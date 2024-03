Santi Benéitez, tras ganar un sol Repsol: «Lanzarote me inspira mucho, me lo ha dado todo»

Nos atiende de camino hacia Alicante, desde donde regresará a Lanzarote para volver a ponerse a la faena en su restaurante SeBE, flamante nuevo sol Repsol de la guía española. Tuvo que permanecer en Cartagena, lugar donde se celebró la gala, para unas grabaciones posteriores al evento. Benéitez, junto a su mujer, Begoña Ratón, que ejerce de jefa de sala y sumiller, están radiantes tras el logro. «Estamos muy felices, tenemos la sensación de haber cumplido el objetivo. Para los cocineros, estos reconocimientos son indicadores de que vamos por el buen camino».

Este sol es, además, todo un homenaje a la isla donde se ubica SeBE, Lanzarote, pues el chef ha querido demostrar su pasión por esta tierra en cada creación. «Lanzarote me lo ha dado todo, gastronómicamente. Llegué en el año 2017, y lo hice con la mirada muy limpia, en un estado de curiosidad permanente. Es un lugar que me inspira mucho, al igual que lo hicieron cocineros canarios como Braulio Simancas, que para mí es un referente». Tras unos años de trabajo en el restaurante de un hotel de la isla, en 2020 Benéitez inició en Costa Teguise la aventura que lo está impulsando a lo más alto, con reconocimientos en la Guía Michelin y con el flamante sol en la Guía Repsol. «Me acuerdo mucho, también, de Ferran Adrià, que despertó mi pasión por la cocina y por elBulli, allá en la década de los noventa».

Santi, con los hermanos Adrià. C7

En SeBE, la oferta es en sí misma una osadía y un desafío constante. La carta cambia a la velocidad que lo hace el entorno, de donde se nutre el chef. Y famosos son, por supuesto, sus admirados arroces, que han traspasado fronteras y no son pocas las personas que acuden a la isla con la intención principal de probarlos. «Siempre tuve claro que el arroz se podía modernizar, podía ser mucho más que arroz. Es un conductor de sabor magnífico, y nosotros trabajamos con el mejor, que es Molino Roca». Los más solicitados, sin duda, son los arroces de carabineros de La Santa, que aquí tratan como majestuosa dedicación; y el de carne fiesta, con cerdo ibérico de bellota de Arturo Sánchez, empresa referente con más de un siglo de vida ofreciendo lo mejor del cerdo ibérico.

Arroz con carabineros de La Santa. C7

Comprobamos, por tanto, que aquí no hay titubeo ni medias tintas. En la carta, lo mejor. Algo que se premia, afortunadamente, y que el comensal disfruta con la pasión que merece. «Somos cuatro en la cocina y tres en la sala. Nos encanta 'canarizar' los platos, y si no hay ciertos productos cerca, aquí en la isla, ¿para qué hacerlos? Descartamos muchos productos que no tenemos en nuestro entorno», reflexiona Santi, que dedica sinceros halagos a su sumiller y jefa de sala, Begoña Ratón, pieza clave en el universo SeBE. «Y no lo hago porque esté enamorado de ella y sea mi mujer. Lo hago porque maneja la sala a la perfección, y eso se nota y se valora».

Como retos a corto plazo, el chef apunta que «vamos a seguir ofreciendo una experiencia sin entrar en los menús degustación, con una propuesta más cerrada. Si nos queda algo, eso es conseguir más espacio, más cocina. Estos reconocimientos nos indican que tenemos que seguir creciendo en este aspecto». Se despide Santi Benéitez con la satisfacción del trabajo bien, pero con la humildad y la motivación para seguir homenajeando a la isla que tanto quiere sin perder su estilo. Y ese es el estilo que, en vista de los resultados, mejor funciona.