mr Kale nació en el 2016, siendo además el primer pokebar de Gran Canaria, e iniciando una exitosa trayectoria que los ha llevado a una expansión sólida y admirable. En la cocina de Mr Kale no hay grasas, no hay calorías innecesarias, pero sí hay mucha diversión, creatividad y sabor. Huerto, carne y pescados en un concepto tan inteligente como necesario. ¡De ahí su gran éxito!

Mr Kale. C7

Y para 'palicar', comer y beber entre amigos como la ocasión merece, la mejor opción es Palique Enyesque, un encantador local de carta solvente, desde la gran variedad de entrantes, sus embutidos o la gran especialidad, las elaboraciones a la parrilla. Diferentes cortes de carnes elaboradas al punto perfecto, con gran manejo de los fuegos y siempre con la generosa guarnición. Aunque el mar en Palique también tiene gran protagonismo, utilizando producto de primera. Esta parada es, ante todo, una gran experiencia que invita a compartir grandes momentos con buenos platos. Apuesta segura.

Plato de Palique. C7

Y por terminar como corresponde, con un buen helado, tenemos la mejor noticia posible: Guapaletas. No son unos helados comunes, desde luego, son únicos: sin conservantes, sin gluten, con productos y frutas naturales y ¡hasta veganos! Es una fusión llena de cariño, que se traslada intacto al resultado final. Oreo, Frapuccino, Banana Split, Fresa, Frutos rojos con leche condensada... no podrá parar, y querrá repetir siempre.