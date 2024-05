La hamburguesería Tony's ya es leyenda: cumple medio siglo en Las Palmas de Gran Canaria

José Luis Reina Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de mayo 2024, 21:20 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Este sábado no es un día normal para toda la familia que forma parte de la hamburguesería Tony's. 50 años, o lo que es lo mismo, medio siglo, no se cumplen así como así, y detrás de esa cifra hay muchos recuerdos, trabajo, risas, lágrimas... y sobre todo nostalgia. Aunque por allí parece que la vida sigue igual de bien, porque el sabor no entiende de años, algo que agradecen los fieles clientes que celebrarán por todo lo alto una cifra muy especial. «Estoy muy orgullosa de seguir con el legado de mi padre, que siempre nos repetía la frase de que el cliente debe sentirse respetado y como en su casa. Esa filosofía es la que nos ha llevado a cumplir cincuenta años», confiesa emocionada Moneiva García, actual propietaria de Tony's e hija del fundador, Antonio García.

Diferentes imágenes históricas de Tony's. Entre ellas, el fundador con su hija y actual propietaria. En todo este tiempo, el histórico local ha pasado por diversas fases, reformas y cambios, aunque nunca ha perdido la esencia, y eso quizás sea uno de sus secretos. Porque el cliente que va a Tony's sabe lo que se va a encontrar, y eso, en estos tiempos de tanto cambio, es un valor muy preciado. «Mi padre siempre estaba actualizando y haciendo cambios, cada vez que cerraba por vacaciones aprovechaba para mejorar el local, algo que yo he tratado de seguir haciendo en los últimos años, que llevo yo el negocio». Moneiva es una apasionada de su trabajo, del local que asumió con orgullo, cuyo legado impulsa y defiende como homenaje diario a su padre. «Nunca hemos bajado la calidad, tenemos las mejores salchichas, las hamburguesas de pollo del Mercado Central, la carne de El Madroñal... carnicerías de toda la vida que nunca hemos abandonado, ni ellas a nosotros». Uno de los icónicos perritos de Tony's. C7 Quizás uno de los platos más reconocidos del Tony's sea esa hamburguesa de cochino negro, motivo de peregrinación de tantos clientes, aunque el rey de la casa sigue siendo el perrito caliente, que está desde los inicios, y ya es símbolo y seña de identidad del local. «El perrito Tony's, con kétchup, mostaza, cebolla frita y pepinillos es un emblema, no falla», recordando que en su local, el cliente, que también es amigo, «es lo que pide, viene a lo de siempre, a saborear los productos que perduran en su mente». De ahí que los próximos pasos para un negocio cincuentón como este sea «no cambiar la esencia y seguir trabajando, porque eso es lo que más me gusta, lo que me divierte, y seguir haciéndolo con unos clientes que se han convertido en amigos». La hamburguesería, en la actualidad. Fiestón de aniversario Esos clientes son los que siguen llenando el local, a pesar de que Tony's está presente en plataformas delivery que llevan los productos de siempre a las casas a golpe de clic, otro de los obligados avances que ha experimentado el local. Para este sábado, la fiesta está a la altura de las circunstancias. «He logrado que el Ayuntamiento me corte la calle, con una decoración impresionante, música en vivo en un escenario con DJ Alonso, gran amigo de la casa, mucha comida, muchos perritos... va a ser algo muy especial». Y por supuesto, Moneiva se acuerda de su padre. «Él en el cuarenta aniversario me dijo que había tirado la casa por la ventana, en esta ocasión diría que tiré el edificio entero. Llevo meses preparando esta fiesta, y él estaría muy orgulloso de lo que hemos logrado», confiesa feliz y emocionada. Un día para el recuerdo.