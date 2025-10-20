Un mexicano afincado en las clásicas calles del barrio de Triana Gallo Negro, ubicado en la calle Perdomo, una forma única de adentrarse en esta viaje gastronómico a través del paladar

Una de las salas del restaurante que desemboca en la terraza.

En pleno barrio de Triana se alza Gallo Negro, un local que busca ser un pedacito de México en la capital grancanaria. Una propuesta que nació en Madrid, viajó hasta Marbella y Alemania, y hace unos años aterrizó con fuerza en la ciudad de Las Palmas.

La esencia de México se respira en cada pared: la pintura de la icónica calavera catrina transporta a los comensales a las auténticas cantinas y restaurantes del país azteca. El personal, formado en esta cultura gastronómica tan rica y diversa, se prepara para ofrecer un servicio de calidad, con el objetivo de que cada visitante se lleve consigo una experiencia que le haga recordar a México cuando vuelva a casa.

Su jefe de cocina lo define con entusiasmo: «es un lugar donde no solo se va a comer, sino a disfrutar y celebrar». Tanto es así, que lo recomienda más como un sitio para pasarlo bien con amigos que como un restaurante familiar. «Al final, México es comida, bebida y fiesta. A veces traemos mariachis, organizamos fiestas privadas…», comenta. Lo que buscan es recrear esa fusión entre restaurante y cantina tan típica en México: un lugar donde puedes comer con mantel y servilleta, pero sin perder la esencia de disfrutar con las manos.

El restaurante comenzó con un único local, pero la demanda fue creciendo hasta llevarlos a ampliar el espacio. Hoy cuentan con tres estancias que desembocan en una terraza ideal para celebrar eventos, cumpleaños o reuniones familiares. Además, su espíritu viajero los lleva también a participar en festivales como el FiestoRón, donde se presentan en formato food truck.

El próximo gran evento no podía ser otro que su día más especial: el Día de Muertos. Mientras aquí celebramos Halloween, el Día de Todos los Santos o, en el caso canario, Los Finaos; en Gallo Negro prefieren rendir tributo a la fiesta mexicana que da identidad a su local. Año tras año, llenan el espacio con un evento que se ha vuelto tradición, y que incluso los vecinos, pese al bullicio y la música, han aprendido a disfrutar con ellos.

Para conmemorar esta cultura a la que rinden homenaje a diario con sus elaboraciones, este año planean dedicar uno de los tres locales a la creación de un altar de Día de Muertos. Quieren recrear, como se hace al otro lado del Atlántico, una jornada muy especial en la que se recuerda a los seres queridos con fotografías, flores y comida. Además, a partir de las nueve de la noche, ofrecerán una hora de espectáculo con mariachis en directo para sumergir por completo al público en la esencia mexicana de la manera más completa posible.

De México pero con ingredientes de proximidad

Para lograr este ambiente y conquistar a su clientela, en Gallo Negro no dudan en ofrecer los mejores productos y hacerlo de la manera más auténtica posible. La mayoría de las elaboraciones se preparan de forma artesanal, como las tortillas de maíz, que llegan desde un obrador especializado en Madrid.

Uno de los platos más famosos de su cocina es el guacamole, preparado directamente en la mesa. El equipo de sala, formado especialmente para ello, presenta los ingredientes por separado y lo elabora en directo ante los comensales. En palabras del chef, «todo un espectáculo».

La carne que utilizan es siempre vacuno 100% de primera calidad, lo que consideran su gran secreto para lograr ese sabor inconfundible en platos como el chili con carne o la cochinita pibil, que presentan de forma original en formato croqueta o buñuelo.

Su compromiso con la calidad es evidente: toda la verdura es de kilómetro 0, como el aguacate, del que consumen una media de 100 kilos por semana, alcanzando casi media tonelada al mes.

Entre los platos más demandados, además del famoso guacamole, destacan toda su taquería y una amplia selección de bebidas típicas mexicanas. Tequilas, margaritas, mezcales, micheladas o cerveza negra —las auténticas protagonistas de las noches de fiesta en Gallo Negro—. Sin duda, este es uno de sus grandes puntos fuertes.

Pero como dicen hay que «vivirlo para saberlo» nada mejor como un recorrido entre sus platos más demandados y así recrear un menú mexicano perfecto.

Como no empezar por unos buenos entrantes, en este caso, lo más demandados los nachos del Gallo, se compone de una basede totopos, frijol, crema agria, queso gratinado, guacamole, pico de galloy jalapeños.

En el caso de la mítica carne de cochinita pibil, tienen dos formas de presentarla. La primera, en formato buñuelo, es una de las más demandadas por la clientela fiel, con una base de guacamole. En la segunda, se trata de los panfritos, una masa de la misma carne frita, acompañada de crema agria y cebolla encurtida.

Otro de los platos «muy mexicanos» son las enchiladas, las cuales presentan en formato de taco cerrado, bañadas en salsa de chile y gratinadas, acompañado siempre de un poquito de arroz.

El langostino a la diabla es sin duda la propuesta ideal para los que les gusta el picante y las grandes presentaciones, ya que se termina flambeándolo con soplete en mesa. Va acompañado de unos langostinos salteados, salsa de chile de chipotle, queso gratinado y aguacate. Además, va acompañado de tortillas para removerlo y que el comensal haga él mismo los tacos a su gusto.

Si hablamos de mexicano no podemos olvidarnos de los tacos, el Baja California es un imprescindible si lo que se pretende es disfrutar de una experiencia completa en Gallo Negro, su protagonista, un langostino crujiente conuna mayonesa de chipotle, va envuelto en una tortilla de trigo, bañado en una mayonesa de chipotle, lechuga en formato topping y cebolla encurtida.

Aunque en este apartado, no se queda atrás su taco Guzmán, con carne arrachera de ternera, mojada con una salsa de tomatillo verde, bacon, el inseparable guacamole y rabanito.

Pero toda esta comida, no sería nada sin un buen acompañamiento. Desde Gallo Negro recomiendan hacerlo con sus clásicos margaritas o tajín, en el caso de ser más atrevidos, ya que se trata de una mezcla de polvo de chile y lima.

Como guinda final a una comida con tanta personalidad, prometen no defraudar con su tarta de queso, receta original del chef de cocina y que despierta admiradores allá dónde va.

