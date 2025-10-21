El sabor de Arinaga que conquista Guanarteme a golpe de hamburguesa artesanal Cheddar no es una hamburguesería más: es una experiencia entre pan brioche y queso derretido que ha puesto a Guanarteme en el mapa del sabor.

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 23:15 Comenta Compartir

Una hamburguesería con mucho estilo ha tomado las riendas de Guanarteme con su personalidad única e inconfundible. Vienen de Arinaga y aunque solo son dos socios han conseguido llamar la atención del paladar de los grancanarios. Francisco Javier Ramírez y Jean Carlo Londoño, ellos son los culpables de que en la capital ya huela a queso fundido.

Comenzaron esta pequeña aventura envuelta en pan brioche hace ya tres años en Arinaga, de donde son ambos. El lugar les ofrecía mucho, ya que es un destino para muchos locales que buscan zonas de playa para veranear. Cuando vieron la gran acogida que tuvieron sus hamburguesas decidieron expandirse. Así, se postularon varias opciones encima de la mesa, sin embargo, coincidieron que lo ideal sería acercarse a la capital de la isla.

Como no querían perder la esencia playera que ya tenían en el sur y ante la oportunidad de un local en el barrio de Guanarteme, no lo pensaron. Era la forma perfecta de abrirse paso al público de Las Palmas sin perder su idea original. De esta manera, un sueño en el que sólo podían contemplar hamburguesas, se ha ido transformando también en entrantes y bocadillos, por no hablar de los postres caseros en forma de tarta de queso de diferentes sabores, como la original, de lotus, oreo o pistachos con chocolate blanco.

Tartas de queso artesanales de distintos sabores. @cheddarsmash

Uno de sus pilares fundamentales es mantener la calidad intacta con la que abrieron hace ya tres años y que, un año atrás con su segundo local, prometieron no perder. Admiten que en ambos locales el «boom» del principio fue espectacular y que conforme se han ido asentando en la zona se ha normalizado, diferenciándose un local de otro por estaciones. En verano es en Arinaga dónde tienen mayor clientela debido al periodo vacacional y cuando este acaba, cogen el timón en Guanarteme. A pesar de ello, ambos locales están abiertos durante todo el año.

Para ellos la rapidez no existe ya que cada hamburguesa requiere su tiempo. Para asegurarse de una calidad impecable solo tratan con productos frescos y de calidad, como es el caso de las hamburguesas, las cuales tienen una mezcla de carne de angus y madurada con el fin de conseguir un sabor equilibrado y distinto, nada de congelados.

Sus ingredientes son todos locales e intentan que sean lo más auténticos posible, como por ejemplo el queso cheddar, tras muchas pruebas, se decantaron por uno importado con el 99% de grasa de queso para afianzar su sabor. Las papas que utilizan son también de una empresa de verduras de la localidad de Arinaga y su proceso pasa por hervir, sancochar, freír y por último, servir al gusto.

En cuanto a las verduras, realizan dos pedidos semanales para así garantizar su frescura. Así como el pan, que en este caso se trata de un brioche de papa recién horneado, el cual también les llega por reparto dos o tres veces a la semana. Las salsas que acompañan son siempre artesanales y caseras, pensadas para todo tipo de paladares.

Para los intolerantes y celíacos, no duden, este es su sitio si quieren disfrutar de una buena hamburguesa sin miedo, ya que utilizan una freidora única para este tipo de pedidos y así evitar la contaminación cruzada, además de por supuesto, disponer de pan sin gluten. Ellos recomiendan tres hamburguesas de su carta que son 100% seguras: La Pista, La Americana y La Reina. Pero tampoco se olvidan de su público vegetariano, con hamburguesas de carne de garbanzo y la posibilidad también de personalizar cualquier hamburguesa con carne vegetariana.

Su éxito ha sido tal que ya han realizado colaboraciones, como por ejemplo con la influencer canaria Tania (@taniapyetku) con quien elaboraron una burguer personalizada en abril de este mismo año, la cual tuvo mucho éxito ya que era toda innovación al elaborar el pan con Clipper.

Aunque no todo se queda aquí porque también quisieron realizar un homenaje por el día de Canarias y, el 30 de mayo de este año, presentaron al público la Guanche Burguer con chorizo de Teror de la mano del futbolista Vitolo Pérez (@vitolomperez20).

También trabajan por encargos y realizando catering de bodas, eventos y festivales, el último, en el festival de música electrónica Solar.Y, aunque lo ideal es que se disfrute de la experiencia smash en cualquiera de los dos restaurantes, tienen opción delivery mediante Just Eats.

Las estrellas de la carta

Desde las cocinas de Cheddar aseguran que no se puede volver a casa sin haber probado alguna de estas tres imprescindibles.

En primer lugar tendríamos «La Herreña», el símbolo de la casa y sin duda la favorita del público, la hamburguesa perfecta si lo que se busca es una hamburguesa sencilla y tradicional sin arriesgar demasiado. Esto es debido a su sabor equilibrado y auténtico, combinando sencillez con identidad canaria.Entre sus ingredientes se encuentran el pan brioche de papa, queso herreño bien fundido, 200 g de carne y acompañándola, mayonesa casera de trufa y pimiento asado del piquillo.

Ampliar Hamburguesa Herreña. @cheddarsmash

Si por el contrario lo que se pretende es introducirse por completo en el mundo de las burgers, el chef recomienda «La Tremenda», a la que definen como innovación y exceso, ya que es la más grande y distinguida de la carta. Buscan mezclar sabores complejos mediante distintos ingredientes como crema de queso verde de base, 200 g de carne con queso cheddar inglés, manzana confitada con miel de palma, cebolla empanada y su salsa houston.

Ampliar Hamburguesa Tremenda. @cheddarsmash

Sin embargo, para quienes disfrutan tanto de la carne como del pollo, aquí se ofrece la propuesta perfecta. El sueño de los indecisos se materializa en «La Cheetada», el equilibrio entre ambos. Entre sus ingredientes se encuentran el pan brioche de papa, 200 g de carne y 150 g de pollo bañado con queso cheddar inglés, salsa de risketos. Es sin duda la opción perfecta para quienes prefieren una hamburguesa potente y jugosa.

No cabe duda de que este pequeño espacio que rinde homenaje a las hamburguesas de calidad aún le queda mucho recorrido por delante, incluso ellos mismos no descartan dar el salto a otra isla del archipiélago en cuanto se encuentren listos ya que, su sueño, es ser reconocidos como una marca canaria con identidad propia.