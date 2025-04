Melenara se queda sin 'El Rincón de Paqui'

Rafael Falcón Telde Jueves, 17 de abril 2025, 22:47 Comenta Compartir

Esta Semana Santa está llena de nostalgia en el paseo marítimo de Melenara, ya que este domingo, tras doce años de servicio, cierra sus puertas 'El Rincón de Paqui'. Una fiel clientela ha estado a su lado todos estos años degustando sus sabrosos platos, en especial sus pescados frescos, con su particular morena frita, pero ha llegado la hora de cerrar una «bonita etapa», como ella misma define. Paqui Artiles Cruz es el alma mater de 'El Rincón de Paqui', ya que ella es la cocinera, la gerente del negocio e incluso la cajera. Estos días están siendo «muy duros. Es una pena terrible lo que siento», afirma a CANARIAS7 con lágrimas en sus ojos, y es que pone fin a su trayectoria «ante la falta de personal. Yo tenía en mente dejarlo este año, quizás después del verano, pero ha llegado el momento porque no hay gente para trabajar, y si uno no puede dar un buen servicio es mejor dejarlo. Una guerra sin soldados no se puede ganar, y eso es lo que me ha pasado a mí», desvela.

Paqui está viviendo días muy emocionantes, con múltiples muestras de cariño por parte de su clientela. El domingo cerrará sus puertas definitivamente. «Mi camino se lo debo a ellos, a mis clientes. He tenido una acogida muy buena, pero a raíz del Covid los problemas que he encontrado en mi sector para encontrar profesionales han sido enormes. Llevo 24 años dedicada a la hostelería, y 12 con 'El Rincón de Paqui' aquí en la playa de Melenara. Ahora necesito un parón psicológico, porque dar este paso ha sido muy duro. Ahora quiero dedicarle un tiempo a la familia, ya que no he tenido fines de semana ni vacaciones de verano. Tenemos un pequeño local aquí al lado y siempre me lo planteé como un plan B, pero no sé qué haré en un futuro», relata.

Paqui está «entristecida y con las pilas débiles». Afronta estos últimos días con muchos recuerdos y se queda con los detalles que está recibiendo de su clientela. Su amor y cariño por la cocina lo heredó de su madre y siempre ha destacado con orgullo que es hija de marinero, algo que también se reflejaba en sus platos.

El Ayuntamiento de Telde, a través del Distrito Costa, ha agradecido públicamente su esfuerzo y es que Paqui siempre ha colaborado en cualquier actividad que se desarrollase en la playa de Melenara, su barrio de toda la vida.

