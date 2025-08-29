Hande Bas: la guerrera turca que conquistó Gran Canaria con sus sabores del Mar Negro Desde su restaurante en San Bartolomé de Tirajana, Hande fusiona tradición y hospitalidad para ofrecer una experiencia única: del gazpacho de mango al cordero al horno, pasando por los huevos turcos más auténticos de la isla

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 22:52

En el corazón de San Bartolomé de Tirajana, a apenas 10 minutos en coche a Playa del Inglés, está afincada Hande Bas - una turca muy turca- , quién lleva residiendo en la isla de Gran Canaria desde hace 22 años. «Vengo de una familia muy grande de empresarios y he vivido con las tradiciones turcas muy dentro de mí. De hecho, sigo viviendo como hemos vivido siempre en mi casa».

Con la hospitalidad como marca diferenciadora, para Hande, atender a sus clientes no es un trabajo sino parte de su esencia y de su cultura natal, de la que tanto ha aprendido. Proveniente de Samsun, una ciudad de Turquía a la que llaman la perla del Mar Negro por su proximidad.

Pero aunque fue en Ankara donde estudió Filología Americana y Literatura, la vida le llevaría por otro lugar muy diferente. Realizó un máster en turismo y gestión hotelera para poder desarrollarse dentro del sector en los hoteles familiares. Después, su siguiente destino fue Suiza y tras de esta Chicago, dónde siguió formándose en el gremio.

Aunque su idea era seguir recorriendo el mundo hasta Alemania, el amor la trajo a la isla. Aquí comenzó a trabajar en una línea de hoteles durante diez años, hasta que decidió que era el momento de comenzar su camino como empresaria. El 11 de septiembre, cumplirá 22 años desde que el pueblo canario la aceptó como una más.

Su sueño siempre había sido abrir su propio restaurante y en 2015 pudo hacerlo realidad. La idea era abrir algo pequeño y fácilmente abarcable. «Yo siempre digo, yo vengo de donde vivían las amazonas, Mar Negro, las mujeres amazonas que quitaban el pecho, entonces siempre digo, yo soy una guerrera y donde más hay desafío, pues ahí estoy yo, donde hay más lío, estoy yo».

Fusionando su cultura de origen con esta que la acogió hace ya más de dos décadas, Hande intenta dar a conocer los platos que aprendió a cocinar en su Turquía natal y que ella misma enseñó a elaborar a sus cocineros. Incluso para poder ofrecer una experiencia completa a sus clientes, se encarga de traer hasta su restaurante las especies características y tan difíciles de encontrar fuera de su país

En su afán por innovar, se encuentra metida de lleno en un nuevo proyecto: Hande Gastro Society, en el que combina la cocina del restaurante con los talleres de cocina turca que llevan realizando desde hace un año.

Su intención es ir más allá de un negocio de restauración aspirando a ser Influencia Culinaria, llevando la cocina turca a diferentes ámbitos, principalmente al mundo de la Cocina Temática, las Experiencias Culinarias, y los Talleres y Workshops para particulares y profesionales. Estos talleres de los que ella habla con tanto cariño y que se llenan según se publican las plazas, engloban la elaboración de 8 a 10 platos. «Yo como turca me caracteriza mi generosidad y los talleres me encanta hacerlos».

En cuanto a la clientela, los propios locales de la isla gran canaria son los que más frecuenta el local de Hande, sobre todo aquellos que tienen una segunda residencia en el sur y van los fines de semana o en los meses de verano.

Pese a que el delivery todavía no está disponible si que lo está el formato recogida en tienda. «El fin de semana pasado hicimos un encargo de 18 tortillas». De esta manera puede disfrutarse de esta cocina tan diferente en cualquier lugar, incluso como plato principal en un dia de playa en Maspalomas.

A pesar de todo lo anterior, la ambición de Hande no queda aquí, sino que también realizan algunas noches una degustación de menú turco, con un total de 18 platos.

Asimismo, asume que su gusto más por el día que por la noche le ha llevado a uno de sus servicios más demandados, el brunch - siempre con reserva- del que tienen disponibilidad casi a diario. Es por ello que Hande nunca tiene un horario fijo, ella vive para que sus clientes siempre tengan la mejor experiencia, al más puro estilo turco.

En la cocina de Hande, cada plato cuenta una historia, un recuerdo o una inspiración inesperada. No se trata solo de recetas, sino de una manera de reinterpretar la tradición y darle un sello personal.

El local puede llenarse en cuestión de minutos y la recomendación es clara: mejor reservar, sobre todo para comidas, cenas y brunchs de fin de semana. Los desayunos entre semana se sirven con normalidad, pero el flujo de eventos privados hace que los horarios cambien con frecuencia.

El gazpacho de mango: frescura reinventada

Todo comenzó con una curiosidad: probar un gazpacho de mango envasado. Aquella experiencia fue suficiente para que Hande decidiera crear su propia versión, sin tomate y completamente original.

La base, naturalmente, es el mango fresco, pero el secreto está en la combinación con otras frutas y verduras que lo convierten en un plato tan sorprendente como refrescante. Ligero, dulce y ácido en equilibrio, es un guiño a la innovación dentro de un clásico veraniego.

El hummus «pasional»

El hummus, que podría ser una receta mil veces repetida, en sus manos se transforma en lo que ella llama un «hummus pasional». La intensidad del ajo fresco, el toque ahumado del pimentón dulce y la cremosidad de la tahina se mezclan con el garbanzo y el limón para dar lugar a una pasta untuosa y con carácter. Se sirve acompañado de verduras frescas y pan, pensados para invitar al comensal a compartir, untar y disfrutar.

La paletilla de cordero: herencia de madre

Pero si hay un plato que roba protagonismo en su mesa es la paletilla de cordero al horno, elaborada como lo hacía su madre: con mantequilla, sal, pimienta y un toque de romero. Nada más. Una receta que reivindica la fuerza de la sencillez y el poder de la memoria. El horno hace el resto, regalando una carne tierna y aromática que concentra reservas y convierte cada servicio en un pequeño ritual.

Los huevos turcos, estrellas de la casa

El plato más aclamado es, sin duda, los huevos turcos, preparados con la receta auténtica, tal y como se disfruta en Estambul o Ankara. La base es un yogur cremoso estilo griego, aromatizado con ralladura de limón y un toque de ajo. Sobre él reposan dos huevos pochés, cubiertos con una mezcla irresistible de mantequilla y aceite infusionados con menta y pimentón dulce.

Algunas variaciones admiten espinacas pochadas o judías blancas, pero nunca se alejan demasiado de la esencia original. «No más allá de lo que te estoy diciendo», recalcan en cocina, fieles a la tradición.

Las berenjenas rellenas: tradición y sabor

Otra propuesta imprescindible son las berenjenas rellenas, preparadas con un corte característico que dibuja un patrón tipo «cebra» en su piel. El relleno, a diferencia de lo que podría pensarse, no lleva cordero, sino carne de ternera en una especie de boloñesa, que luego se hornea con salsa de tomate.

El plato se sirve acompañado de papas fritas, puré de papa, arroz o fideos, una guarnición sencilla que realza la potencia del relleno. Un clásico que nunca falla.

Menemen, shakshuka y más

La carta también ofrece otras especialidades de la cocina turca y mediterránea, como el menemen (revuelto de verduras y huevo) o la shakshuka, dos platos que gozan de gran demanda entre quienes buscan sabores intensos y caseros.