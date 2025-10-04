Donde el menú diario sabe a casa: Bicos Bistró y su cocina de mercado En el número 42 de León y Castillo, se encuentra una propuesta que transforma la rutina laboral en un momento de distrute

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 23:14 Comenta Compartir

Hay locales que nacen para cumplir una función y otros que se convierten en un pequeño refugio para el barrio. En medio de la rutina de oficinas, prisas y horarios ajustados, hay un espacio donde el menú del día es mucho más que un trámite: es una experiencia pensada para quienes comen fuera de casa de lunes a viernes, pero no quieren renunciar a comer bien.

Ese lugar tiene nombre propio: lo llevan Verónica Legorbero, su hijo Samuel Alfaro y José, el cocinero que, aunque no lleva su sangre, ya es parte de la familia. Desde el 11 de noviembre del año pasado, este proyecto ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en uno de los rincones preferidos de quienes trabajan en la zona.

La historia de este local es también la historia de Verónica, venezolana de origen, lleva casi dos décadas en la isla, a la que llegó con dos bebés pequeños y una pasión creciente por la repostería. «Mi idea siempre fue abrir un espacio para mis tartas, porque eso es lo mío», confiesa.

Sin embargo, la oportunidad se presentó de otra forma: el traspaso de este local, que ya era conocido por servir platos del día, y que tenía una clientela fiel.

Espacios de Bicos Bistró Cober

Lo que iba a ser una pequeña cafetería de tartas terminó siendo un restaurante con menús del día que huyen de lo rutinario. Verónica se ocupa de la repostería —sus tartas de tres leches, de queso o de chocolate praliné se agotan en horas— mientras José se encarga de crear platos de mercado que cambian a diario y que dan sentido al lema de la casa: «comida casera, pero diferente cada día».

El local abre temprano, a las 8 de la mañana y desde primera hora ofrecen desayunos completos: tostadas de salmón, de jamón ibérico, de tomate, sándwiches de carne mechada y hasta opciones con pulled pork, una de las más demandadas.

Pero el gran atractivo es el menú del día. Aquí no hay planillas mensuales ni recetas repetitivas. «Cada viernes decidimos lo que vamos a cocinar en función de lo que haya en el mercado. No repetimos platos si podemos evitarlo», explica José.

Bicos Bistrós- Cober

La propuesta suele incluir cuatro o cinco primeros y otros tantos segundos, siempre con opciones que buscan el equilibrio: legumbres, carnes al horno, pescados frescos, arroces melosos y risottos.

La presentación es cuidada y el enfoque es saludable: papas fritas solo cuando el plato lo pide, purés caseros de papa o calabaza, verduras salteadas y guarniciones que buscan que comer fuera no signifique comer pesado. «Nuestros clientes comen aquí a diario, así que tenemos la responsabilidad de ofrecer platos variados y que no cansen», explica Verónica.

Algunos de los favoritos del público

El repertorio de platos es amplio y sorprende para un menú diario. Lagarto de cerdo con salsa de sriracha y papas fritas, judías blancas con chorizo y bacon (y el toque secreto de puerro), pollo al horno con especias japonesas y togarashi, ensaladas de tomate y manzana con vinagreta de soja… y una selección de arroces que cambia casi a diario. «Si un día hacemos un arroz de carne, al siguiente hacemos un risotto de pescado, para que la gente no se aburra», cuenta José.

Platos del menú diario de Bicos Bistró. Cober

El menú, incluye bebida, pan y postre casero, una relación calidad-precio que incluso los clientes les animaron a ajustar: «Hubo quienes me decían 'Verónica, súbelo ya, que es demasiado barato para lo que dais'», confiesa entre risas.

De hecho, no hay mucha publicidad más allá de las redes sociales. Admiten que la clientela crece gracias al boca a boca: «Tenemos clientes que vienen todos los días y nos dicen que es el mejor menú de la zona. Eso es lo que más nos motiva», añade.

Platos del menú de Bicós Bistró. Cober

Aunque el foco está en el menú, la repostería sigue siendo el orgullo de Verónica. Sus tartas se sirven como postre y pronto se podrán comprar enteras para llevar. «La de tres leches es la que más me piden, pero también la de queso y la de praliné. La idea es que la gente pueda llevárselas a casa», comenta.

Un futuro que sigue oliendo a cocina casera

En menos de un año, el local ha pasado de servir 10 menús diarios a 40, y no paran de crecer. La idea es mantener la esencia, seguir ajustando la oferta a las necesidades de la gente y, poco a poco, convertir este espacio en un referente de cocina de mercado en la zona.

«Al final, lo que queremos es que la gente que coma aquí cada día se sienta cuidada, que disfrute de comer bien y que no se aburra», concluye Verónica. Y lo están consiguiendo: platos bien presentados, recetas que cambian, postres caseros y un ambiente familiar que convierte a este local en uno de los secretos mejor guardados del barrio.

Temas

Restaurantes

Espacio