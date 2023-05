La Lonja, más de una década sirviendo arroces y mariscos en su pequeña tasca

Encontrarse y saborear los mismos sabores de siempre, vayas cuando vayas, es también un gran ventaja para el comensal. Lo es porque significa que ese lugar al que acude mantiene una regularidad sólida, algo que se agradece en un sector tan volátil.

Esta pequeña marisquería especializada en arroces se ha ganado su reputación a pulso. Más de diez años llenando su pequeño comedor interior y su terraza exterior en la calle Galileo de la capital grancanaria. Fideuá, caldosos -la especialidad-, arroz negro o paella habitan entre diferentes entrantes, pescados frescos fuera de carta, mariscos o carnes premium con una calidad-precio realmente excepcional, otro de los motivos que lo mantienen en plena forma durante tantos años.

Papas negras de Tenerife con mojo rojo, crujientes de puerros con langostinos, camarones fritos de Agaete, tataki de atún, ostras o zamburiñas pueden, y son, fantásticas opciones aquí para abrir apetito. Y además con la tranquilidad de que no vas a arruinarte, lo cual no es poco. Después, por supuesto, alguno de sus arroces, con especial mención al caldoso con marisco o con bogavante. Siempre atendiendo a los fuera de carta, que deparan agradables sorpresas.

Javier, su propietario, sigue al pie del cañón como el primer día, organizando las interminables reservas e intentando ubicar a todo el mundo, aunque eso es una misión que se complica debido a las dimensiones del negocio. «Ha pasado el tiempo volando, parece que fue ayer cuando comenzamos esta aventura», me dice en una visita reciente.

Hacía tiempo que no visitaba esta casa, que tanto he disfrutado en sus años de existencia. Iba con varios antojos, y todos fueron solventados con éxito. Los crujientes de puerros con langostino, todo un clásico de La Lonja que ahí siguen. Las papas negras con mojo, aunque me sigue faltando un mojo más potente, más picón, más real. Y por supuesto alguno de sus caldosos, sin nunca descartar la fideuá. Para maridar, a pesar de que la intención inicial era algún blanco, con el Níspero de La Palma como primera opción, finalmente optamos por un Pago Florentino 2019, gran compañero de mil comidas y mil batallas. Excelente vino.

Antes de la llegada del caldoso, que fue el de langosta -fuera de carta a un precio excepcional-, Javier nos sugirió que probáramos los camarones fritos de Agaete, producto adictivo donde los haya y muy fresco, aunque los sigo prefiriendo guisados en su punto de sal, que mantienen intacto el sabor que la fritura disminuye. El caldoso, y tras el correspondiente tiempo de reposo, muy bueno. El sabor de siempre en un local que siempre cumple. No es casual su éxito, de ahí que seguramente vuelva a escribir un artículo similar dentro de diez años.