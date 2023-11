Así es Nákar, el pequeño restaurante que colecciona elogios en Las Palmas de Gran Canaria

Tenía muchas ganas de volver a reencontrarme con este restaurante, Nákar, ubicado en la calle Fernando Guanarteme de la capital grancanaria. Ya ha pasado un tiempo prudencial desde mi primera visita, en la que disfruté del menú degustación para cenar, eligiendo en esta ocasión el menú largo (tiene otro más corto) para un almuerzo, aunque también hay opciones de pedir a la carta.

Ubicado en un elegante y acogedor espacio, con grandes cristaleras a la calle, Nákar lleva ya un interesante recorrido en este enclave, desde que Xabier Blanco (Pamplona, 1992) apostara por iniciar su propio proyecto, en solitario y con la idea que más disfruta. Una cocina de autor, fresca, creada por él y que los comensales agradecen y aplauden. Blanco, que se formó en el Basque Culinary Center, el cual lo galardonó como uno de los 100 talentos de la gastronomía, fue el jefe de cocina, con tan sólo 23 años, del desaparecido restaurante Summum del Reina Isabel.

Su precoz éxito le ha servido, durante todos estos años, como un efectivo entrenamiento cuyos resultados ahora disfrutamos. Es joven, tiene talento y tiene cabeza, lo cual ya son tres cualidades más que atractivas para un profesional de la cocina. Y eso se plasma en una carta no muy extensa pero sí especialmente interesante, con platos apasionantes, como ese steak tartar de solomillo de vaca, que es un gran regalo para todos los amantes de este plato. El menú largo, inteligente y contundente, es una gran opción para conocer la filosofía implantada por el vasco, que obviamente no se olvida de su tierra a la hora de ejecutar la oferta.

El menú

Tras unos deliciosos panes que sirven para abrir apetito, y el ya mencionado tartar que anuncia un inicio esperanzador, Blanco propone al comensal un brioche relleno de carrillera de vaca, foie y compota de manzana, lleno de sutiles matices que combinan a la perfección y que el que escribe disfruta particularmente. Son dos platos iniciales de nivel, que también dan muchas pistas del talento del chef. En la parte líquida, por cierto, un elegante espumoso, Raventós i Blanc de Nit, que a pesar de no ser mi primera opción, un problemilla con la nevera de los tintos me llevó hacia él, lo cual agradecí porque me acompañó muy bien.

Siguió en el menú un plato que ya conocía, pero que volvió a alegrar, las setas con yema de huevo y careta de cerdo. Potente, con un fondo perfecto y con ese espesor baboso tan placentero. Es un plato que se disfruta mucho y del que Blanco debería presumir sin contemplaciones.

Pulpo con crema de coliflor y judía verde. J.L.R.

Un pulpo con crema de coliflor asado -una gloriosa crema- judía verde y pimiento se convirtió en uno de mis nuevos platos fetiche del local. Todo tiene sentido, cada ingrediente, el punto del pulpo, las judías, el pimiento en el centro, y esa base de coliflor que lo mejora todo. Muy logrado, imagino que perdurará en la carta.

El menú largo lo cierra el arroz meloso de caldo de cabezas de carabinero, gamba roja y una mahonesa de azafrán, que ya es marca de la casa, y dos opciones en los postres: torrija a la plancha y caramelizada, con helado de panacota, o la tarta de queso Idiazábal. Elegí la segunda opción, dejando la primera en la libreta de deberes pendientes. A pesar de la sobreexplotación que sufren las tartas de queso, donde ahora todos los bares, tascas, restaurantes y chiringuitos tienen la mejor del mundo mundial, en Nákar sí merece la pena pedirla, porque es una magnífica tarta de queso. De hecho, es una de las mejores que puede comerse en la ciudad.

Tarta de queso. J.L.R.

Un menú, en definitiva, que Blanco renovará próximamente, según me apuntó, pero que siempre está minuciosamente estudiado y ejecutado para ofrecer al comensal una experiencia potente y agradable, sin mayor relato que el que ofrecen los platos, lo cual ya es de celebrar, y con unos ritmos muy buenos. Me alegró comprobar como Nákar continúa su particular camino ascendente, en ese pequeño oasis donde todo va bien. Es un gran restaurante, y estoy convencido de que todo lo que llegue serán buenas y mejores noticias.